Происшествия

ФАНФАНСпасатели нашли черный ящик разбившегося в Тегеране самолета

По имеющимся данным, черный ящик удалось обнаружить в окрестностях иранской столицы, в настоящее время его передали правоохранительным органам страны. Как сообщала ранее в среду «Газета.Ru», Boeing-737 разбился сразу после взлета в аэропорту Тегерана.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Спасатели нашли черные ящики разбившегося в Тегеране украинского Boeing

РБК05:01

Найден черный ящик разбившегося в Иране самолета

Lenta.ru01:44

Черный ящик разбившегося в Тегеране самолета передали специалистам

Комсомольская правда00:57

Найден чёрный ящик с разбившегося в Иране пассажирского авиалайнера

REGNUM01:29

Спасатели обнаружили черный ящик разбившегося в Тегеране самолета

Газета.Ru01:23

Спасатели обнаружили чёрный ящик разбившегося в Тегеране самолёта, летевшего в Киев

Life.ru01:31

Спасатели обнаружили черный ящик разбившегося в Тегеране самолета

ТАСС00:39
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 11:49, Ашберн
Политика

Захарова прокомментировала удары Ирана по американским базам

На ближнем Востоке наблюдается эскалация конфликта, о которой предупреждал российский МИД, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя ракетный удар Ирана по базам США.
Rambler News Service 11:44
Общество

В «Яблоке» оскорбили Жириновского после слов о «крепостных и холопах»

РИА Новости 06 января в 16:45
Происшествия

Посольство Украины изменило сообщение о крушении самолёта в Иране

RT на русском 07:05
Шоу-бизнес

Отдыхающий на Мальдивах Филипп Киркоров поздравил всех с Рождеством

Потом исполнитель едет на мероприятие в честь праздника и громко говорит: "С Рождеством всех".
Дни24 вчера в 04:57
Политика

Путин и Эрдоган открыли «Турецкий поток»

На церемонии в Стамбуле президенты России и Турции, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, открыли газопровод «Турецкий поток», соединяющий Краснодарский край с Турцией и странами Южной Европы, передает корреспондент РБК.
РБК 08:17
Политика

Трамп заявил о намерении ввести новые санкции против Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона введёт новые экономические санкции против Ирана.
RT на русском 11:37
Происшествия

Несколько человек погибли в ДТП в Подмосковье

Интерфакс 06:27
Происшествия

Пилоты разбившегося в Иране самолета не могли связаться с диспетчерами

Lenta.ru 10:32
Футбол

Сульшер лично настаивает на покупке ван де Бека в «Манчестер Юнайтед»

По информации источника, в услугах 22-летнего футболиста лично заинтересован главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер.
Sportbox.RU 08:19
Гаджеты

Смартфон Realme X50 5G получит эксклюзивную версию Master Edition

По данным сетевого информатора, Realme X50 5G получит спецверсию Master Edition.
Astera 03:42
Транспорт

Маршруты трех рейсов «России» скорректированы в обход Ирана и Ирака

Входящая в группу "Аэрофлот" авиакомпания "Россия" скорректировала маршруты трех рейсов в обход воздушного пространства Ирана и Ирака.
Газета.Ru 08:12
Общество

Жители Омска жалуются на грязный воздух

Омичи сетуют на химический запах и запах гари. Особенно ощутим он в Советском и Кировском округах.
Коммерсантъ 10:35
Автоспорт

Экипаж Каргинова выиграл третий этап «Дакара» в классе грузовиков

Российская газета вчера в 11:24
Происшествия

На борту разбившегося в Иране самолета найдена записка с мольбой

Московский Комсомолец 04:43
Политика

Трамп объявил о дальнейших действиях против Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил о возможном отступлении Ирана, отметив, что это хорошо для всего мира. Об этом сообщает РИА «Новости».
Взгляд.ру 11:35
Политика

Президент Эстонии отказалась от подаренного посольством крымского вина

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отказалась принять в подарок на день рождения бутылку крымского шампанского, которую ей отправило российское посольство, сообщает издание Eesti Ekspress.
РБК 04:32
Хоккей

Ковальчук отдал голевую передачу в дебютном матче за «Монреаль»

Матч стал знаменателен для россиян, в составе «Канадиенс» дебютировал наш соотечественник Илья Ковальчук.
ГЛАС.RU вчера в 00:33
Хоккей

КХЛ. ЦСКА обыграл «Динамо» в столичном дерби

В Москве играли два столичных клуба "Динамо" и ЦСКА. Победу со счетом 4:1 одержали армейцы.
Вести.Ru 11:25
Армия и оружие

Названы ракеты, которыми Иран ударил по военным США

Для удара по военным базам США Иран использовал ракеты типа Qiam-1 и Fateh-110.
Телеканал 360° 03:25
Авто

Skoda показала новый кроссовер Skoda Vision IN

Как стало известно «Автоновостям дня», анонсированный концепт-кар стал предвестником нового компактного кроссовера длиной около 4,26 метра (для сравнения, длина Kamiq – 4241 мм), который уже в 2020 году выйдет в продажу на индийском рынке.
Автоновости дня 09:53
Автоспорт

Ферстаппен продлил контракт с Red Bull

F1news.ru вчера в 05:45
Футбол

В «Ростове» опровергли наличие проблем с алкоголем у Сигурдссона

Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» опубликовал заявление относительно разрыва контракта с экс-капитаном команды Рагнаром Сигурдссоном.
RT на русском 08:03
Фигурное катание

Россиянка пострадала на репетиции церемонии открытия юношеских Игр

Россиянка пострадала во время репетиции церемонии открытия юношеской зимней Олимпиады 2020 года в Лозанне, сообщается на сайте швейцарского кантона Во.
РИА Новости 10:57
Политика

Трамп считает необходимым разработать новую ядерную сделку с Ираном

Трамп считает необходимым разработать новую ядерную сделку с Ираном, а РФ и Европе отказаться от действующей.
ТАСС 11:37
Политика

Украинский самолет мог быть сбит ракетой

Лукашевич считает крайне подозрительным совпадением то, что самолет разбился в тот момент, когда отношения между Ираном и США максимально обострились, «именно поэтому версия теракта или уничтожения самолета ракетой должна быть одной из самых приоритетных», сообщает «Лента.ру».
Журналистская правда 11:05
Происшествия

В Москве избили сына Жванецкого

РИА Новости 06:29
Финансы

Курсы валют на сегодня, 6 января 2020 года

Вчера давали за доллар 61.91 руб, что было меньше на 0 руб .
СаратовБизнесКонсалтинг 05 января в 16:23
Гаджеты

Samsung презентовал неубиваемый смартфон Galaxy Xcover Pro

Аппарат с названием Galaxy Xcover Pro выполнен по стандарту MIL-STD-810G и IP68.
Газета DAILY 11:46
Футбол

Тер-Штеген не сыграет за «Барселону» в Суперкубке Испании

ODDS.ru вчера в 12:10
Кино

Названо имя исполнителя главной роли в сериале «Властелин колец»

Профиль 11:23
ещё по теме
Главное