Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Спартак» ждет ответа от Тедеско в пятницу

34-летний немецкий специалист Доменико Тедеско пока не дал окончательный ответ руководству «Спартака» на предложение возглавить команду после ухода Олега Кононова. Решение тренера ожидали в четверг, но процесс несколько затянулся. Теперь москвичи рассчитывают получить добро от Тедеско в пятницу.
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«СЭ»: «Спартак» ждет ответа от Тедеско в пятницу

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«Спартак» ожидает ответа от Тедеско в пятницу

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СМИ: Тедеско должен ответить руководству «Спартака» до вечера пятницы

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В «Спартаке» ждут ответа от Тедеско до вечера 11 октября

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