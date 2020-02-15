Происшествия

BFM.ruBFM.ruСпасатели ищут попавшего под лавину в горах Грузии россиянина

Грузинские спасатели ведут поиск попавшего под лавину туриста из России, передает «Интерфакс». Поиски ведутся в районе горнолыжного курорта Гудаури.
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Группа российских туристов попала под лавину на курорте в Грузии

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Президент Турции Тайип Эрдоган выступил с утверждением, что Россия руководит войной в Ливии.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, если Россия не доставит обещанный объем нефти, Минск начнет забирать ее из транзитной трубы.
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Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
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В Приморье рейсовый автобус сбил амурского тигра

Амурский тигр занесен в Международную Красную книгу как исчезающий вид.
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