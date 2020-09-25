Спасатели сообщили о 22 погибших в авиакатастрофе под Харьковом
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В результате катастрофы самолета Ан-26 под городом Чугуевом (Харьковская область Украины) погибли 22 человека, еще два человека получили тяжелые травмы, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).В источнике
Под Чугуевом упал самолет. Есть погибшие. Срочно выехал на место событий. Есть те, кто выжил. Всем пострадавшим будет оказана всесторонняя помощь.
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Более 20 человек погибли в результате крушения самолёта Ан-26 под Харьковом
RT на русскомвчера в 16:09