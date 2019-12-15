Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаСпасатели в Москве сняли мужчину с опоры Крымского моста

Сотрудники МЧС в Москве с помощью автолестницы сняли мужчину с опоры Крымского моста - его передали подоспевшим медикам и полицейским. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления ведомства.
Читать в источнике
Комментировать66

Подробнее о событии

В Москве спасатели сняли мужчину с опоры Крымского моста

РИА Новости05:55

Спасатели сняли мужчину с опоры Крымского моста

Агентство Москва06:06

С опоры Крымского моста в Москве сняли мужчину

ТАСС06:02

Столичные спасатели сняли мужчину с опоры Крымского моста

Вечерняя Москва06:11

Мужчина угрожает спрыгнуть с Крымского моста в Москве. ВИДЕО

РИАМО06:51

На Крымском мосту в столице перекрыли две полосы из-за мужчины на опоре

Москва 2405:40

Движение перекрыто на Крымском мосту из-за мужчины на опоре

РЕН ТВ05:48
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 12:57, Ашберн
Музыка

YouTube назвал самые популярные клипы уходящего десятилетия

ToDay News Ufa 01:39
Общество

Владелец Nginx назвал претензии Rambler Group бессмысленными

Американская компания F5 Networks (владелец веб-сервера Nginx) прокомментировала конфликт с Rambler Group, которая заявила о своих исключительных правах на Nginx, разработанный ее бывшим сотрудником Игорем Сысоевым.
Коммерсантъ 07:24
Общество

Ольга Васильева призвала не задавать «домашку» на новогодние каникулы

Ольга Васильева: Конечно нет. Я говорила об этом в прошлом году и повторяю сейчас: не надо задавать домашнее задание на каникулы!
Российская газета 03:58
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Нижегородской области выросло

В аварии с автобусом в Балахнинском районе пострадало 17 человек: 4 из них отказались от госпитализации, 13 пассажирам оказывается помощь.
Российская газета 10:57
Единоборства

Дацик проиграл поединок французскому кикбоксеру

Известия 12:43
Политика

Песков: Зеленский гарантирует, что Донбасс не превратится во вторую Сребреницу

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Париже заявил, что гарантирует то, что трагедия в Сребренице не повторится в Донбассе, если контроль на границе с Россией вернется к Киеву.
Вечерняя Москва 07:46
Общество

Умер бывший советский министр печати Михаил Ненашев

Бывшему председателю Госкомитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли (1986-1991), первому министру информации и печати (1991) было 90 лет.
Росбалт 06:32
Здоровье

Названы необходимые для профилактики рака три нeoжиданных прoдукта

Названы 3 неожиданных продукта, которые нужно употреблять в пищу для профилактики рака.
Ugpressa.ru 10:09
Политика

Володин отреагировал на призыв объявить Курилы частью Японии

RT на русском 12:18
Шоу-бизнес

Настя Каменских предстала в образе Лилу из «Пятого элемента»

Певица Настя Каменских удивила своих Instagram-подписчиков, опубликовав в соцсети фото, на которых предстала в образе персонажа Лилу Даллас из фантастического боевика режиссёра Люка Бессона «Пятый элемент», воплощённого на экране актрисой Милой Йовович.
OAnews 08:47
Политика

В любую точку Земли за час: американцы похвастались новой технологией

В США разрабатывают космическую технологию, позволяющую доставлять человека в любое место нашей планеты менее чем за час.
Российская газета вчера в 14:45
Происшествия

Появились фотографии разбившегося на Кубани вертолёта Ми-28

На борту находились командир экипажа Александр Склянкин и заместитель командира Кореновского полка по летной подготовке и эскадрильи Ми-28 Руслан Кушниренко.
Живая Кубань вчера в 09:00
Энергетика

На Украине продлили срок бронирования транзитных мощностей ГТС

«Регулятор пошел навстречу, еще раз подтвердив конструктивную позицию Украины, и продлил сроки бронирования долгосрочных мощностей до 31 декабря», — цитирует его ТАСС.
REGNUM 09:39
Общество

