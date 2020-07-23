с чего всё началось

Камчатские спасатели обнаружили тело пропавшего на вулкане Ключевская сопка туриста. Об этом сообщает краевое управление МЧС в Instagram.

Армия и оружие Корабли НАТО прошли около крымского газового месторождения Участвующие в военных учениях с Украиной корабли НАТО - фрегат ВМС Испании Alvaro de Bazan и болгарский сторожевой корабль "Смели" - проводят маневры в районе добывающих платформ газоконденсатного месторождения Голицыно в Черном море. 101

Общество В ОП предложили выплатить по 15 тысяч рублей пенсионерам В Общественной палате России предложили «разработать дополнительный механизм адресной помощи каждому пенсионеру в России с единовременной выплатой в 15 тыс. рублей». 1,6K

Происшествия СК возбудил дело после исчезновения Ан-2 в Бурятии «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», — говорится в заявлении. 6

Экономика «Коммерсантъ» узнал о разделе активов владельцами группы «Шоколадница» Основные владельцы группы компаний «Шоколадница» (сети «Кофе Хауз», «Ваби Саби», компания ArenaFoodsCatering, партнерские точки KFC, Pizza Hut и Panda Express) Александр Колобов и Симан Поваренкин решили разделить активы одного из крупнейших участников ресторанного рынка.

Путешествия Крым станет доступен для субсидированных поездок с 1 октября В тоже время поездки в регионы, которые пользуются особым спросом - Крым и Краснодарский край - начнут субсидироваться с 1 октября. 4

Общество Нурмагомедов впервые прокомментировал смерть отца Российский боец смешанного стиля, абсолютный чемпион (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал смерть своего отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова. 3

Здоровье В Минздраве Казахстана рассказали о выходе из карантина Выход из карантина будет зависеть от эпидситуации в Казахстане и не будет мгновенным, сообщил глава Минздрава Алексей Цой в эфире программы " Круглый стол с Рахимом Ошакбаевым" на телеканале "Хабар 24".

Транспорт В Госдуме предложили штрафовать мотоциклистов за движение между рядами Согласно документу, за нахождение в одном ряду с другим транспортом владельцы мопедов и мотоциклов будут платить 3 тыс. руб. Если движение будет носить признаки опасного вождения и лавирования между рядами, сумма штрафа вырастает до 15 тыс. руб. Кроме того, мотоциклиста могут лишить прав на срок от двух до шести месяцев. 805

Общество Собянин уволил главу департамента образования Исаака Калину Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об освобождении от должности главы департамента образования и науки Исаака Калины - документ размещен на официальном сайте мэрии. 368

Общество Югра перешла к первому этапу снятия ограничений по коронавирусу Ханты-Мансийский автономный округ последним из регионов РФ перешел на первый этап снятия ограничительных мер из-за COVID-19, следует из сообщения окружного оперативного штаба. 14

Армия и оружие Вертолёт Ми-26Т2В начнут серийно изготавливать в начале 2021 года «Наша первая задача сегодня завершить испытания по заключенному контракту с Минобороны Ми-26Т2В, чтобы в первом полугодии следующего года получить литеру О1 (начало серийного производства)», — приводит РИА Новости слова гендиректора холдинга «Вертолёты России» Андрея Богинского.

Общество Суд арестовал бренды косметической компании Natura Siberica Обновлено в 21:21 Суд арестовал более 65 брендов одного из крупнейших производителей косметики Natura Siberica. 203