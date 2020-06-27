Спасатели обнаружили мужчину и мальчика, которых накануне на надувном матрасе унесло в открытое море. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. «В 17:00 (мск) пропавшие обнаружены и подняты на борт вертолета, состояние здоровья удовлетворительное», — говорится в сообщении.

Спасатели нашли под Анапой пропавших в море на матрасе двух человек

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