Сотрудники МЧС в Москве с помощью автолестницы сняли мужчину с опоры Крымского моста - его передали подоспевшим медикам и полицейским. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления ведомства.

Спасатели в Москве сняли мужчину с опоры Крымского моста

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