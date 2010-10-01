34-летний немецкий специалист Доменико Тедеско пока не дал окончательный ответ руководству «Спартака» на предложение возглавить команду после ухода Олега Кононова. Решение тренера ожидали в четверг, но процесс несколько затянулся. Теперь москвичи рассчитывают получить добро от Тедеско в пятницу.

«Спартак» ждет ответа от Тедеско в пятницу

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