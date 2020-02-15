Происшествия
BFM.ruСпасатели ищут попавшего под лавину в горах Грузии россиянина
Грузинские спасатели ведут поиск попавшего под лавину туриста из России, передает «Интерфакс». Поиски ведутся в районе горнолыжного курорта Гудаури.
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Калининградский стрелок умер в больнице
Политика
Пушков: Евросоюз попал в поставленную для России ловушку
По мнению сенатора, введя санкции против Москвы, Евросоюз попал в собственную ловушку.
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Звезда сериала «Гадалка» Анна Тараторкина развелась с мужем
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Российские туристы покинули лайнер Westerdam в камбоджийском порту
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В московском метро нашли микробов из Нью-Йорка
Вывод: в метро разных городов мира состав микробных сообществ подчиняется одним и тем же закономерностям.
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Арбитр Лапочкин назвал игроков, которых не любят судьи
Арбитр премьер-лиги Сергей Лапочкин в интервью «СЭ» рассказал о футболистах, чьи матчи очень трудно судить.
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«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»
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Логинов выиграл спринт на чемпионате мира по биатлону
Армия и оружие
Эрдоган грозит России колоссальными потерями в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал заявление, в котором сообщил о том, что отказывается от ранее выдвинутого требования о необходимости прекращения наступательной операции сирийской армии к концу февраля, поставив ультиматум о том, чтобы САА и Россия незамедлительно прекратили наступление, заявив о том, что в противном случае в Сирии начнутся огромные потери.
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Число жертв ДТП под Тамбовом выросло до шести
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Политика
Эрдоган утверждает, что Россия руководит войной в Ливии
Президент Турции Тайип Эрдоган выступил с утверждением, что Россия руководит войной в Ливии.
Шоу-бизнес
Наталья Штурм рассказала о сложных отношениях с матерью
Наталья Штурм призналась, что ей сложно найти общий язык с родной матерью.
Общество
Лукашенко пригрозил забирать российскую нефть
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, если Россия не доставит обещанный объем нефти, Минск начнет забирать ее из транзитной трубы.
Происшествия
Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке
Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
Происшествия
В Приморье рейсовый автобус сбил амурского тигра
Амурский тигр занесен в Международную Красную книгу как исчезающий вид.
Автоспорт
Состоялся дебют нового болида AlphaTauri AT01
Дебют автомобиля и перезапущенной команды состоялся в выставочном павильоне Red Bull Hangar 7 в австрийском Зальцбурге.
Шоу-бизнес
Регину Тодоренко раскритиковали за фото в купальнике
Самые примитивные отзывы гласили, что так и есть, а некоторые так вообще, посоветовали Регине выбросить купальник на помойку, поскольку к ее угловатой фигуре он и вовсе не подходит.
Общество
В России запустили серийное производство гражданского Ил-114-300
По словам гендиректора корпорации "МиГ" Ильи Тарасенко, в 2019 году в подготовку производства к выполнению программы Ил-114 было инвестировано свыше 400 млн руб. Пассажирский самолет Ил-114-300 — модернизированный вариант турбовинтового самолета Ил-114.
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Глава МИД Белоруссии ответил на вопрос о «дружбе с США» против России
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Собчак попозировала с голой грудью
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Футбол
«Ливерпуль» в концовке матча добыл победу над «Норвичем»
«Ливерпуль» в гостях обыграл «Норвич» 15 февраля в матче 26-го тура чемпионата Англии по футболу.
Общество
В Анкаре осквернили могилы выходцев из России
Политика
Зеленскому не дали микрофон во время Мюнхенской конференции
Украинскому президенту Владимиру Зеленскому не предоставили микрофон для выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.
Экономика
Подписана концессия на строительство моста через реку Лена в Якутии
В Москве подписано концессионное соглашение о проектировании, строительстве и эксплуатации моста через реку Лена в районе Якутска в Республике Саха (Якутия).
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Посол России в Турции сообщил об угрозах из-за событий в Идлибе
Посол России в Турции Алексей Ерхов сообщил, что ему поступили угрозы из-за обострения ситуации в Идлибе.
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