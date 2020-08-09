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Спасатели МЧС извлекли из-под завалов в Бейруте тела ещё двух погибших

Спасатели МЧС России извлекли из-под завалов в Бейруте, где 4 августа произошёл взрыв, тела ещё двух погибших. Об этом сообщили ТАСС в оперативном штабе.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

МЧС России завершило поисково-спасательные работы на месте взрыва в Бейруте

На стадионе российские специалисты развернули мобильный госпиталь, в котором врачи отряда "Центроспас" МЧС России 6-7 августа приняли 92 пострадавших, включая 12 детей. За все время работ спасатели обнаружили и извлекли из-под завалов тела шести человек.
ТАСС05:52
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РБК

МЧС завершило поисково-спасательные работы в Бейруте

РБК06:46
Коммерсантъ

Власти больше не надеются найти выживших после взрыва в Бейруте

Коммерсантъ06:24
Известия

МЧС России завершило поисково-спасательную операцию в Бейруте

Известия05:54
Телеканал 360°

Ливан потерял надежду найти живых людей под завалами в Бейруте

Телеканал 360°06:39
ТАСС

МЧС России завершило поисково-спасательные работы на месте взрыва в Бейруте

ТАСС05:52
РЕН ТВ

Еще два тела погибших извлечены спасателями МЧС РФ в Бейруте

РЕН ТВ04:33
RT на русском

Спасатели МЧС извлекли из-под завалов в Бейруте тела ещё двух погибших

RT на русском04:28

Вторичное жилье застыло в ожидании

В Москве увеличение цен составило 1,1%, до 215,4 тыс. руб. за кв. м. В Санкт-Петербурге вторичное жилье сейчас продается в среднем за 127,3 тыс. руб. за кв. м. Согласно оценкам SRG, динамика стоимости квартир оказалась почти нулевой: ни в одном из городов-миллионников ценовые колебания в большую или меньшую сторону не превысили 1%.
Коммерсантъ03:22
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В ПФР раскрыли источник дополнительной выплаты пенсионерам в августе

Прошлый год стал для ВЭБ рекордным по доходам от вложений: доходная часть составила 8,2% годовых, а ранее она не превышала 7%. В этом месяце выплату получат россияне, которые являются участниками программ государственного софинансирования пенсий и получатели социальных пенсий.
Live2401:27
14

Россиянам посоветовали привиться от гриппа и пневмококка к сентябрю

Брико отметил, что сезонное повышение заболеваемости связано не только с погодой, но и со снижением неспецифической резистентности организма, прежде всего уязвимости для инфекции верхних дыхательных путей.
Интерфакс7 августа в 08:56
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