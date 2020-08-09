Спасатели МЧС извлекли из-под завалов в Бейруте тела ещё двух погибших
Спасатели МЧС России извлекли из-под завалов в Бейруте, где 4 августа произошёл взрыв, тела ещё двух погибших. Об этом сообщили ТАСС в оперативном штабе.В источнике
С чего всё началось
МЧС России завершило поисково-спасательные работы на месте взрыва в Бейруте
На стадионе российские специалисты развернули мобильный госпиталь, в котором врачи отряда "Центроспас" МЧС России 6-7 августа приняли 92 пострадавших, включая 12 детей. За все время работ спасатели обнаружили и извлекли из-под завалов тела шести человек.
ТАСС05:52
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