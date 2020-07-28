Происшествия

ИзвестияИзвестияСпасатели нашли в Иркутской области пропавший самолет Ан-2

В Иркутской области обнаружили легкомоторный самолет Ан-2, который пропал девять дней назад. Об этом сообщил источник «Известий» во вторник, 28 июля. Воздушное судно нашли на территории Усольского района Иркутской области.
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В ходе поисков пропавшего Ан-2 спасатели нашли место крушения другого самолета

Вести.Ru02:40

Найденные в Бурятии обломки самолета принадлежат другому Ан-2

ИА Красная Весна04:03

Спасатели опровергли, что найденные обломки самолета принадлежат пропавшему 19 июля Ан-2

ТАСС02:46

Спасатели опровергли информацию об обнаружении пропавшего в Бурятии Ан-2

Газета.Ru02:45

Спасатели опровергли сообщения об обнаружении пропавшего в Бурятии Ан-2

РИА Новости02:31

В Бурятии опровергли информацию о найденном пропавшем самолёте

Байкал-Daily02:40

Пропавший в Бурятии Ан-2 ищут неделю

Аргументы и Фактывчера в 00:15
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Финансы

Россияне продолжают забирать валюту из крупных банков

Россияне продолжили забирать валюту из крупных банков даже после пика кризиса и пандемии.
Газета.Ru 02:31
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Происшествия

В Самаре возбудили дело после ранения полицейского при взрыве

Следователи СК по Самарской области возбудили уголовное дело после того, как полицейский был ранен в результате взрыва в одной из квартир.
РБК вчера в 16:38
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Религия

Володин поздравил православных с Днём Крещения Руси

Парламентская газета 02:21
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Гаджеты

Qualcomm представила новую быструю зарядку Quick Charge 5

Компания Qualcomm представила новое поколение технологии быстрой зарядки под названием Quick Charge 5.
Деловое.ТВ вчера в 12:55
2
Общество

Власти направят по медработнику в каждую российскую школу

По словам министра, на период с 1 по 14 сентября в каждую школу будет направлен медик.
Lenta.ru вчера в 14:24
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Футбол

«Астон Вилла» требует у «Манчестер Юнайтед» 80 млн фунтов за Грилиша

В завершившемся сезоне АПЛ Грилиш провёл 36 матчей, в который забил 8 голов и отдал 6 результативных передач.
Soccer.ru 01:26
Армия и оружие

В Персидском заливе начались военные учения КСИР Ирана

Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) во вторник проводит учения в Персидском заливе и западной части Ормузского пролива.
РИА Новости 03:46
11
Кино

Режиссер Зак Снайдер показал новый костюм Супермена

Американский режиссер Зак Снайдер в рамках фестиваля Comic-Con показал необычную экипировку Супермена.
Piter.tv вчера в 02:11
10
Общество

В России выявили 5395 новых случаев заражения коронавирусом

В России за стуки зарегистрировали 5395 случаев COVID-19, умерли 150 человек, выписались 8888, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 03:52
11
Общество

Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета»

Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии.
РБК вчера в 15:06
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Армия и оружие

Ким Чен Ын: Ядерные силы сдерживания гарантируют КНДР безопасность

Комсомольская правда вчера в 22:58
Общество

Российская подлодка впечатлила жителей Швеции своими размерами

Шведские туристы, путешествовавшие под парусом, встретили на пути российскую подводную лодку и были поражены её размерами.
News.ru вчера в 11:41
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Здоровье

Ученые назвали продукты, тяга к которым говорит о скрытых болезнях

Evo-rus.com 03:48
17
Здоровье

За сутки в Ростовской области коронавирус выявлен у 135 человек

На 27 июля в Ростовской области у 12 405 человек выявлен коронавирус COVID-19. Показатель заболеваемости — 295,2 на 100 тысяч жителей.
Kursk.com вчера в 04:17
1,7K
Шоу-бизнес

