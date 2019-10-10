Происшествия

КП - СаратовКП - СаратовПоиски пропавшей в Саратове Елизаветы Киселёвой продолжаются

В Саратове продолжаются поиски пропавшей девятилетней Елизаветы Киселёвой. Ребенка ищут правоохранители, спасательные службы и волонтеры «Лиза Алерт»: на поиски девочки сплотился весь город.
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В Саратове остановлены поиски пропавшей Лизы Киселевой после сообщения о ее гибели

Московский Комсомолецвчера в 17:35

Поиски Лизы. Полиция ждет звонков от водителей с видеорегистраторами

Взгляд-инфовчера в 06:45

На поиск Лизы Киселевой в Саратов везут квадрокоптеры со всей России

КП - