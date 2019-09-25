Происшествия

ТАССТАСССпасатели локализовали пожар на плавбазе «Петр Житников»

Спасатели в среду ночью локализовали возгорание на терпящей в Тихом океане бедствие плавбазе "Петр Житников". Об этом сообщили ТАСС в морском спасательном координационном центре (МСКЦ) "Южно-Сахалинск".
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Экипаж горящей плавбазы будет доставлен в Приморье авиакомпанией «Аврора»

РИА Новостивчера в 23:57

Штормовой ветер затруднил ликвидацию пожара на аварийной плавбазе близ Итурупа

Московский Комсомолецвчера в 22:55

На плавбазе «Петр Житников» продолжается борьба с огнем

Вести.Ruвчера в 20:02

Пожар на плавбазе «Пётр Житников» локализовали

RT на русскомвчера в 19:11

Спасатели локализовали пожар на плавбазе «Петр Житников» в Тихом океане

РБКвчера в 21:27

«Аврора» запустит чартерные рейсы во Владивосток для моряков с «Петра Житникова»

ТАССвчера в 23:50

На горевшей на Курилах плавбазе «Петр Житников» удалось запустить двигатель

Интерфаксвчера в 04:40
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Космос

ОАЭ впервые отправит космонавта на МКС

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Театры

Пласидо Доминго разорвал контракт с Метрополитен-опера

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Российская газета вчера в 21:42
Политика

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Глава Министерства внутренних дел России Сергей Лавров провел краткие переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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Происшествия

В Кирове предотвратили массовое убийство в школе

Детский омбудсмен в регионе Владимир Шабардин рассказал РИА Новости, что у подростка был конфликт с другими детьми, а о его намерениях стало известно благодаря соцсетям.
РИА Новости вчера в 05:21
Политика

Объявлено о начале процедуры импичмента Трампа

Палата представителей США начала процедуру импичмента американского президента Дональда Трампа.
Lenta.ru вчера в 17:45
Политика

Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в краже детства

Шестнадцатилетняя активистка из Швеции Грета Тунберг в своем выступлении на сессии Генеральной Ассамблеи ООН обвинила мировых лидеров во лжи и краже детства.
РИА Новости вчера в 08:00
Футбол

«Манчестер Юнайтед» попытается подписать зимой Дембеле и Манджукича

Сообщается, что «красные дьяволы» намерены подписать форварда «Барселоны» Усмана Дембеле и нападающего «Ювентуса» Марио Манджукича.
Матч ТВ вчера в 14:39
Общество

Почти 52 тыс. россиян могут лишиться работы до конца сентября

До конца сентября работу могут потерять до 51,6 тыс. россиян. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
Известия вчера в 18:45
Единоборства

Президент Хорватии навестила чемпиона UFC

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелой весовой категории Стипе Миочич провел встречу с президентом Хорватии Колинда Грабар-Китарович.
Газета.Ru 00:00
Экономика

Вывод экономики из тени оказался опасным для России, рассказал эксперт

Экономисты заявили, что вывод экономики из тени нанесет вред экономическому росту России и доходу населения страны.
Газета.Ru вчера в 04:49
Футбол

До 16 и дальше: клубы РПЛ вступают в борьбу за Кубок России

Турнир дошел уже до 1/16 финала, и на этой стадии в борьбу за трофей вступают клубы РПЛ.
Известия вчера в 17:00
Общество

Кто зарабатывает на ремонте дорог в Москве

Крупнейшие подрядчики «Жилищников» аффилированы с семьями Авакян, Орджацян и Апозян — в 2018–2019 годах они получили 17–18% сумм, выделенных на благоустройство дворов.
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Экономика

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Согласно результатам опроса UBS, проведенного в феврале-марте 2019 года, прибыль семейных офисов составила в среднем 5,4%. Богатейшие семьи планеты по-своему готовятся к приходу рецессии и сокращению источников получения прибыли – они запасаются наличностью.
Expert.ru вчера в 05:38
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Сборную России могут не допустить на чемпионат мира 2022 года

