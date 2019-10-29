Футбол

Вести.RuВести.Ru«Спартак» заинтересовался лучшим бомбардиром чемпионата Белоруссии

Шкурин в нынешнем сезоне провел 23 матча, став автором 17 забитых голов и трех результативных передач. После 26 туров чемпионата Белоруссии он является лучшим бомбардиром турнира. Его "Энергетик-БГУ" с 23 очками занимает 14-е место.
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Агент Шкурина прокомментировал интерес к игроку со стороны «Спартака»

Sport24.ru04:04

Агент Шкурина: «Интерес „Спартака“? Ничего не могу сказать»

Sport.ru04:29

Агент лучшего бомбардира чемпионата Белоруссии не подтвердил интерес «Спартака»

Матч ТВ04:12

Агент Шкурина об интересе «Спартака»: «Не могу ничего сказать»

Sports.ru04:46

«Спартак» интересуется форвардом молодежной сборной Белоруссии

Спорт-Экспрессвчера в 16:48

Агент форварда «Энергетика-БГУ» Шкурина: «Интерес „Спартака“? Могу только подтвердить заинтересованность клубов РПЛ»

Бомбардир.ру05:14

«Спартак» интересуется 20-летним белорусом Шкуриным

Чемпионатвчера в 16:57
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В Минэнерго России отметили готовность Украины решить газовый вопрос

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В России 29 октября вступают в силу изменения в Налоговый кодекс, согласно которым взносы собственников садовых или огородных земельных участков, которые не состоят в товариществе, освобождаются от налога на прибыль.
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Тактические учения с ракетными стрельбами пройдут с 31 октября по 4 ноября в Херсонской области Украины, у границы с Крымом.
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«Газпром» завершил заполнение газом газопровода «Сила Сибири»

"Газпром" полностью завершил заполнение газом экспортного газопровода в Китай "Сила Сибири", сообщает управление информации российского концерна.
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Колонна военной полиции РФ попала под обстрел в Сирии

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В Кремле отреагировали на стрельбу в воинской части в Забайкалье

Расстрел военнослужащим своих сослуживцев в Забайкалье не является вопросом президента России Владимира Путина.
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Армия и оружие

Президент Литвы объяснил наличие танков НАТО у границы

Президент Литвы Гатанас Науседа объяснил, для чего нужны танки на границе с Белоруссией, сообщает Delfi во вторник, 29 октября.
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Появилось изображение умных часов Xiaomi Mi Watch

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Минздрав Украины сообщил о масштабах вспышки дифтерии

По всей Украине уже зафиксировано 20 случаев дифтерии, 18 из которых пришлись на октябрь.
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Российские торговые сети столкнулись с массовыми отказами в продлении и выдаче лицензий на реализацию алкоголя, пишет «Коммерсантъ».
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Россияне начали сбор денег для устроившего бойню в Забайкалье солдата

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В торжественной церемонии в сквере напротив здания МИД РФ на Смоленской площади принял участие президент РФ Владимир Путин.
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Обвиняемый в смертельной аварии в Екатеринбурге отказался от полиграфа

Возможный виновник аварии, в которой погибли два жителя Екатеринбурга, отказался проходить проверку на полиграфе.
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Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов рассказал, что может продолжить карьеру за пределами России.
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Количество случаев, связанных с дедовщиной в армии, увеличилось.
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Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Мариуполь на инвестиционный форум, его встретили протестующие, пишут СМИ.
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Поставки нефти и нефтепродуктов в Белоруссию из Казахстана могут составить от 1 до 3,5 млн тонн в год, сообщил министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев.
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В 2017 году любимая внучка знаменитой Алисы Фрейндлих Анна Тарасова вышла замуж. Ее избранником стал молодой актер Алексей Мышинский.
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Стало известно о тайной поездке Зеленского на передовую в Донбассе

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Установлено благотворное влияние кофе на микрофлору кишечника

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Максим Фадеев перенес сердечный приступ

Максим Фадеев перенес сердечный приступ Появилась информация, что продюсеру стало плохо.
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