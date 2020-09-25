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Интерфакс
Интерфакс

Спасатели сообщили о 22 погибших в авиакатастрофе под Харьковом

В результате катастрофы самолета Ан-26 под городом Чугуевом (Харьковская область Украины) погибли 22 человека, еще два человека получили тяжелые травмы, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).В источнике
Алексей Кучерукраинский адвокат
Под Чугуевом упал самолет. Есть погибшие. Срочно выехал на место событий. Есть те, кто выжил. Всем пострадавшим будет оказана всесторонняя помощь.
Подробнее о событии
URA.Ru

На счету самолетов Ан-26 больше 160 авиапроисшествий. Почти полторы тысячи человек погибли

URA.Ru21:59
Коммерсантъ

На Украине при крушении военного самолета погибли 22 человека

Коммерсантъвчера в 14:48
ТАСС

Хронология катастроф самолетов Ан-26

ТАССвчера в 15:40
Интерфакс

Спасатели сообщили о 22 погибших в авиакатастрофе под Харьковом

Интерфаксвчера в 15:24
RT на русском

Более 20 человек погибли в результате крушения самолёта Ан-26 под Харьковом

RT на русскомвчера в 16:09
РИА Новости

Опубликованы кадры с места крушения самолета под Харьковом

РИА Новостивчера в 15:31
РБК

Военные уточнили число людей на борту разбившегося под Харьковом Ан-26

РБК17:17

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WomanHit.ruвчера в 08:26
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РИА Новостивчера в 08:30
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Evo-rus.comвчера в 07:03
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