Происшествия
РИА НовостиСпасатели продолжат ночью искать детей, пропавших в море в Сочи
Ранее СК РФ и МЧС сообщили, что вечером во вторник два 14-летних подростка пытались перейти реку Псезуапсе в поселке Лазаревском, оступились, и их смыло в море. По данным ГУ МЧС России по региону, поиски детей велись всю ночь на берегу, так как из-за шторма невозможно было выйти в море.
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с чего всё началось
В Сочи двоих детей унесло в Черное море, когда они играли в устье реки Псезуапсе неподалеку от двух пляжей. На кадрах видно, как мальчики пытаются перебраться через бурные волны, однако в какой-то момент их просто уносит волнами.РЕН ТВвчера в 13:58
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Президента России Владимира Путина возмутили призывы убивать детей сотрудников Росгвардии.
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Пентагон выразил обеспокоенность «региональным доминированием» России
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Общество
Счетная палата не нашла в трети детских медучреждений водопровод
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Дело о льготах в колонии, где содержится Цеповяз, направили в суд
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Земля получила второй естественный спутник.
Футбол
Дзюба пропустит матч с «Локомотивом» из-за травмы
Напомним, что матч «Зенита» против «Локомотива» состоится 29 февраля в 19:00 по московскому времени.