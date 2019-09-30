Как сообщает источник, специалист заключит контракт с «красно-белыми» по схеме 1 1 с возможностью продления еще на один сезон. Отмечается, «Спартак» объявит о назначении Тедеско после матча 12-го тура чемпионата России с «Краснодаром».

Происшествия Илья Резник прокомментировал инцидент с подростками в московской школе Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента с подростками в школе на юго-западе Москвы.

Политика Волкер 10 часов давал показания конгрессу по импичменту Трампа Причиной для слушаний в конгрессе с участием Волкера стал телефонный разговор президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, в котором они обсуждали ситуацию вокруг работы на Украине сына бывшего американского вице-президента Джо Байдена.

Происшествия Летевший самолетом Грозный — Москва ребенок умер в Волгограде В аэропорту Волгограда 3 октября совершил экстренную посадку самолет Грозный — Москва из-за ухудшения состояния ребенка на борту.

Происшествия 4 человека погибли при аварийной посадке самолета под Львовом Мининфраструктуры Украины сообщило, что при аварийной посадке самолета под Львовом погибли 4 человека, передает РИА "Новости".

Энергетика Минфин оценил последствия падения нефти до $10 за баррель Потери бюджета РФ составят 5% ВВП при падении цен на нефть до 10 долларов за баррель. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Минфин.

Шоу-бизнес Брежнева прокомментировала слухи о романе супруга с Эрикой Герцег Напомним, недавно в Сети распространилась информация о том, что у Константина Меладзе завязался роман с участницей его группы «ВИА Гра» Эрикой Герцег.

Общество Доходы среднего класса в России падают Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Гаджеты Apple готовится увеличить производство iPhone 11 на 10%, сообщили СМИ Американская компания Apple объявила поставщикам о необходимости увеличить производство последней линейки iPhone 11 на 10% или на 8 миллионов штук после того, как спрос во всем мире на ее новый смартфон превзошел все ожидания, сообщает газета Nikkei Asian Review со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Политика В Сети высмеяли Трампа, потрогавшего колено президента Финляндии Президент США Дональд Трамп попал впросак после решения потрогать за колено своего коллегу из Финляндии Саули Ниинистё на пресс-конференции по итогам двусторонних переговоров в Вашингтоне.

Шоу-бизнес Гуф: Кети Топурия скрывала от меня, что она замужем Гуф признался, что как только стал встречаться с Кети Топурией три года назад, он практически перестал писать новые треки и вновь начал употреблять тяжелые наркотики после трехлетнего перерыва.

Политика Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.

Футбол Флаг Карабаха «сорвал» матч люксембуржцев и азербайджанцев Дрон с флагом Нагорного Карабаха появился над футбольным полем в Люксембурге во время матча местного "Дюделанжа" и азербайджанского "Карабаха".

Общество Джеймса Франко обвинили в сексуальных домогательствах Студентки актерской школы актера Джеймса Франко обвинили его в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает New York Times.

Культура Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева стала обладательницей премии ТЭФИ как лучшая ведущая развлекательного шоу прайм-тайма.

Гаджеты Samsung закроет производство смартфонов в Китае В 2018 г. корпорация остановила производство на остальных китайских заводах, производящих смартфоны.

Политика США введут пошлины на полторы сотни видов европейских товаров С 18 октября 2019 года Вашингтон планирует ввести новые 25% пошлины в отношении стран Евросоюза, которые в значительной мере затронут традиционные продукты из таких государств, как Франция, Испания, Италия, Великобритании и ФРГ В частности, в «чёрный список» США попадут более 150 видов товаров.

Политика Соловьев заявил о травле против него Телеведущий Владимир Соловьев в беседе с "Газетой.ру" заявил, что в последнее время на него обрушился шквал критики.

Происшествия Прах Махатмы Ганди украли в Индии Прах Махатмы Ганди — одного из идеологов движения за независимость Индии от Великобритании — украли из мемориала в индийском штате Мадхья-Прадеш.

Хоккей Панарин забил первый гол за «Рейнджерс» Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин забил первый гол за новую команду.

Футбол Уле-Гуннар Сульшер: «Надеюсь, что с Лингардом не все так плохо» Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер после ничьей с «АЗ» в матче 2-го тура Лиги Европы (0:0) выразил надежду, что травма Джесси Лингарда не серьезная.

Шоу-бизнес Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.