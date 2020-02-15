Грузинские спасатели ведут поиск попавшего под лавину туриста из России, передает «Интерфакс». Поиски ведутся в районе горнолыжного курорта Гудаури.

Спасатели ищут попавшего под лавину в горах Грузии россиянина

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