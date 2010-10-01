Футбол
Спорт-Экспресс«Спартак» ждет ответа от Тедеско в пятницу
34-летний немецкий специалист Доменико Тедеско пока не дал окончательный ответ руководству «Спартака» на предложение возглавить команду после ухода Олега Кононова. Решение тренера ожидали в четверг, но процесс несколько затянулся. Теперь москвичи рассчитывают получить добро от Тедеско в пятницу.
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Общество
Умер советский космонавт Алексей Леонов
РИА Новости 07:15
Происшествия
В МИД прокомментировали взрыв на иранском танкере в Красном море
В МИД РФ считают преждевременным говорить о чьей-либо причастности ко взрыву на иранском танкере в Красном море, Тегеран расследует причины инцидента, заявил РИА Новости директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
РИА Новости 04:45
Общество
Москвичей предупредили о новой «барической пиле»
В Москве в пятницу и в выходные ожидается новая «барическая пила» — резкие скачки атмосферного давления.
Lenta.ru 08:02
Политика
На Западе пнули Зеленского за клоунаду
Публика на Западе оказалась менее острой на язык, но тоже без восторгов восприняла выступление бывшего шоумена.
Дни.ру 08:43
Политика
Скабеева ответила Зеленскому, который назвал ее «очень опасной»
Российская телеведущая Ольга Скабеева ответила на слова президента Украины Владимира Зеленского, назвавшего ее «очень опасной» во время пресс-конференции.
Мойка78 вчера в 21:08
Происшествия
В ДР Конго разбился грузовой Ан-72 с россиянами на борту
Российская газета 08:30
Политика
Песков оценил идею встречи Путина с Зеленским на саммите СНГ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею встречи Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским на саммите СНГ.
Вечерняя Москва 06:08
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове признался
35-летний Михаил Туватин, задержанный по подозрению в убийстве девятилетней девочки в Саратове, признался в содеянном.
Газета.Ru 06:12
Авто
Мантуров назвал объём заказов на автомобили Aurus
Компания Aurus собрала уже более 600 предзаказов на свои автомобили, активные продажи начнутся с 2021 года.
Автоновости дня 04:59
Авто
Появилась информация о кроссовере Kia Seltos для России
Новый компактный кроссовер KIA Seltos, чьи продажи начнутся в России в 2020 году, приедет к нам в пяти комплектациях с двумя бензиновыми двигателями и двумя коробками передач.
Автоновости дня вчера в 10:36
Здоровье
Названы помогающие очистить сосуды продукты
ФАН вчера в 02:53
Происшествия
Названа предварительная причина аварийной посадки самолёта Ан-12
Предварительной причиной аварийной посадки военно-транспортного самолёта Ан-12 в Екатеринбурге стал невыход шасси.
RT на русском вчера в 03:47
Политика
Зеленский признал отсутствие цивилизации в Крыму при украинской власти
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него в Крыму есть квартира, но ремонт он там сделать не успел.
РБК вчера в 22:07
Происшествия
Убивший родителей в Лондоне гражданин РФ получил 26 лет тюрьмы
Мужчина проведет в заключении 26 лет, передает 11 октября радиостанция LBC.
REGNUM 08:05
Армия и оружие
Раскрыт состав танкового кулака Турции в Сирии
Lenta.ru вчера в 12:31
Общество
Работающих родителей могут лишить пособия по уходу за ребенком
"Если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается", - значится в пояснительной записке к законопроекту.
Газета.Ru 03:22
Политика
Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
РИА Новости 09 октября в 09:54
Кино
Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»
В беседе с журналистами канала Life актер сказал, что для него уход Николая Добрынина из «Сватов» является неожиданностью.
RuNews24.ru 08:04
Происшествия
В Тюменской области школьники сняли на видео агрессивного учителя ОБЖ
РИА Новости вчера в 08:24
Политика
Давление на депутата в Петербурге назвали делом рук ОПГ
Депутат петербургского Заксобрания от «Партии роста» Оксана Дмитриева назвала делом рук организованной преступной группировки то, что происходит во Фрунзенском районе Петербурга вокруг муниципалитета МО №72, где ее партия завоевала две трети мандатов, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 08:02
Авто
На дорогах России появятся активные «лежачие полицейские»
Популярная механика 08 октября в 04:15
Здоровье
Директор НМИЦ имени Блохина рассказал об увольнениях врачей
Сотрудникам НМИЦ в июле снизили зарплаты на 40-50% из-за материальных проблем, которые возникли из-за ошибок заместителя Стилиди - Виктора Молостова, рассказал директор центра.
Интерфакс вчера в 01:29
Происшествия
Украинского бизнесмена Павла Фукса заочно арестовали в Москве
Таганский суд Москвы санкционировал заочный арест основателя девелоперской компании MosCity Group Павла Фукса.
РБК 09:06
Политика
Военным собираются поднять зарплаты и пенсии
В комитете по обороне Госдумы сообщили о намерении ко второму чтению законопроекта о федеральном бюджете на 2020 год, внести поправку об индексации пенсий и зарплат военных, а также гражданского персонала воинских частей.
Pressa40 06:42
Футбол
Погребняк поведал об инциденте с его женой в Германии
Нападающий екатеринбургского "Урала" Павел Погребняк рассказал об инциденте, случившемся с его женой во время выступления в Германии за "Штутгарт".
Газета.Ru 08:28
Шоу-бизнес
Заворотнюк впала в прекоматозное состояние, пишут СМИ
Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, передает телеграм-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Газета.Ru 08:33
Экономика
Кабмин одобрил основные подходы законопроекта о защите инвестиций
Правительство на заседании в четверг в целом одобрило основные подходы к законопроекту о защите инвестиций и поощрении капиталовложений, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Российская газета вчера в 07:47
Религия
В Екатеринбурге опасаются протестного «голосования» в опросе о храме
Протестное голосование может усилиться из-за излишне ретивых руководителей, которые мобилизуют своих работников на голосование за площадку в центре города.
REGNUM 02:36
Политика
Путин утвердил стратегию развития искусственного интеллекта
Российский президент Владимир Путин утвердил национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года.
Газета.Ru 03:39
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