Футбол

Vprognoze.ruVprognoze.ru«Спартак» заключит контракт с Тедеско по схеме 1+1

Как сообщает источник, специалист заключит контракт с «красно-белыми» по схеме 1 1 с возможностью продления еще на один сезон. Отмечается, «Спартак» объявит о назначении Тедеско после матча 12-го тура чемпионата России с «Краснодаром».
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