Путин расширил налог на самозанятых на 19 регионов России

Президент России Владимир Путин внес поправки в федеральный закон о проведении эксперимента по установлению налога на профессиональный доход в Москве, Московской области, Калужской области и в Татарстане.
Известия 06:43
Политика

Кремль назвал условие транзита газа через Украину

Россия готова продолжать транзит газа через Украину при сохранении условий экономической и коммерческой целесообразности для "Газпрома", сообщил в эфире программы "Большая игра" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 09:22
Музыка

Ротару поделилась впечатлениями после концерта в России

Напомним, что год назад народная артистка СССР София Ротару отказалась от выступлений в России из-за ситуации на Украине.
Molnet.ru 04:05
Футбол

«Ливерпуль», «Барселона» и «Реал» узнают соперников по Лиге чемпионов

Команды узнают своих соперников и будут готовиться к матчам, которые пройдут через два месяца.
Евро-футбол.ру 09:27
Политика

Сокуров жестко ответил на претензии Кадырова из-за звания Героя России

Режиссер Александр Сокуров прокомментировал претензии главы Чечни Рамзана Кадырова насчет его заявления о необходимости переосмыслить звание Героя России.
Газета.Ru вчера в 14:56
Происшествия

В Москве полицейские застрелили подозреваемого в нападении на женщину

Сотрудники полиции в воскресенье применили табельное оружие во время задержания подозреваемого в нападении на женщину, он скончался, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 10:21
Общество

Опубликовано видео буксировки затонувшей в Севастополе подлодки

В Сети появилось видео буксировки подлодки Б-380 от затонувшего в Южной бухте Севастополя большого плавучего дока ПД-16.
РИА Новости 08:13
Фигурное катание

Тарасова резко отреагировала на заявление штаба Тутберидзе

Известия 12:26
Политика

Соловьев показал реакцию охраны Зеленского на журналистку «России 1»

В семиминутном видео, посвященном Зеленскому, показаны в том числе кадры интервью президента Украины телеканалу «Россия 1», которые доказывают, что украинский лидер не мог не знать, кому именно дает развернутый комментарий.
Взгляд.ру 08:19
Армия и оружие

В Черное море вошел эсминец ВМС США

В сообщении указывается, что ракетный эсминец Ross Военно-морских сил США вошел в юго-западную часть акватории Черного моря 15 декабря.
РБК 12:14
Армия и оружие

О готовности реинтегрироваться с ДНР и ЛНР заявили в ВСУ

В ходе круглого стола по поиску «новых решений старых проблем» украинский военачальник заявил о готовности «реинтегрироваться с военными РФ и отрядами сепаратистов Донбасса».
Южный Федеральный 13 декабря в 06:00
Футбол

«МЮ» ушел от поражения в матче с «Эвертоном»

В матче 17-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» на своем поле сыграл вничью с «Эвертоном» — 1:1. Счет в матче был открыт на 36-й минуте благодаря автоголу.
LiveSport.ru 10:57
Футбол

Дубль Роналду помог «Ювентусу» одержать победу над «Удинезе»

Туринский "Ювентус" одержал победу над "Удинезе" в матче 16-го тура чемпионата Италии.
Газета.Ru 11:23
Политика

В Кремле сообщили о разногласиях Путина и Зеленского

РИА Новости 02:30
Экономика

Орешкин: первая половина 2020 года потеряна для российской экономики

Первые шесть месяцев 2020 года уже потеряны для российской экономики, заявил глава Минэкономики Максим Орешкин.
Коммерсантъ 12 декабря в 05:43
Политика

Строительство «Северного потока-2» продлили на зиму и весну 2020 года

Компания-оператор газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 подала заявку в профильное ведомство Германии на продолжение строительства в зимний и весенний периоды следующего года.
Военное обозрение 08:36
Общество

Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»

Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Газета.Ru вчера в 11:12
Как работают Яндекс.Новости?
Главное