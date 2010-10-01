Как сообщает источник, специалист заключит контракт с «красно-белыми» по схеме 1 1 с возможностью продления еще на один сезон. Отмечается, «Спартак» объявит о назначении Тедеско после матча 12-го тура чемпионата России с «Краснодаром».

«Спартак» заключит контракт с Тедеско по схеме 1+1

Происшествия ГИБДД разъяснила требование удалять «тонировку» ГИБДД разъяснила правомочность требований сотрудников автоинспекции удалять тонировочную пленку непосредственно на месте задержания автомобилей.

Политика На атомном ледоколе «Арктика» запустили ядерные реакторы На новом российском универсальном атомном ледоколе «Арктика» запустили реакторную установку, заявил «РИА Новости» представитель госкорпорации «Росатом».

Общество Преподаватель из Кемерова уволилась из-за порноролика Преподаватель после беседы с начальством уволилась по собственному желанию.

Интернет В Google-картах появился режим инкогнито На устройствах Android режим инкогнито в картах начнет работать в ближайшие недели, позже он также появится на iOS.

Политика Выступление России в ПАСЕ прервали крики о терроризме Выступление главы российской делегации в Парламентской ассамблее совета Европы (ПАСЕ) Петра Толстого прервали крики о «террористическом российском государстве».

Спорт IAAF изменила результат забега с участием Шубенкова на ЧМ-2019 Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) изменила результат финального забега на 110 метров с барьерами у мужчин на чемпионате мира 2019 года в катарской Дохе.

ЖКХ В Самаре суд отменил приказ о тарифах на вывоз мусора Сегодня, 3 октября, в Самарском областном суде состоялось заседание касательно тарифов на вывоз мусора в регионе.

Авто Названа дата премьеры Volkswagen Golf нового поколения Мировая премьера нового Mk8 состоится 24 октября в рамках специального мероприятия, которое будет организовано в Вольфсбурге, Германия, и носит название «Life Happens with a Golf».

Происшествия Илья Резник прокомментировал инцидент с подростками в московской школе Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента с подростками в школе на юго-западе Москвы.

Политика Скабеева ответила Путину на слова об очернении Украины в СМИ Телеведущая Ольга Скабеева ответила на речь президента России Владимира Путина о том, что российские СМИ занимаются очернением Украины.

Политика Путин уволил главу ФСИН Корниенко Президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении от занимаемой должности директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадия Корниенко.

Экономика Россиян предупредили о росте цен на продукты Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предупредила россиян о росте цен на продукты питания, пишут «Известия».

Шоу-бизнес Ивлеева рассказала Урганту о своей свадьбе с Элджеем Популярный российский блогер и телеведущая Настя Ивлеева в шоу «Вечерний Ургант» рассказала о свадьбе с рэпером Элджеем.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк появится на ТВ Родные и близкие актрисы Анастасии Заворотнюк, которая в настоящий момент борется с тяжелым заболеванием в одной из столичных клиник, продолжают хранить молчание и не комментируют слухи о состоянии телезвезды.

Фигурное катание Медведева выиграла короткую программу на Shanghai Trophy Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, российская фигуристка Евгения Медведева выиграла короткую программу на турнире Shanghai Trophy в Шанхае (Китай).

Экономика Reuters узнал о переговорах Гуцериева с «Трастом» о долге на ₽140 млрд Санированный ЦБ банк «Траст» и бизнесмен Михаил Гуцериев обсуждают соглашение об урегулировании долгов на 140 млрд руб. по итогам санации Бинбанка и Рост Банка, передает Reuters со ссылкой на три источника, близких к Гуцериеву и «Трасту».

Шоу-бизнес Брежнева прокомментировала слухи о романе супруга с Эрикой Герцег Напомним, недавно в Сети распространилась информация о том, что у Константина Меладзе завязался роман с участницей его группы «ВИА Гра» Эрикой Герцег.

Кино Marvel анонсировала игру Avengers: Damage Control в виртуальной реальности Компания Marvel выпустила тизер будущей игры Avengers: Damage Control в виртуальной реальности, где игроку предстоит сразиться с противниками плечом к плечу с супергероями команды «Мстителей» (Доктором Стрэнджем, Человеком-муравьем и другими).

Политика Оскорбивший слушателя Соловьев ответил жителям Татарстана Телеведущий Владимир Соловьев посчитал необоснованной реакцию жителей Татарстана на его слова в адрес одного из слушателей в прямом эфире "Вести FM".

Шоу-бизнес «Ленком» отказал вдове Караченцова в памятном концерте Супруга покойного актера Николая Караченцова, актриса Людмила Поргина заявляет, что памятный концерт, посвященный ее мужу, который был назначен на 21 октября в театре "Ленком", не сможет состояться.

Гаджеты Владельцы Apple Watch Series 5 жалуются на проблемы с автономностью Связана ли проблема с автономностью на Apple Watch Series 5 с новой функцией экрана или обновленной прошивкой, пока что непонятно.

Политика Медведев встретился с Раулем Кастро на Кубе Премьер-министр России Дмитрий Медведев, находящийся с визитом на Кубе, встретился первым секретарем ЦК Коммунистической партии страны Раулем Кастро, сообщает официальный сайт кабмина.

Политика «Северный поток-2» может пойти в обход Дании Виктор Зубков отметил, что практически подошли к территориальным водам экономической зоны Дании.

Происшествия Нетрезвая толпа попыталась прорваться на Хованское кладбище Как сообщили в «Ритуале», пытавшиеся проникнуть на кладбище люди угрожали при этом охранникам, из-за чего на место вызвали полицию.

Энергетика Глава Wintershall Dea удивлен решением суда ЕС по газопроводу OPAL Генеральный директор компании Wintershall Dea Марио Мерен был удивлен решением суда ЕС по доступу "Газпрома" к трубопроводу Opal.

Общество Россияне назвали необходимую для счастья зарплату Как отметили аналитики, запросы россиян формируются из их реального дохода, то есть чем выше зарплата – тем больше средств для счастья нужно.