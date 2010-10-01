Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Спартак» ждет ответа от Тедеско в пятницу

34-летний немецкий специалист Доменико Тедеско пока не дал окончательный ответ руководству «Спартака» на предложение возглавить команду после ухода Олега Кононова. Решение тренера ожидали в четверг, но процесс несколько затянулся. Теперь москвичи рассчитывают получить добро от Тедеско в пятницу.
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В «Спартаке» ждут ответа от Тедеско до вечера 11 октября

Bookmaker-ratings.ru16:08

«Спартак» ожидает ответа от Тедеско в пятницу

Metaratings16:03

«СЭ»: «Спартак» ждет ответа от Тедеско в пятницу

Sports.ru15:29

«СЭ»: «Спартак» ждет ответа от Тедеско в пятницу

Бомбардир.ру15:50

«Спартак» ждет ответа от Тедеско в пятницу

Спорт-Экспресс15:41

СМИ: Тедеско должен ответить руководству «Спартака» до вечера пятницы

ProstoProSport15:57

«Спартак» ждет ответа от Тедеско до вечера 11 октября

Sportbox.RU15:26
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