Происшествия
Российская газетаСпасатели в Москве сняли мужчину с опоры Крымского моста
Сотрудники МЧС в Москве с помощью автолестницы сняли мужчину с опоры Крымского моста - его передали подоспевшим медикам и полицейским. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления ведомства.
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Экономика
Правительство может расширить план приватизации госкомпаний
Правительство России собирается расширить прогнозный план приватизации госкомпаний на 2020-2022 годы, включив в него дополнительные активы, сообщает ТАСС со слов Наталии Фоменко, пресс-секретаря первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова.
Общество
Опубликованы фото затонувшей в Севастополе подлодки
Опубликованы фото субмарины Б-380, затонувшей в Южной Бухте Севастополя вместе с плавучим доком ПД-16.
Общество
Схватка осьминога и орлана за жизнь попала на видео
На западном побережье Канады сняли на видео схватку за жизнь белоголового орлана и тихоокеанского осьминога.
Экономика
Лукашенко одобрил получение кредита у Китая в размере $500 млн
Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект соглашения о предоставлении Китайской Народной Республикой срочного кредита в размере 3,5 млрд юаней (около $500 млн) в качестве основы для дальнейших переговоров и поручил минфину Белоруссии подписать кредитное соглашение.
Биатлон
Российские биатлонисты стали шестыми в эстафете на этапе Кубка мира
Сборная России заняла шестое место в эстафете на втором этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.
Политика
Сокуров жестко ответил на претензии Кадырова из-за звания Героя России
Режиссер Александр Сокуров прокомментировал претензии главы Чечни Рамзана Кадырова насчет его заявления о необходимости переосмыслить звание Героя России.
Общество
Роспотребнадзор дал советы по выбору чая
15 декабря отмечается Международный день чая. В связи с этим Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору этого продукта.
Музыка
Верка Сердючка выпустила новую песню после многолетнего перерыва
Украинский певец Андрей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, после долгого перерыва презентовал новую песню под названием Make It Rain Champagne.
Общество
Путин включил в эксперимент по налогу для самозанятых 19 регионов
Налоговый режим для самозанятых действует в Москве, Московской, Калужской областях и в Татарстане с 2019 года.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус вышла в свет в пошлом образе
Актриса Кристина Асмус появилась на одном из мероприятий в откровенном образе, который поклонники артистки сочли пошлым.
Политика
Песков заявил о попытке Киева изменить коммюнике саммита в Париже
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире программы «Большая игра» на Первом канале заявил о попытке украинской стороны отредактировать согласованный заранее документ.
Политика
В любую точку Земли за час: американцы похвастались новой технологией
В США разрабатывают космическую технологию, позволяющую доставлять человека в любое место нашей планеты менее чем за час.
Политика
Строительство «Северного потока-2» продлили на зиму и весну 2020 года
Компания-оператор газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 подала заявку в профильное ведомство Германии на продолжение строительства в зимний и весенний периоды следующего года.
Политика
Украинский журналист захотел «исчезновения» русскоязычных детей
Украинский телеведущий Остап Дроздов заявил, что русскоязычное население в стране "должно исчезнуть как вид", передает газета "Взгляд" со ссылкой на украинские СМИ.
Политика
Кремль назвал условия транзита газа через Украину
Песков подчеркнул, что переговоры о транзите продолжаются.
Общество
Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»
Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Происшествия
Сын Валерии в третий раз за неделю попал в ДТП
Сын певицы Валерии — 21-летний Арсений Шульгин — попал в третью аварию за неделю.
Гаджеты
Time назвал 10 лучших гаджетов уходящего десятилетия
Журнал Time представил перечень лучшей электроники, появившейся за последние десять лет.
Фигурное катание
Плющенко усомнился в тренерском таланте Тутберидзе
Общество
Минюст предложил изменить правила взыскания долгов
Минюст России опубликовал законопроект, которым предлагается ввести обязательный досудебный порядок возврата просроченной задолженности граждан, понятие "робот-коллектор" и другие новеллы в систему взыскания долгов с физических лиц.
Музыка
Ротару поделилась впечатлениями после концерта в России
Напомним, что год назад народная артистка СССР София Ротару отказалась от выступлений в России из-за ситуации на Украине.
Происшествия
Еще один гражданин Украины убил своего земляка в Польше
Отмечается, что инцидент произошел во время распития алкогольных напитков. 42-летний гражданин Украины ударил ножом своего земляка.
Футбол
Слуцкий отказался бы возглавить «Спартак»
Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий заявил, что не стал бы тренировать «Спартак».
Общество
Представительница Ямайки стала «Мисс мира 2019»
Представительница Ямайки Тони-Энн Сингх стала победительницей международного конкурса "Мисс мира 2019", прошедшего в субботу в Лондоне.
Футбол
Ювентус — Удинезе 3:0 (Перерыв)
Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон повторил рекорд Алессандро дель Пьеро по количеству матчей за «старую синьору» в итальянской Серии А. Теперь на счету Буффона 478 игр за туринский клуб в чемпионате.
Происшествия
В Домодедово задержали угрожавшего взорвать гранату в самолете мужчину
Сотрудники полиции задержали в столичном аэропорту Домодедово пассажира рейса Москва - Краснодар, угрожавшего взорвать гранату в самолете, сообщил в воскресенье РИА Новости источник в правоохранительных органах; в пресс-службе перевозчика прокомментировали данный инцидент, подтвердив, что информация о наличии на борту взрывного устройства не подтвердилась.
Общество
Владелец Nginx назвал претензии Rambler Group бессмысленными
Американская компания F5 Networks (владелец веб-сервера Nginx) прокомментировала конфликт с Rambler Group, которая заявила о своих исключительных правах на Nginx, разработанный ее бывшим сотрудником Игорем Сысоевым.
Общество
Росстат заявил о рекордной за 11 лет убыли населения
Естественная убыль населения России за девять месяцев текущего года согласно подсчетам экспертов Федеральной службы государственной статистики достигла рекордного показателя за 11 лет.
Происшествия
В Нижегородской области перевернулся автобус с 40 пассажирами
Политика
Песков заявил, что в Кремле не готовят встречу Путина с Трампом
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не ведется подготовка новых контактов между президентом РФ Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом.