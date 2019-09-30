Футбол
Vprognoze.ru«Спартак» заключит контракт с Тедеско по схеме 1+1
Как сообщает источник, специалист заключит контракт с «красно-белыми» по схеме 1 1 с возможностью продления еще на один сезон. Отмечается, «Спартак» объявит о назначении Тедеско после матча 12-го тура чемпионата России с «Краснодаром».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 02:44, Вашингтон
Происшествия
Илья Резник прокомментировал инцидент с подростками в московской школе
Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента с подростками в школе на юго-западе Москвы.
RT на русском вчера в 10:26
Политика
Волкер 10 часов давал показания конгрессу по импичменту Трампа
Причиной для слушаний в конгрессе с участием Волкера стал телефонный разговор президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, в котором они обсуждали ситуацию вокруг работы на Украине сына бывшего американского вице-президента Джо Байдена.
Газета.Ru 02:31
Культура
В Чехии умер знаменитый певец Карел Готт
Профиль 02 октября в 05:20
Происшествия
Летевший самолетом Грозный — Москва ребенок умер в Волгограде
В аэропорту Волгограда 3 октября совершил экстренную посадку самолет Грозный — Москва из-за ухудшения состояния ребенка на борту.
Известия 00:59
Происшествия
4 человека погибли при аварийной посадке самолета под Львовом
Мининфраструктуры Украины сообщило, что при аварийной посадке самолета под Львовом погибли 4 человека, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:16
Энергетика
Минфин оценил последствия падения нефти до $10 за баррель
Потери бюджета РФ составят 5% ВВП при падении цен на нефть до 10 долларов за баррель. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Минфин.
BFM.ru 00:36
Происшествия
В Кемерово женщина похитила из роддома чужого ребенка
В Кемерово женщина украла из роддома чужого младенца.
Росбалт вчера в 06:19
Шоу-бизнес
Брежнева прокомментировала слухи о романе супруга с Эрикой Герцег
Напомним, недавно в Сети распространилась информация о том, что у Константина Меладзе завязался роман с участницей его группы «ВИА Гра» Эрикой Герцег.
RuNews24.ru 02 октября в 08:05
Общество
Доходы среднего класса в России падают
Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 01:58
Гаджеты
Apple готовится увеличить производство iPhone 11 на 10%, сообщили СМИ
Американская компания Apple объявила поставщикам о необходимости увеличить производство последней линейки iPhone 11 на 10% или на 8 миллионов штук после того, как спрос во всем мире на ее новый смартфон превзошел все ожидания, сообщает газета Nikkei Asian Review со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
РИА Новости 02:37
Политика
В Сети высмеяли Трампа, потрогавшего колено президента Финляндии
Президент США Дональд Трамп попал впросак после решения потрогать за колено своего коллегу из Финляндии Саули Ниинистё на пресс-конференции по итогам двусторонних переговоров в Вашингтоне.
Российская газета вчера в 10:49
Происшествия
В Петербурге локализован пожар на складе пластиковых изделий
В Санкт-Петербурге локализован крупный пожар на Софийской улице.
Вести.Ru 01:33
Политика
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина
РИА Новости вчера в 18:42
Шоу-бизнес
Гуф: Кети Топурия скрывала от меня, что она замужем
Гуф признался, что как только стал встречаться с Кети Топурией три года назад, он практически перестал писать новые треки и вновь начал употреблять тяжелые наркотики после трехлетнего перерыва.
Ruposters.ru 02 октября в 07:59
Политика
Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении
Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
RT на русском вчера в 19:57
Футбол
Флаг Карабаха «сорвал» матч люксембуржцев и азербайджанцев
Дрон с флагом Нагорного Карабаха появился над футбольным полем в Люксембурге во время матча местного "Дюделанжа" и азербайджанского "Карабаха".
Sputnik Армения 02:27
Общество
Джеймса Франко обвинили в сексуальных домогательствах
Студентки актерской школы актера Джеймса Франко обвинили его в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает New York Times.
Газета.Ru вчера в 20:50
Культура
Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ
Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева стала обладательницей премии ТЭФИ как лучшая ведущая развлекательного шоу прайм-тайма.
News.ru 02 октября в 17:57
Гаджеты
Samsung закроет производство смартфонов в Китае
В 2018 г. корпорация остановила производство на остальных китайских заводах, производящих смартфоны.
Ведомости 02 октября в 19:19
Политика
США введут пошлины на полторы сотни видов европейских товаров
С 18 октября 2019 года Вашингтон планирует ввести новые 25% пошлины в отношении стран Евросоюза, которые в значительной мере затронут традиционные продукты из таких государств, как Франция, Испания, Италия, Великобритании и ФРГ В частности, в «чёрный список» США попадут более 150 видов товаров.
Expert.ru вчера в 14:16
Спорт
Легкоатлет Шубенков прокомментировал спорное решение ИААФ
Газета.Ru вчера в 22:57
Политика
Соловьев заявил о травле против него
Телеведущий Владимир Соловьев в беседе с "Газетой.ру" заявил, что в последнее время на него обрушился шквал критики.
РИА Новости вчера в 17:30
Происшествия
Прах Махатмы Ганди украли в Индии
Прах Махатмы Ганди — одного из идеологов движения за независимость Индии от Великобритании — украли из мемориала в индийском штате Мадхья-Прадеш.
Lenta.ru 02:36
Общество
В Санкт-Петербурге станцию метро затопило в день открытия
Коммерсантъ вчера в 19:28
Хоккей
Панарин забил первый гол за «Рейнджерс»
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин забил первый гол за новую команду.
Sport24.ru вчера в 20:17
Футбол
Уле-Гуннар Сульшер: «Надеюсь, что с Лингардом не все так плохо»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер после ничьей с «АЗ» в матче 2-го тура Лиги Европы (0:0) выразил надежду, что травма Джесси Лингарда не серьезная.
Спорт-Экспресс вчера в 18:04
Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье
Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
ИнфоСМИ 02 октября в 16:18
Политика
Русскоязычные школы Украины в 2020 г. переведут на украинский язык
С сентября 2020 года все русскоязычные школы на Украине перейдут к обучению на украинском языке, заявила министр образования и науки Украины Анна Новосад, сообщил 3 октября телеканал «Прямой».
REGNUM 01:20
Происшествия
Сына вице-президента МТС арестовали после погони
Известия вчера в 12:17