Происшествия

РБКРБКСпасатели нашли под Анапой пропавших в море на матрасе двух человек

Спасатели обнаружили мужчину и мальчика, которых накануне на надувном матрасе унесло в открытое море. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. «В 17:00 (мск) пропавшие обнаружены и подняты на борт вертолета, состояние здоровья удовлетворительное», — говорится в сообщении.
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Спасатели нашли двух человек, пропавших на надувном матрасе в море под Анапой

Газета.Ru01:11

Спасатели нашли под Анапой пропавших в море на матрасе двух человек

РБКвчера в 21:25

«Спасены, живы!»: Под Анапой отец и восьмилетний сын провели несколько часов в открытом море

КП - Кубаньвчера в 11:53

В Анапе нашли унесенных в море мужчину с мальчиком

Кубань 24вчера в 12:01

Спасатели обнаружили мальчика и мужчину, которых унесло в Черное море под Анапой

ТАССвчера в 11:56

Под Анапой при помощи авиации спасли унесенных в море людей

Администрация Краснодарского краявчера в 13:24

В Анапе нашли унесенных в море на лодке отца и 8-летнего сына. Они живы

Кубанские новостивчера в 10:41
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Футбол

Гол Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Барселоной»

Российская газета вчера в 13:38
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Происшествия

Один человек погиб при стрельбе на акции протеста в Кентукки

Известия 01:07
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Происшествия

Утечка произошла на обогатительной фабрике в Норильске

В Норильске остановлена утечка отходов в окрестностях обогатительной фабрики "Норникеля", сообщил "Интерфаксу" информированный источник в воскресенье.
Интерфакс 02:10
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Происшествия

Собчак собирается подать иски в суд после нападения в монастыре

Екатеринбург, 28 июня 2020, 08:40 — REGNUM Иски в суд собирается подать телеведущая Ксения Собчак из-за нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском монастыре.
REGNUM 01:40
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Армия и оружие

Радикальный вариант модернизации БТР-50 представили в Иране

Российская газета вчера в 14:17
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Политика

Донецкая народная республика вновь закрыла границу с Украиной

В воскресенье, 28 июня, Донецкая народная республика приостановила пропуск граждан через единственный контрольно-пропускной пункт въезда и выезда (КПВВ), работающий на линии соприкосновения с Украиной.
Вести.Ru вчера в 18:50
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Общество

Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми до 16 лет

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства о единовременной выплате семьям 10 000 рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет.
Российская газета 26 июня в 04:37
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Общество

Собянин оценил ситуацию в Москве после отмены ограничений

Ситуация с распространением коронавируса в Москве после отмены ограничений не ухудшилась, считает мэр столицы Сергей Собянин.
Lenta.ru 02:16
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Авто

Новые модели KIA получат инновационную трансмиссию

Letnews.ru 25 июня в 03:04
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Единоборства

Американец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе

РБК 02:02
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Общество

Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером

Участник проекта «Гражданин поэт» актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
РБК вчера в 16:54
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Политика

Украинский журналист признался в ненависти к Украине

Украинский журналист Остап Дроздов признался в ненависти к своей стране.
Lenta.ru вчера в 23:43
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Политика

Bloomberg: Берлин готовит ответ на санкции против «Северного потока-2»

Германия готовит адекватный ответ на возможное ужесточение американских санкций по "Северному потоку-2", сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники в правительстве канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
Российская газета 26 июня в 01:33
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Путешествия

В Тверскую область прибывает первый в 2020 году круизный теплоход

От Министерства туризма Тверской области все пассажиры первого в этом году круизного теплохода получат в подарок путеводители и тематические туристические карты, чтобы совершить самостоятельную экскурсию по городу.
ГТРК Тверь вчера в 05:00
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Политика

В Польше на президентских выборах открылись избирательные участки

Избирательные участки открылись в Польше, где проходят очередные выборы президента.
РИА Новости 01:12
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Шоу-бизнес

