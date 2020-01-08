Происшествия
ФАНСпасатели нашли черный ящик разбившегося в Тегеране самолета
По имеющимся данным, черный ящик удалось обнаружить в окрестностях иранской столицы, в настоящее время его передали правоохранительным органам страны. Как сообщала ранее в среду «Газета.Ru», Boeing-737 разбился сразу после взлета в аэропорту Тегерана.
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Политика
Захарова прокомментировала удары Ирана по американским базам
На ближнем Востоке наблюдается эскалация конфликта, о которой предупреждал российский МИД, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя ракетный удар Ирана по базам США.
Общество
В «Яблоке» оскорбили Жириновского после слов о «крепостных и холопах»
Шоу-бизнес
Отдыхающий на Мальдивах Филипп Киркоров поздравил всех с Рождеством
Потом исполнитель едет на мероприятие в честь праздника и громко говорит: "С Рождеством всех".
Политика
Путин и Эрдоган открыли «Турецкий поток»
На церемонии в Стамбуле президенты России и Турции, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, открыли газопровод «Турецкий поток», соединяющий Краснодарский край с Турцией и странами Южной Европы, передает корреспондент РБК.
Политика
Трамп заявил о намерении ввести новые санкции против Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона введёт новые экономические санкции против Ирана.
Происшествия
Несколько человек погибли в ДТП в Подмосковье
Футбол
Сульшер лично настаивает на покупке ван де Бека в «Манчестер Юнайтед»
По информации источника, в услугах 22-летнего футболиста лично заинтересован главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер.
Гаджеты
Смартфон Realme X50 5G получит эксклюзивную версию Master Edition
По данным сетевого информатора, Realme X50 5G получит спецверсию Master Edition.
Транспорт
Маршруты трех рейсов «России» скорректированы в обход Ирана и Ирака
Входящая в группу "Аэрофлот" авиакомпания "Россия" скорректировала маршруты трех рейсов в обход воздушного пространства Ирана и Ирака.
Общество
Жители Омска жалуются на грязный воздух
Омичи сетуют на химический запах и запах гари. Особенно ощутим он в Советском и Кировском округах.
Автоспорт
Экипаж Каргинова выиграл третий этап «Дакара» в классе грузовиков
Происшествия
На борту разбившегося в Иране самолета найдена записка с мольбой
Политика
Трамп объявил о дальнейших действиях против Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил о возможном отступлении Ирана, отметив, что это хорошо для всего мира. Об этом сообщает РИА «Новости».
Политика
Президент Эстонии отказалась от подаренного посольством крымского вина
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отказалась принять в подарок на день рождения бутылку крымского шампанского, которую ей отправило российское посольство, сообщает издание Eesti Ekspress.
Хоккей
Ковальчук отдал голевую передачу в дебютном матче за «Монреаль»
Матч стал знаменателен для россиян, в составе «Канадиенс» дебютировал наш соотечественник Илья Ковальчук.
Хоккей
КХЛ. ЦСКА обыграл «Динамо» в столичном дерби
В Москве играли два столичных клуба "Динамо" и ЦСКА. Победу со счетом 4:1 одержали армейцы.
Армия и оружие
Названы ракеты, которыми Иран ударил по военным США
Для удара по военным базам США Иран использовал ракеты типа Qiam-1 и Fateh-110.
Авто
Skoda показала новый кроссовер Skoda Vision IN
Как стало известно «Автоновостям дня», анонсированный концепт-кар стал предвестником нового компактного кроссовера длиной около 4,26 метра (для сравнения, длина Kamiq – 4241 мм), который уже в 2020 году выйдет в продажу на индийском рынке.
Автоспорт
Ферстаппен продлил контракт с Red Bull
Футбол
В «Ростове» опровергли наличие проблем с алкоголем у Сигурдссона
Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» опубликовал заявление относительно разрыва контракта с экс-капитаном команды Рагнаром Сигурдссоном.
Фигурное катание
Россиянка пострадала на репетиции церемонии открытия юношеских Игр
Россиянка пострадала во время репетиции церемонии открытия юношеской зимней Олимпиады 2020 года в Лозанне, сообщается на сайте швейцарского кантона Во.
Политика
Трамп считает необходимым разработать новую ядерную сделку с Ираном
Трамп считает необходимым разработать новую ядерную сделку с Ираном, а РФ и Европе отказаться от действующей.
Политика
Украинский самолет мог быть сбит ракетой
Лукашевич считает крайне подозрительным совпадением то, что самолет разбился в тот момент, когда отношения между Ираном и США максимально обострились, «именно поэтому версия теракта или уничтожения самолета ракетой должна быть одной из самых приоритетных», сообщает «Лента.ру».
Происшествия
В Москве избили сына Жванецкого
Финансы
Курсы валют на сегодня, 6 января 2020 года
Вчера давали за доллар 61.91 руб, что было меньше на 0 руб .
Гаджеты
Samsung презентовал неубиваемый смартфон Galaxy Xcover Pro
Аппарат с названием Galaxy Xcover Pro выполнен по стандарту MIL-STD-810G и IP68.
Футбол