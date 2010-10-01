Футбол
Vprognoze.ru«Спартак» заключит контракт с Тедеско по схеме 1+1
Как сообщает источник, специалист заключит контракт с «красно-белыми» по схеме 1 1 с возможностью продления еще на один сезон. Отмечается, «Спартак» объявит о назначении Тедеско после матча 12-го тура чемпионата России с «Краснодаром».
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СМИ: «Спартак» объявит о назначении Тедеско после паузы на матчи сборных
Советский спорт01 октября в 01:23
Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 22:09, Вашингтон
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ГИБДД разъяснила требование удалять «тонировку»
ГИБДД разъяснила правомочность требований сотрудников автоинспекции удалять тонировочную пленку непосредственно на месте задержания автомобилей.
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На атомном ледоколе «Арктика» запустили ядерные реакторы
На новом российском универсальном атомном ледоколе «Арктика» запустили реакторную установку, заявил «РИА Новости» представитель госкорпорации «Росатом».
Коммерсантъ 21:47
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Преподаватель из Кемерова уволилась из-за порноролика
Преподаватель после беседы с начальством уволилась по собственному желанию.
VSE42.RU вчера в 23:32
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В Google-картах появился режим инкогнито
На устройствах Android режим инкогнито в картах начнет работать в ближайшие недели, позже он также появится на iOS.
Афиша Daily вчера в 15:16
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Выступление России в ПАСЕ прервали крики о терроризме
Выступление главы российской делегации в Парламентской ассамблее совета Европы (ПАСЕ) Петра Толстого прервали крики о «террористическом российском государстве».
Lenta.ru 11:40
Спорт
IAAF изменила результат забега с участием Шубенкова на ЧМ-2019
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) изменила результат финального забега на 110 метров с барьерами у мужчин на чемпионате мира 2019 года в катарской Дохе.
RT на русском 15:22
ЖКХ
В Самаре суд отменил приказ о тарифах на вывоз мусора
Сегодня, 3 октября, в Самарском областном суде состоялось заседание касательно тарифов на вывоз мусора в регионе.
SamRU.ru 06:03
Авто
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Мировая премьера нового Mk8 состоится 24 октября в рамках специального мероприятия, которое будет организовано в Вольфсбурге, Германия, и носит название «Life Happens with a Golf».
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Происшествия
Илья Резник прокомментировал инцидент с подростками в московской школе
Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента с подростками в школе на юго-западе Москвы.
RT на русском 10:26
Политика
Скабеева ответила Путину на слова об очернении Украины в СМИ
Телеведущая Ольга Скабеева ответила на речь президента России Владимира Путина о том, что российские СМИ занимаются очернением Украины.
Газета.Ru 21:08
Политика
Путин уволил главу ФСИН Корниенко
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении от занимаемой должности директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадия Корниенко.
Интерфакс 06:44
Экономика
Россиян предупредили о росте цен на продукты
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предупредила россиян о росте цен на продукты питания, пишут «Известия».
Lenta.ru 01:37
Шоу-бизнес
Ивлеева рассказала Урганту о своей свадьбе с Элджеем
Популярный российский блогер и телеведущая Настя Ивлеева в шоу «Вечерний Ургант» рассказала о свадьбе с рэпером Элджеем.
Вечерняя Москва вчера в 12:07
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк появится на ТВ
Родные и близкие актрисы Анастасии Заворотнюк, которая в настоящий момент борется с тяжелым заболеванием в одной из столичных клиник, продолжают хранить молчание и не комментируют слухи о состоянии телезвезды.
Наша версия вчера в 10:48
Фигурное катание
Медведева выиграла короткую программу на Shanghai Trophy
Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, российская фигуристка Евгения Медведева выиграла короткую программу на турнире Shanghai Trophy в Шанхае (Китай).
Чемпионат 09:45
Экономика
Reuters узнал о переговорах Гуцериева с «Трастом» о долге на ₽140 млрд
Санированный ЦБ банк «Траст» и бизнесмен Михаил Гуцериев обсуждают соглашение об урегулировании долгов на 140 млрд руб. по итогам санации Бинбанка и Рост Банка, передает Reuters со ссылкой на три источника, близких к Гуцериеву и «Трасту».
РБК 16:00
Шоу-бизнес
Брежнева прокомментировала слухи о романе супруга с Эрикой Герцег
Напомним, недавно в Сети распространилась информация о том, что у Константина Меладзе завязался роман с участницей его группы «ВИА Гра» Эрикой Герцег.
RuNews24.ru вчера в 08:05
Кино
Marvel анонсировала игру Avengers: Damage Control в виртуальной реальности
Компания Marvel выпустила тизер будущей игры Avengers: Damage Control в виртуальной реальности, где игроку предстоит сразиться с противниками плечом к плечу с супергероями команды «Мстителей» (Доктором Стрэнджем, Человеком-муравьем и другими).
Афиша Daily 13:13
Политика
Оскорбивший слушателя Соловьев ответил жителям Татарстана
Телеведущий Владимир Соловьев посчитал необоснованной реакцию жителей Татарстана на его слова в адрес одного из слушателей в прямом эфире "Вести FM".
Газета.Ru 14:41
Шоу-бизнес
«Ленком» отказал вдове Караченцова в памятном концерте
Супруга покойного актера Николая Караченцова, актриса Людмила Поргина заявляет, что памятный концерт, посвященный ее мужу, который был назначен на 21 октября в театре "Ленком", не сможет состояться.
Дни24 09:36
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Владельцы Apple Watch Series 5 жалуются на проблемы с автономностью
Связана ли проблема с автономностью на Apple Watch Series 5 с новой функцией экрана или обновленной прошивкой, пока что непонятно.
Live24 07:40
Политика
Медведев встретился с Раулем Кастро на Кубе
Премьер-министр России Дмитрий Медведев, находящийся с визитом на Кубе, встретился первым секретарем ЦК Коммунистической партии страны Раулем Кастро, сообщает официальный сайт кабмина.
Интерфакс 18:01
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«Северный поток-2» может пойти в обход Дании
Виктор Зубков отметил, что практически подошли к территориальным водам экономической зоны Дании.
The Moscow Post вчера в 04:25
Происшествия
Нетрезвая толпа попыталась прорваться на Хованское кладбище
Как сообщили в «Ритуале», пытавшиеся проникнуть на кладбище люди угрожали при этом охранникам, из-за чего на место вызвали полицию.
Lenta.ru 15:40
Энергетика
Глава Wintershall Dea удивлен решением суда ЕС по газопроводу OPAL
Генеральный директор компании Wintershall Dea Марио Мерен был удивлен решением суда ЕС по доступу "Газпрома" к трубопроводу Opal.
РИА Новости 02:22
Общество
Диетолог назвала самое вредное для человека мясо
Известия вчера в 17:50
Общество
Россияне назвали необходимую для счастья зарплату
Как отметили аналитики, запросы россиян формируются из их реального дохода, то есть чем выше зарплата – тем больше средств для счастья нужно.
Известия 21:42
Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье
Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
ИнфоСМИ вчера в 16:18