Шепелев скрывает сына Жанны Фриске от СМИ и ее семьи

Телеведущий Дмитрий Шепелев привел своего единственного сына Платона от певицы Жанны Фриске на съемочную площадку семейной программы "Ты как я на ТНТ", но отказался выпускать ребенка в эфир.
Народные новости вчера в 12:16
22
Политика

Чиновников и блогеров наградят за работу на голосовании по Конституции

Как уточняется, в список войдут чиновники администрации президента, представители регионов и избирательных комиссий, члены "Единой России", Общероссийского народного фронта и рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию, а также артисты и блогеры.
Газета.Ru 02:51
2,4K
Происшествия

Задержаны высокопоставленные снабженцы МВД

Двое высокопоставленных сотрудников МВД задержаны в рамках уголовного дела об оплате невыполненных работ по уборке помещений министерства, сообщил источник РБК в Следственном комитете и подтвердил еще один источник, близкий к ведомству.
РБК вчера в 09:13
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Футбол

Тренер «Чертаново» Осинькин возглавил «Крылья Советов»

Коммерсантъ 04:10
Фигурное катание

Фигуристка Липницкая впервые показала свою дочь

Олимпийская чемпионка Сочи 2014 года в командных соревнованиях фигуристка Юлия Липницкая опубликовала фото с дочерью.
Российская газета вчера в 17:18
2
Общество

Более половины россиян высказались против электронных трудовых книжек

Более трети россиян (35%) сделали выбор в пользу электронной трудовой книжки взамен традиционной бумажной, из них 6% работающих людей уже оформили электронный документ, а 29% хотят это сделать.
Интерфакс 04:08
399
Происшествия

Осужденного владельца «Тараса Бульбы» объявят в международный розыск

Новое уголовное дело возбудили против основателя и владельца сети ресторанов «Тарас Бульба» Юрия Белойвана.
Lenta.ru 26 июля в 22:49
73
Общество

Названы самые популярные у россиян пароли

Основатель DeviceLock и сервиса разведки утечек DLBI Ашот Оганесян назвал самые популярные в России и мире пароли, сообщает агентство "Прайм".
Газета.Ru вчера в 23:45
10
Футбол

«Зенит» объявил о покупке защитника «Ливерпуля» Ловрена

Чемпион России по футболу "Зенит" объявил о покупке хорватского защитника "Ливерпуля" Деяна Ловрена.
Российская газета вчера в 08:30
Общество

В РФ с 1 августа увеличатся пенсии работавших в 2019 году пенсионеров

Перерасчет пенсий затронет, прежде всего, работающих пенсионеров.
Evo-rus.com 01:36
1,9K
Авто

Пандемия ускорила онлайн-продажи автомобилей в России

Пандемия коронавируса стимулировала в России рост онлайн-продаж автомобилей.
Новые автомобили 03:57
5
Общество

Мишустин подписал постановление о трудоустройстве женщин с детьми

Ранее в Министерстве труда и социальной защиты рассказали, что женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, смогут сами выбирать курс повышения квалификации, но при этом им будет необходимо учитывать мнение своих работодателей.
РИА Новости вчера в 04:52
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Политика

В Совете ЕС продлили закрытие границ с РФ до середины августа

Ожидается, что Евросоюз вновь не включит Россию в список стран, не входящих в сообщество, с которыми страны ЕС могут открыть границы.
Известия 03:25
85
Армия и оружие

Японских пользователей впечатлил парад в честь Дня ВМФ России

В Японии активно обсуждают прошедший в Санкт-Петербурге Главный военно-морской парад.
Российская газета 03:30
17
Общество

Дегтярев заявил, что на митинге в Хабаровске изъяли топор и ножи

РИА Новости вчера в 22:16
2,3K
Общество

Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске

Лидер группы "Ленинград", а с недавнего времени политик и продюсер RTVI прибыл в регион, чтобы снять фильм об участниках протеста и пообщаться с врио губернатора Михаилом Дегтяревым.
Газета.Ru вчера в 06:55
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