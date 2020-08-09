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Москва 24
Москва 24

Спасатели МЧС извлекли тела двух погибших из-под завалов в Бейруте

Спасатели МЧС России извлекли из-под завалов в Бейруте тела еще двух погибших.В источнике
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Телеканал 360°

Российские спасатели нашли еще двух погибших под завалами в Бейруте

Телеканал 360°05:38
Вести.Ru

Спасатели МЧС приехали спасать в Бейрут. Новости на «России 24»

Вести.Ruвчера в 15:59
ТК Звезда

Тела еще двух погибших в Бейруте извлекли из-под завалов спасатели МЧС

ТК Звезда05:12
ТАСС

Российские спасатели извлекли из-под завалов в Бейруте тела еще двух погибших

ТАСС04:09
RT на русском

Спасатели МЧС извлекли из-под завалов в Бейруте тела ещё двух погибших

RT на русском04:28
Известия

Российские спасатели извлекли еще два тела из-под завалов в Бейруте

Известия05:18
РБК

Спасатели МЧС вытащили из-под завалов в Бейруте еще одного погибшего

РБКвчера в 01:48

Дегтярев не разрешал хабаровским чиновникам летать бизнес-классом

Самодеятельностью и аппаратной диверсией назвала пресс-служба Правительства Хабаровского края публикацию от 7 августа на портале правовой информации проекта постановления, разрешающего чиновникам летать бизнес-классом за счет бюджета.
Байкал2423:51
1,6K

Врач оценил опасность обнаруженного в Китае вируса SFTS

Доцент кафедры внутренних болезней лечебного факультета Новосибирского государственного медицинского университета Владислав Митрохин оценил опасность вируса SFTS, о распространении которого ранее сообщили в Китае.
RT на русском09:46
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В Госдуме оценили разработку в ЕС механизма санкций против США

Зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновациям и предпринимательству Владимир Гутенев оценил слова посла Евросоюза в России Маркуса Эдерера о разработке в Брюсселе механизма противодействия экстерриториальным санкциям третьих стран - в первую очередь, американским санкциям в отношении компаний, работающих на строительстве газопровода "Северный поток - 2".
Газета.Ru08:34
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Правительство одобрило выплаты медработникам за особо важные работы

Правительство России одобрило выделение средств на выплаты за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, участвующим в оказании медпомощи больным коронавирусной инфекцией.
Известия03:06
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Huawei Mate 40 станет последним смартфоном с чипсетом Kirin

Генеральный директор Huawei Ричард Юй недавно выступил на китайском саммите по информационным технологиям 2020 года, рассказав о предстоящих телефонах Mate 40, следующем флагманском чипсете и проблемах поставок, с которыми сталкивается его компания из-за торговой войны.
NewInformвчера в 02:29
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