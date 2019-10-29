Футбол

Вести.RuВести.Ru«Спартак» заинтересовался лучшим бомбардиром чемпионата Белоруссии

Шкурин в нынешнем сезоне провел 23 матча, став автором 17 забитых голов и трех результативных передач. После 26 туров чемпионата Белоруссии он является лучшим бомбардиром турнира. Его "Энергетик-БГУ" с 23 очками занимает 14-е место.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Агент Шкурина прокомментировал интерес к игроку со стороны «Спартака»

Sport24.ru04:04

Агент Шкурина: «Интерес „Спартака“? Ничего не могу сказать»

Sport.ru04:29

Агент лучшего бомбардира чемпионата Белоруссии не подтвердил интерес «Спартака»

Матч ТВ04:12

Агент Шкурина об интересе «Спартака»: «Не могу ничего сказать»

Sports.ru04:46

«Спартак» интересуется форвардом молодежной сборной Белоруссии

Спорт-Экспрессвчера в 16:48

Агент форварда «Энергетика-БГУ» Шкурина: «Интерес „Спартака“? Могу только подтвердить заинтересованность клубов РПЛ»

Бомбардир.ру05:14

Агент лучшего бомбардира чемпионата Белоруссии не подтвердил интерес «Спартака»

Sportbox.RU04:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 07:27, Ашберн
Происшествия

Два человека погибли при взрыве колеса на причале в Петербурге

RT на русском 04:53
Политика

Украина и ЛНР начали отвод сил в Золотом

В населенном пункте Золотое во вторник, 29 октября, начался отвод сил Украины и самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР).
Известия 06:52
Общество

Россияне согласились отказаться от зарубежных интернет-сервисов

77 процентов опрошенных согласились с тем, что государство должно иметь возможность устанавливать правила для отечественных интернет-компаний, а работающие в России и зарабатывающие на использовании данных россиян российские интернет-компании должны находиться под управлением граждан РФ.
Lenta.ru 02:18
Политика

В Кремле прокомментировали стрельбу в воинской части в Забайкалье

Трагедия случилась в минувшую пятницу в войсковой части в Забайкалье.
РИА Новости 06:03
Происшествия

Россиянку, впавшую в кому на турецком курорте, доставят в Петербург

Российская газета 01:47
Происшествия

Разлетевшиеся по МКАД газовые баллоны повредили три автомобиля

Московский Комсомолец 05:50
Космос

Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе

Газета.Ru вчера в 13:18
Политика

Британский парламент отверг предложение Джонсона о досрочных выборах

Парламент Великобритании выступил против досрочного проведения выборов 12 декабря, которое предложил премьер-министр страны Борис Джонсон.
Коммерсантъ вчера в 15:50
Армия и оружие

В Санкт-Петербурге спустили на воду ледокол «Иван Папанин»

Предприятие «Адмиралтейские верфи», расположенное в Санкт-Петербурге, спустило на воду головной патрульный ледокол проекта 23550 под названием «Иван Папанин», передает «Хайтек».
Кубанские новости вчера в 07:56
Политика

У Зеленского призвали Порошенко «не прятаться за спинами женщин»

«Пятый президент Украины Петр Порошенко должен взять на себя ответственность за призывы к убийству президента Владимира Зеленского, которые озвучила депутат от фракции «Европейская солидарность» София Федина».
REGNUM 06:35
Армия и оружие

Началась Будапештская наступательная операция советских войск

7 новостей 00:51
Шоу-бизнес

У Максима Фадеева случился сердечный приступ

Как выяснилось, Фадееву стало плохо накануне ночью, у него случился сердечный приступ.
Super.ru вчера в 04:15
Экономика

Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений

Ранее источники, близкие к авторам законопроекта, сообщали, что пенсию по новой системе можно будет получить при наступлении пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений.
РИА Новости 04:59
Футбол

«Милан» может включиться в борьбу за Ракитича

«Милан» может включиться в борьбу за полузащитника «Барселоны» Ивана Ракитича, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Sports.ru 06:45
Авто

Kia распространила первые изображения новой Kia Optima

Автопроизводитель Kia начал тизерную кампанию, посвященную новому поколению автомобиля Kia Optima.
Tvoe-avto.com 07:18
Хоккей

Фетисов высказался об американском гражданстве Малкина

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер России и член Государственной думы Вячеслав Фетисов высказался по поводу резонансной новости о том, что у форварда "Питтсбург Пингвинз" и сборной России Евгения Малкина есть гражданство США.
Газета.Ru 07:01
Технологии

Bakkt запустит криптовалютное приложение для оплаты покупок

Платформа Bakkt анонсировала запуск платежного приложения для оплаты товаров и услуг криптовалютами.
РБК 07:09
Политика

«Нафтогаз» начал готовить новый иск против «Газпрома»

В сентябре «Нафтогаз» не исключал подачи нового иска против «Газпрома» на сумму в $11 млрд в случае прекращения транзита.
Известия вчера в 18:10
Технологии

В России создали одноразовую посуду из крахмала

ФедералПресс вчера в 05:05
Происшествия

Роженица выпала из окна роддома в Екатеринбурге

Инцидент произошел в роддоме № 40 вечером 28 октября. Женщина погибла, выпав из окна на третьем этаже медучреждения, пишет REGNUM.
Известия 05:17
Политика

МИД Украины заявил о готовности Зеленского к встрече с Путиным

Отвечая на вопрос представителей СМИ, «готов ли президент Украины готов к встрече с Путиным», украинский министр сказал утвердительно.
ФАН 06:15
Происшествия

В Челябинской области брошенный дома младенец умер от голода

REGNUM вчера в 14:47
Политика

Бывший дипломат сообщил о тайной поездке Зеленского на передовую

РБК 06:37
Общество

В России вступила в силу новая редакция закона об ОСАГО

Новая редакция закона об ОСАГО вступила в силу.
Регион online 05:49
Спорт

Федерация бокса России вручила автомобили Ласицкене и Сидоровой

После завершения чемпионата мира в Дохе, где Сидорова и Ласицкене завоевали золотые медали, муж прыгуньи в высоту в социальных сетях отметил, что боксеров по итогам мужского и женского чемпионатов мира наградят автомобилями и денежными поощрениями в размере 5 млн рублей.
Российская газета 05:36
Армия и оружие

США продолжат контролировать нефтяные месторождения в Сирии

Российская газета вчера в 20:00
Здоровье

Доктор Мясников сообщил, что у человека «нет права на смерть»

Главврач московской городской клинической больницы Александр Мясников рассказал в ходе интервью, что поддерживает эвтаназию с медицинской точки зрения, но как человек считает, что права на такую смерть у людей нет.
VSE42.RU 06:58
Авто

Ателье Gemballa готовит собственный гиперкар: новые фото

Gemballa занимается тюнингом Porsche уже более 40-ка лет, и имеет огромный опыт работы со спорткарами и суперкарами.
CarsWeek.ru вчера в 05:41
Общество

Мосгорсуд оставил Майкла Калви под домашним арестом

Мосгорсуд во вторник признал законным продление до 13 января 2020 года домашнего ареста основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви и партнеру фонда Филиппу Дельпалю, обвиняемым в мошенничестве на 2,5 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 06:38
Происшествия

Обвиняемый в каннибализме житель Архангельска предстанет перед судом

Обвиняемый в убийстве трех мужчин и каннибализме предстанет перед судом, сообщает следственное управление СК по Архангельской области.
РБК 06:49
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Илья Шкурин
Белорусский футболист
Белорусский футболист, нападающий клуба «Энергетик-БГУ» и молодёжной сборной Белоруссии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное