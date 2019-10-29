Футбол
Вести.Ru«Спартак» заинтересовался лучшим бомбардиром чемпионата Белоруссии
Шкурин в нынешнем сезоне провел 23 матча, став автором 17 забитых голов и трех результативных передач. После 26 туров чемпионата Белоруссии он является лучшим бомбардиром турнира. Его "Энергетик-БГУ" с 23 очками занимает 14-е место.
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Происшествия
Два человека погибли при взрыве колеса на причале в Петербурге
RT на русском 04:53
Политика
Украина и ЛНР начали отвод сил в Золотом
В населенном пункте Золотое во вторник, 29 октября, начался отвод сил Украины и самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР).
Известия 06:52
Общество
Россияне согласились отказаться от зарубежных интернет-сервисов
77 процентов опрошенных согласились с тем, что государство должно иметь возможность устанавливать правила для отечественных интернет-компаний, а работающие в России и зарабатывающие на использовании данных россиян российские интернет-компании должны находиться под управлением граждан РФ.
Lenta.ru 02:18
Политика
В Кремле прокомментировали стрельбу в воинской части в Забайкалье
Трагедия случилась в минувшую пятницу в войсковой части в Забайкалье.
РИА Новости 06:03
Происшествия
Россиянку, впавшую в кому на турецком курорте, доставят в Петербург
Российская газета 01:47
Происшествия
Разлетевшиеся по МКАД газовые баллоны повредили три автомобиля
Московский Комсомолец 05:50
Космос
Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе
Газета.Ru вчера в 13:18
Политика
Британский парламент отверг предложение Джонсона о досрочных выборах
Парламент Великобритании выступил против досрочного проведения выборов 12 декабря, которое предложил премьер-министр страны Борис Джонсон.
Коммерсантъ вчера в 15:50
Армия и оружие
В Санкт-Петербурге спустили на воду ледокол «Иван Папанин»
Предприятие «Адмиралтейские верфи», расположенное в Санкт-Петербурге, спустило на воду головной патрульный ледокол проекта 23550 под названием «Иван Папанин», передает «Хайтек».
Кубанские новости вчера в 07:56
Политика
У Зеленского призвали Порошенко «не прятаться за спинами женщин»
«Пятый президент Украины Петр Порошенко должен взять на себя ответственность за призывы к убийству президента Владимира Зеленского, которые озвучила депутат от фракции «Европейская солидарность» София Федина».
REGNUM 06:35
Шоу-бизнес
У Максима Фадеева случился сердечный приступ
Как выяснилось, Фадееву стало плохо накануне ночью, у него случился сердечный приступ.
Super.ru вчера в 04:15
Экономика
Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений
Ранее источники, близкие к авторам законопроекта, сообщали, что пенсию по новой системе можно будет получить при наступлении пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений.
РИА Новости 04:59
Футбол
«Милан» может включиться в борьбу за Ракитича
«Милан» может включиться в борьбу за полузащитника «Барселоны» Ивана Ракитича, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Sports.ru 06:45
Авто
Kia распространила первые изображения новой Kia Optima
Автопроизводитель Kia начал тизерную кампанию, посвященную новому поколению автомобиля Kia Optima.
Tvoe-avto.com 07:18
Хоккей
Фетисов высказался об американском гражданстве Малкина
Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер России и член Государственной думы Вячеслав Фетисов высказался по поводу резонансной новости о том, что у форварда "Питтсбург Пингвинз" и сборной России Евгения Малкина есть гражданство США.
Газета.Ru 07:01
Технологии
Bakkt запустит криптовалютное приложение для оплаты покупок
Платформа Bakkt анонсировала запуск платежного приложения для оплаты товаров и услуг криптовалютами.
РБК 07:09
Политика
«Нафтогаз» начал готовить новый иск против «Газпрома»
В сентябре «Нафтогаз» не исключал подачи нового иска против «Газпрома» на сумму в $11 млрд в случае прекращения транзита.
Известия вчера в 18:10
Технологии
В России создали одноразовую посуду из крахмала
ФедералПресс вчера в 05:05
Происшествия
Роженица выпала из окна роддома в Екатеринбурге
Инцидент произошел в роддоме № 40 вечером 28 октября. Женщина погибла, выпав из окна на третьем этаже медучреждения, пишет REGNUM.
Известия 05:17
Политика
МИД Украины заявил о готовности Зеленского к встрече с Путиным
Отвечая на вопрос представителей СМИ, «готов ли президент Украины готов к встрече с Путиным», украинский министр сказал утвердительно.
ФАН 06:15
Происшествия
В Челябинской области брошенный дома младенец умер от голода
REGNUM вчера в 14:47
Общество
В России вступила в силу новая редакция закона об ОСАГО
Новая редакция закона об ОСАГО вступила в силу.
Регион online 05:49
Спорт
Федерация бокса России вручила автомобили Ласицкене и Сидоровой
После завершения чемпионата мира в Дохе, где Сидорова и Ласицкене завоевали золотые медали, муж прыгуньи в высоту в социальных сетях отметил, что боксеров по итогам мужского и женского чемпионатов мира наградят автомобилями и денежными поощрениями в размере 5 млн рублей.
Российская газета 05:36
Армия и оружие
США продолжат контролировать нефтяные месторождения в Сирии
Российская газета вчера в 20:00
Здоровье
Доктор Мясников сообщил, что у человека «нет права на смерть»
Главврач московской городской клинической больницы Александр Мясников рассказал в ходе интервью, что поддерживает эвтаназию с медицинской точки зрения, но как человек считает, что права на такую смерть у людей нет.
VSE42.RU 06:58
Авто
Ателье Gemballa готовит собственный гиперкар: новые фото
Gemballa занимается тюнингом Porsche уже более 40-ка лет, и имеет огромный опыт работы со спорткарами и суперкарами.
CarsWeek.ru вчера в 05:41
Общество
Мосгорсуд оставил Майкла Калви под домашним арестом
Мосгорсуд во вторник признал законным продление до 13 января 2020 года домашнего ареста основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви и партнеру фонда Филиппу Дельпалю, обвиняемым в мошенничестве на 2,5 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 06:38
Происшествия
Обвиняемый в каннибализме житель Архангельска предстанет перед судом
Обвиняемый в убийстве трех мужчин и каннибализме предстанет перед судом, сообщает следственное управление СК по Архангельской области.
РБК 06:49