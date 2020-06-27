Происшествия
РБКСпасатели нашли под Анапой пропавших в море на матрасе двух человек
Спасатели обнаружили мужчину и мальчика, которых накануне на надувном матрасе унесло в открытое море. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. «В 17:00 (мск) пропавшие обнаружены и подняты на борт вертолета, состояние здоровья удовлетворительное», — говорится в сообщении.
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«Спасены, живы!»: Под Анапой отец и восьмилетний сын провели несколько часов в открытом море
КП - Кубаньвчера в 11:53
Под Анапой при помощи авиации спасли унесенных в море людей
Администрация Краснодарского краявчера в 13:24
В Анапе нашли унесенных в море на лодке отца и 8-летнего сына. Они живы
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Гол Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Барселоной»
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Происшествия
Утечка произошла на обогатительной фабрике в Норильске
В Норильске остановлена утечка отходов в окрестностях обогатительной фабрики "Норникеля", сообщил "Интерфаксу" информированный источник в воскресенье.
Интерфакс 02:10
Происшествия
Собчак собирается подать иски в суд после нападения в монастыре
Екатеринбург, 28 июня 2020, 08:40 — REGNUM Иски в суд собирается подать телеведущая Ксения Собчак из-за нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском монастыре.
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Армия и оружие
Радикальный вариант модернизации БТР-50 представили в Иране
Российская газета вчера в 14:17
Политика
Донецкая народная республика вновь закрыла границу с Украиной
В воскресенье, 28 июня, Донецкая народная республика приостановила пропуск граждан через единственный контрольно-пропускной пункт въезда и выезда (КПВВ), работающий на линии соприкосновения с Украиной.
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Общество
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Российская газета 26 июня в 04:37
Общество
Собянин оценил ситуацию в Москве после отмены ограничений
Ситуация с распространением коронавируса в Москве после отмены ограничений не ухудшилась, считает мэр столицы Сергей Собянин.
Lenta.ru 02:16
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Новые модели KIA получат инновационную трансмиссию
Letnews.ru 25 июня в 03:04
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Участник проекта «Гражданин поэт» актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
РБК вчера в 16:54
Политика
Украинский журналист признался в ненависти к Украине
Украинский журналист Остап Дроздов признался в ненависти к своей стране.
Lenta.ru вчера в 23:43
Политика
Bloomberg: Берлин готовит ответ на санкции против «Северного потока-2»
Германия готовит адекватный ответ на возможное ужесточение американских санкций по "Северному потоку-2", сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники в правительстве канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
Российская газета 26 июня в 01:33
Путешествия
В Тверскую область прибывает первый в 2020 году круизный теплоход
От Министерства туризма Тверской области все пассажиры первого в этом году круизного теплохода получат в подарок путеводители и тематические туристические карты, чтобы совершить самостоятельную экскурсию по городу.
ГТРК Тверь вчера в 05:00
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В Польше на президентских выборах открылись избирательные участки
Избирательные участки открылись в Польше, где проходят очередные выборы президента.
РИА Новости 01:12
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 100 килограммов, поразив своих поклонников
Похудевший в разы продюсер показывает свои старые шорты, в одну штанину которых он смог теперь поместить обе ноги.
Новые Известия вчера в 07:48
Путешествия
Российский союз туриндустрии: Турцию откроют к концу июля
Первыми будут открыты страны СНГ. Об этом сообщил вице-президент российского союза Туриндустрии Юрий Барзыкин.
Народные новости 26 июня в 05:36
Экономика
Всемирный банк утвердил решение о выделении Украине $350 млн
Киев, 27 июня 2020, 13:08 — REGNUM Совет исполнительных директоров Всемирного банка (ВБ) утвердил 26 июня решение о преставлении Украине первого займа в сумме $350 млн, сообщили в пресс-службе финансовой организации.
REGNUM вчера в 06:08
Общество
Проход по Неве корабля с алыми парусами завершил праздник выпускников
Праздник выпускников в Санкт-Петербурге завершился грандиозным фейерверком и проходом брига "Россия" по алыми парусами.
Российская газета вчера в 18:26
Космос
Запуск ракеты Vega с 53 спутниками с космодрома Куру отложили
ТАСС вчера в 22:14
Общество
В Ростуризме подтвердили изменение правил приема туристов
По данным ведомства, теперь взамен справки об отрицательном тесте на COVID-19 введено обязательное требование о предоставлении документа об отсутствии контакта с больными в последние две недели.
Известия вчера в 12:11
Экономика
В 2021 году более 20% федерального бюджета уйдет в ПФР
Деньги Юлия Комбакова © ИА Красная Весна В 2021 году Пенсионный фонд России получит из федерального бюджета 4,12 трлн рублей.
REGNUM 02:14
Экономика
В России выросли продажи антидепрессантов
Ранее специалисты компании «Такском» выяснили, что продажи дезинфицирующих средств для обработки помещений и предметов в России с марта по июнь 2020 года выросли на 1100% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
RT на русском 00:00
Экономика
Вкладчики изменили сберегательную тактику
Антон Лопатин уверен, что рост валютных депозитов демонстрирует не потребность банков в валюте, а потребность вкладчиков в этом инструменте.
Коммерсантъ 25 июня в 15:22
Здоровье
Названы продукты, провоцирующие старение
Врач-диетолог консультативно-диагностического центра "Здоровое и спортивное питание" ФИЦ питания и биотехнологии Тамара Прунцева рассказала, какие продукты следует включить в рацион, чтобы избежать преждевременного старения.
РИА Новости 02:13
Политика
Староста района Прага-6 назвал виной России снос памятника Коневу
Инициатор сноса памятника советскому маршалу Ивану Коневу в чешской столице, староста округа Прага-6 Ондржей Коларж возложил ответственность за произошедшее на Россию.
Известия вчера в 21:08
Технологии
Бюджетная версия консоли Xbox Series X получит 7,5 Гбайт ОЗУ
Базовая версия Xbox Series X получили 13,5 Гбайт ОЗУ и графический модуль с мощность обработки картинки в 12 TFLOPS.
Дни24 вчера в 03:04
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Богатые россияне взвинтили цены в отелях на Черном море
На черноморских курортах резко взлетели цены на четырех- и пятизвездочные отели, так как они стали пользоваться спросом у обеспеченных россиян.
URA.Ru 26 июня в 22:05
Общество
Росэнергоатом опроверг сообщения о ЧП на АЭС на северо-западе России
Никаких отклонений от условий безопасной эксплуатации на атомных электростанциях на северо-западе России в июне не было, радиационная обстановка соответствовала нормальным значениям, сообщил РИА Новости официальный представитель концерна "Росэнергоатом" (оператора всех АЭС в РФ, входящего в госкорпорацию "Росатом").
РИА Новости 26 июня в 13:20
Происшествия
В Москве задержали участников пикетов в поддержку Юлии Цветковой
В Москве у памятника Крупской на Сретенском бульваре задержали участников одиночных пикетов в поддержку ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой, сообщает «ОВД-Инфо».
Коммерсантъ вчера в 10:56