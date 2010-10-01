Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Спартак» ждет ответа от Тедеско в пятницу

34-летний немецкий специалист Доменико Тедеско пока не дал окончательный ответ руководству «Спартака» на предложение возглавить команду после ухода Олега Кононова. Решение тренера ожидали в четверг, но процесс несколько затянулся. Теперь москвичи рассчитывают получить добро от Тедеско в пятницу.
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«Спартак» ждет ответа от Тедеско до вечера 11 октября

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Немецко-итальянский футбольный тренер. С 2017 по 2019 год - главный тренер клуба «Шальке 04».
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
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