Максим Фадеев похудел на 100 килограммов, поразив своих поклонников

Похудевший в разы продюсер показывает свои старые шорты, в одну штанину которых он смог теперь поместить обе ноги.
Новые Известия вчера в 07:48
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Путешествия

Российский союз туриндустрии: Турцию откроют к концу июля

Первыми будут открыты страны СНГ. Об этом сообщил вице-президент российского союза Туриндустрии Юрий Барзыкин.
Народные новости 26 июня в 05:36
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Экономика

Всемирный банк утвердил решение о выделении Украине $350 млн

Киев, 27 июня 2020, 13:08 — REGNUM Совет исполнительных директоров Всемирного банка (ВБ) утвердил 26 июня решение о преставлении Украине первого займа в сумме $350 млн, сообщили в пресс-службе финансовой организации.
REGNUM вчера в 06:08
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Общество

Проход по Неве корабля с алыми парусами завершил праздник выпускников

Праздник выпускников в Санкт-Петербурге завершился грандиозным фейерверком и проходом брига "Россия" по алыми парусами.
Российская газета вчера в 18:26
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Космос

Запуск ракеты Vega с 53 спутниками с космодрома Куру отложили

ТАСС вчера в 22:14
Общество

В Ростуризме подтвердили изменение правил приема туристов

По данным ведомства, теперь взамен справки об отрицательном тесте на COVID-19 введено обязательное требование о предоставлении документа об отсутствии контакта с больными в последние две недели.
Известия вчера в 12:11
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Экономика

В 2021 году более 20% федерального бюджета уйдет в ПФР

Деньги Юлия Комбакова © ИА Красная Весна В 2021 году Пенсионный фонд России получит из федерального бюджета 4,12 трлн рублей.
REGNUM 02:14
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Экономика

В России выросли продажи антидепрессантов

Ранее специалисты компании «Такском» выяснили, что продажи дезинфицирующих средств для обработки помещений и предметов в России с марта по июнь 2020 года выросли на 1100% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
RT на русском 00:00
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Экономика

Вкладчики изменили сберегательную тактику

Антон Лопатин уверен, что рост валютных депозитов демонстрирует не потребность банков в валюте, а потребность вкладчиков в этом инструменте.
Коммерсантъ 25 июня в 15:22
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Здоровье

Названы продукты, провоцирующие старение

Врач-диетолог консультативно-диагностического центра "Здоровое и спортивное питание" ФИЦ питания и биотехнологии Тамара Прунцева рассказала, какие продукты следует включить в рацион, чтобы избежать преждевременного старения.
РИА Новости 02:13
Политика

Староста района Прага-6 назвал виной России снос памятника Коневу

Инициатор сноса памятника советскому маршалу Ивану Коневу в чешской столице, староста округа Прага-6 Ондржей Коларж возложил ответственность за произошедшее на Россию.
Известия вчера в 21:08
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Технологии

Бюджетная версия консоли Xbox Series X получит 7,5 Гбайт ОЗУ

Базовая версия Xbox Series X получили 13,5 Гбайт ОЗУ и графический модуль с мощность обработки картинки в 12 TFLOPS.
Дни24 вчера в 03:04
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Путешествия

Богатые россияне взвинтили цены в отелях на Черном море

На черноморских курортах резко взлетели цены на четырех- и пятизвездочные отели, так как они стали пользоваться спросом у обеспеченных россиян.
URA.Ru 26 июня в 22:05
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Общество

Росэнергоатом опроверг сообщения о ЧП на АЭС на северо-западе России

Никаких отклонений от условий безопасной эксплуатации на атомных электростанциях на северо-западе России в июне не было, радиационная обстановка соответствовала нормальным значениям, сообщил РИА Новости официальный представитель концерна "Росэнергоатом" (оператора всех АЭС в РФ, входящего в госкорпорацию "Росатом").
РИА Новости 26 июня в 13:20
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Происшествия

В Москве задержали участников пикетов в поддержку Юлии Цветковой

В Москве у памятника Крупской на Сретенском бульваре задержали участников одиночных пикетов в поддержку ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой, сообщает «ОВД-Инфо».
Коммерсантъ вчера в 10:56
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