По данным издания Newsweek, если Всемирное антидопинговое агентство (WADA) утвердит санкции в отношении российского спорта, то национальная сборная по футболу не сможет попасть на чемпионат мира 2022 года, который будет проходить в Катаре.
Петербургский дневник вчера в 04:02
Политика

Памфилова рассказала о вмешательстве ЦИК в выборы в Петербурге

Кампания по выбору муниципальных депутатов в Санкт-Петербурге в этом году потребовала от ЦИК России вмешательства на всех этапах, но Центризбирком уже подготовил пакет предложений о системных преобразованиях, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова в интервью "Российской газете".
РИА Новости 23 сентября в 15:12
Политика

Посольство США отреагировало на невыдачу виз части делегации РФ

В посольстве США в Москве отреагировали на информацию о невыдаче виз некоторой части делегации РФ для участия в Генассамблее ООН.
Московский Комсомолец вчера в 07:29
Происшествия

Тигр напал на охотников в Хабаровском крае, один человек погиб

В Хабаровском крае тигр напал на охотников, в результате инцидента погиб один человек, животное застрелили.
Газета.Ru вчера в 02:48
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк сделала заявление

Дочь Анастасии Заворотнюк впервые прервала молчание после череды слухов и сплетен о том, что у ее матери рак головного мозга четвертой стадии.
Южный Федеральный вчера в 12:40
Происшествия

Павел Устинов пообещал поддерживать фигурантов «московского дела»

Актер Павел Устинов, которому изменили меру пресечения с содержания в СИЗО на подписку о невыезде, сказал, что будет поддерживать других фигурантов московского дела .
Znak.com вчера в 12:37
Политика

Госдума приняла закон, дающий полиции право объявлять предостережения

Законопроектом предлагается внести в статью 13 ФЗ "О полиции" изменение, предусматривающее наделение полиции правом объявлять обязательное для исполнения предостережение о недопустимости действий, создающих условия для преступлений и административных правонарушений, отнесённых законодательством РФ к подведомственности полиции, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения.
РИА Новости вчера в 06:21
Гаджеты

Xiaomi представила новый смартфон Mi MIX Alpha

Китайская компания Xiaomi представила новый смартфон Mi MIX Alpha. Видео презентации опубликовано на странице компании в YouTube.
RT на русском вчера в 12:27
Футбол

«Тоттенхэм» вылетел из Кубка лиги

Путь «Тоттенхэма» в Кубке английской лиги оказался недолгим.
Евро-футбол.ру вчера в 16:50
Политика

Украинского политолога Ковтуна вновь изгнали из студии «России 1»

Украинского политолога Ковтуна возмутило обсуждение в студии российского телеканала коррупции на Украине.
Вести.Ru вчера в 17:32
Кино

В Сети появился трейлер полнометражного фильма «Во все тяжкие»

NewInform вчера в 12:07
Политика

Зеленский отверг участие США в «нормандском формате»

Подключение США к «нормандскому формату» пока не планируется, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщило РИА «Новости».
Телеканал 360° вчера в 18:20
Финансы

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Финансовый аналитик Василий Невмержицкий в комментарии «Вестям» отмечает, что в этом году Украина побила сразу три рекорда, которые обеспечили масштабные валютные притоки.
REGNUM вчера в 03:25
Общество

Иванка Трамп пришла на Генассамблею ООН без нижнего белья

Lenta.ru вчера в 15:01
Космос

Венера устраивает танцы в верхних слоях атмосферы

AstroNews.ru 23 сентября в 08:56
Футбол

«Монако» обыграл «Ниццу» благодаря дублю Головина

Газета.Ru вчера в 17:14
Игры

В файлах беты Call of Duty: Modern Warfare нашли упоминания 56 карт

Энтузиасты обнаружили в файлах беты Call of Duty: Modern Warfare не только множество упоминаний королевской битвы, но и перечень из 56 мультиплеерных карт грядущего шутера.
Игромания.ру 23 сентября в 11:27
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