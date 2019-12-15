Происшествия
Российская газетаСпасатели в Москве сняли мужчину с опоры Крымского моста
Сотрудники МЧС в Москве с помощью автолестницы сняли мужчину с опоры Крымского моста - его передали подоспевшим медикам и полицейским. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления ведомства.
Читать в источнике
Оценить54
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 12:57, Ашберн
Музыка
YouTube назвал самые популярные клипы уходящего десятилетия
Общество
Владелец Nginx назвал претензии Rambler Group бессмысленными
Американская компания F5 Networks (владелец веб-сервера Nginx) прокомментировала конфликт с Rambler Group, которая заявила о своих исключительных правах на Nginx, разработанный ее бывшим сотрудником Игорем Сысоевым.
Общество
Ольга Васильева призвала не задавать «домашку» на новогодние каникулы
Ольга Васильева: Конечно нет. Я говорила об этом в прошлом году и повторяю сейчас: не надо задавать домашнее задание на каникулы!
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Нижегородской области выросло
В аварии с автобусом в Балахнинском районе пострадало 17 человек: 4 из них отказались от госпитализации, 13 пассажирам оказывается помощь.
Политика
Песков: Зеленский гарантирует, что Донбасс не превратится во вторую Сребреницу
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Париже заявил, что гарантирует то, что трагедия в Сребренице не повторится в Донбассе, если контроль на границе с Россией вернется к Киеву.
Общество
Умер бывший советский министр печати Михаил Ненашев
Бывшему председателю Госкомитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли (1986-1991), первому министру информации и печати (1991) было 90 лет.
Здоровье
Названы необходимые для профилактики рака три нeoжиданных прoдукта
Названы 3 неожиданных продукта, которые нужно употреблять в пищу для профилактики рака.
Политика
Володин отреагировал на призыв объявить Курилы частью Японии
Шоу-бизнес
Настя Каменских предстала в образе Лилу из «Пятого элемента»
Певица Настя Каменских удивила своих Instagram-подписчиков, опубликовав в соцсети фото, на которых предстала в образе персонажа Лилу Даллас из фантастического боевика режиссёра Люка Бессона «Пятый элемент», воплощённого на экране актрисой Милой Йовович.
Политика
В любую точку Земли за час: американцы похвастались новой технологией
В США разрабатывают космическую технологию, позволяющую доставлять человека в любое место нашей планеты менее чем за час.
Происшествия
Появились фотографии разбившегося на Кубани вертолёта Ми-28
На борту находились командир экипажа Александр Склянкин и заместитель командира Кореновского полка по летной подготовке и эскадрильи Ми-28 Руслан Кушниренко.
Энергетика
На Украине продлили срок бронирования транзитных мощностей ГТС
«Регулятор пошел навстречу, еще раз подтвердив конструктивную позицию Украины, и продлил сроки бронирования долгосрочных мощностей до 31 декабря», — цитирует его ТАСС.
Общество
Путин расширил налог на самозанятых на 19 регионов России
Президент России Владимир Путин внес поправки в федеральный закон о проведении эксперимента по установлению налога на профессиональный доход в Москве, Московской области, Калужской области и в Татарстане.
Политика
Кремль назвал условие транзита газа через Украину
Россия готова продолжать транзит газа через Украину при сохранении условий экономической и коммерческой целесообразности для "Газпрома", сообщил в эфире программы "Большая игра" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Музыка
Ротару поделилась впечатлениями после концерта в России
Напомним, что год назад народная артистка СССР София Ротару отказалась от выступлений в России из-за ситуации на Украине.
Футбол
«Ливерпуль», «Барселона» и «Реал» узнают соперников по Лиге чемпионов
Команды узнают своих соперников и будут готовиться к матчам, которые пройдут через два месяца.
Политика
Сокуров жестко ответил на претензии Кадырова из-за звания Героя России
Режиссер Александр Сокуров прокомментировал претензии главы Чечни Рамзана Кадырова насчет его заявления о необходимости переосмыслить звание Героя России.
Происшествия
В Москве полицейские застрелили подозреваемого в нападении на женщину
Сотрудники полиции в воскресенье применили табельное оружие во время задержания подозреваемого в нападении на женщину, он скончался, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Общество
Опубликовано видео буксировки затонувшей в Севастополе подлодки
В Сети появилось видео буксировки подлодки Б-380 от затонувшего в Южной бухте Севастополя большого плавучего дока ПД-16.
Политика
Соловьев показал реакцию охраны Зеленского на журналистку «России 1»
В семиминутном видео, посвященном Зеленскому, показаны в том числе кадры интервью президента Украины телеканалу «Россия 1», которые доказывают, что украинский лидер не мог не знать, кому именно дает развернутый комментарий.
Армия и оружие
В Черное море вошел эсминец ВМС США
В сообщении указывается, что ракетный эсминец Ross Военно-морских сил США вошел в юго-западную часть акватории Черного моря 15 декабря.
Армия и оружие
О готовности реинтегрироваться с ДНР и ЛНР заявили в ВСУ
В ходе круглого стола по поиску «новых решений старых проблем» украинский военачальник заявил о готовности «реинтегрироваться с военными РФ и отрядами сепаратистов Донбасса».
Футбол
«МЮ» ушел от поражения в матче с «Эвертоном»
В матче 17-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» на своем поле сыграл вничью с «Эвертоном» — 1:1. Счет в матче был открыт на 36-й минуте благодаря автоголу.
Футбол
Дубль Роналду помог «Ювентусу» одержать победу над «Удинезе»
Туринский "Ювентус" одержал победу над "Удинезе" в матче 16-го тура чемпионата Италии.
Политика
В Кремле сообщили о разногласиях Путина и Зеленского
Экономика
Орешкин: первая половина 2020 года потеряна для российской экономики
Первые шесть месяцев 2020 года уже потеряны для российской экономики, заявил глава Минэкономики Максим Орешкин.
Политика
Строительство «Северного потока-2» продлили на зиму и весну 2020 года
Компания-оператор газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 подала заявку в профильное ведомство Германии на продолжение строительства в зимний и весенний периоды следующего года.
Общество
Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»
Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.