Футбол
Vprognoze.ru«Спартак» заключит контракт с Тедеско по схеме 1+1
Как сообщает источник, специалист заключит контракт с «красно-белыми» по схеме 1 1 с возможностью продления еще на один сезон. Отмечается, «Спартак» объявит о назначении Тедеско после матча 12-го тура чемпионата России с «Краснодаром».
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Журналист Егоров: «Тедеско – новый тренер „Спартака“. В ближайшие дни объявят»
Бомбардир.ру01 октября в 15:04
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