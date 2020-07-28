Происшествия
ИзвестияСпасатели нашли в Иркутской области пропавший самолет Ан-2
В Иркутской области обнаружили легкомоторный самолет Ан-2, который пропал девять дней назад. Об этом сообщил источник «Известий» во вторник, 28 июля. Воздушное судно нашли на территории Усольского района Иркутской области.
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Финансы
Россияне продолжают забирать валюту из крупных банков
Россияне продолжили забирать валюту из крупных банков даже после пика кризиса и пандемии.
Газета.Ru 02:31
Происшествия
В Самаре возбудили дело после ранения полицейского при взрыве
Следователи СК по Самарской области возбудили уголовное дело после того, как полицейский был ранен в результате взрыва в одной из квартир.
РБК вчера в 16:38
Религия
Володин поздравил православных с Днём Крещения Руси
Парламентская газета 02:21
Гаджеты
Qualcomm представила новую быструю зарядку Quick Charge 5
Компания Qualcomm представила новое поколение технологии быстрой зарядки под названием Quick Charge 5.
Деловое.ТВ вчера в 12:55
Общество
Власти направят по медработнику в каждую российскую школу
По словам министра, на период с 1 по 14 сентября в каждую школу будет направлен медик.
Lenta.ru вчера в 14:24
Футбол
«Астон Вилла» требует у «Манчестер Юнайтед» 80 млн фунтов за Грилиша
В завершившемся сезоне АПЛ Грилиш провёл 36 матчей, в который забил 8 голов и отдал 6 результативных передач.
Soccer.ru 01:26
Армия и оружие
В Персидском заливе начались военные учения КСИР Ирана
Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) во вторник проводит учения в Персидском заливе и западной части Ормузского пролива.
РИА Новости 03:46
Кино
Режиссер Зак Снайдер показал новый костюм Супермена
Американский режиссер Зак Снайдер в рамках фестиваля Comic-Con показал необычную экипировку Супермена.
Piter.tv вчера в 02:11
Общество
В России выявили 5395 новых случаев заражения коронавирусом
В России за стуки зарегистрировали 5395 случаев COVID-19, умерли 150 человек, выписались 8888, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 03:52
Общество
Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета»
Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии.
РБК вчера в 15:06
Армия и оружие
Ким Чен Ын: Ядерные силы сдерживания гарантируют КНДР безопасность
Комсомольская правда вчера в 22:58
Общество
Российская подлодка впечатлила жителей Швеции своими размерами
Шведские туристы, путешествовавшие под парусом, встретили на пути российскую подводную лодку и были поражены её размерами.
News.ru вчера в 11:41
Здоровье
За сутки в Ростовской области коронавирус выявлен у 135 человек
На 27 июля в Ростовской области у 12 405 человек выявлен коронавирус COVID-19. Показатель заболеваемости — 295,2 на 100 тысяч жителей.
Kursk.com вчера в 04:17
Шоу-бизнес
Шепелев скрывает сына Жанны Фриске от СМИ и ее семьи
Телеведущий Дмитрий Шепелев привел своего единственного сына Платона от певицы Жанны Фриске на съемочную площадку семейной программы "Ты как я на ТНТ", но отказался выпускать ребенка в эфир.
Народные новости вчера в 12:16
Политика
Чиновников и блогеров наградят за работу на голосовании по Конституции
Как уточняется, в список войдут чиновники администрации президента, представители регионов и избирательных комиссий, члены "Единой России", Общероссийского народного фронта и рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию, а также артисты и блогеры.
Газета.Ru 02:51
Происшествия
Задержаны высокопоставленные снабженцы МВД
Двое высокопоставленных сотрудников МВД задержаны в рамках уголовного дела об оплате невыполненных работ по уборке помещений министерства, сообщил источник РБК в Следственном комитете и подтвердил еще один источник, близкий к ведомству.
РБК вчера в 09:13
Футбол
Тренер «Чертаново» Осинькин возглавил «Крылья Советов»
Коммерсантъ 04:10
Фигурное катание
Фигуристка Липницкая впервые показала свою дочь
Олимпийская чемпионка Сочи 2014 года в командных соревнованиях фигуристка Юлия Липницкая опубликовала фото с дочерью.
Российская газета вчера в 17:18
Общество
Более половины россиян высказались против электронных трудовых книжек
Более трети россиян (35%) сделали выбор в пользу электронной трудовой книжки взамен традиционной бумажной, из них 6% работающих людей уже оформили электронный документ, а 29% хотят это сделать.
Интерфакс 04:08
Происшествия
Осужденного владельца «Тараса Бульбы» объявят в международный розыск
Новое уголовное дело возбудили против основателя и владельца сети ресторанов «Тарас Бульба» Юрия Белойвана.
Lenta.ru 26 июля в 22:49
Общество
Названы самые популярные у россиян пароли
Основатель DeviceLock и сервиса разведки утечек DLBI Ашот Оганесян назвал самые популярные в России и мире пароли, сообщает агентство "Прайм".
Газета.Ru вчера в 23:45
Футбол
«Зенит» объявил о покупке защитника «Ливерпуля» Ловрена
Чемпион России по футболу "Зенит" объявил о покупке хорватского защитника "Ливерпуля" Деяна Ловрена.
Российская газета вчера в 08:30
Общество
В РФ с 1 августа увеличатся пенсии работавших в 2019 году пенсионеров
Перерасчет пенсий затронет, прежде всего, работающих пенсионеров.
Evo-rus.com 01:36
Авто
Пандемия ускорила онлайн-продажи автомобилей в России
Пандемия коронавируса стимулировала в России рост онлайн-продаж автомобилей.
Новые автомобили 03:57
Общество
Мишустин подписал постановление о трудоустройстве женщин с детьми
Ранее в Министерстве труда и социальной защиты рассказали, что женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, смогут сами выбирать курс повышения квалификации, но при этом им будет необходимо учитывать мнение своих работодателей.
РИА Новости вчера в 04:52
Политика
В Совете ЕС продлили закрытие границ с РФ до середины августа
Ожидается, что Евросоюз вновь не включит Россию в список стран, не входящих в сообщество, с которыми страны ЕС могут открыть границы.
Известия 03:25
Армия и оружие
Японских пользователей впечатлил парад в честь Дня ВМФ России
В Японии активно обсуждают прошедший в Санкт-Петербурге Главный военно-морской парад.
Российская газета 03:30
Общество
Дегтярев заявил, что на митинге в Хабаровске изъяли топор и ножи
РИА Новости вчера в 22:16
Общество
Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
Лидер группы "Ленинград", а с недавнего времени политик и продюсер RTVI прибыл в регион, чтобы снять фильм об участниках протеста и пообщаться с врио губернатора Михаилом Дегтяревым.
Газета.Ru вчера в 06:55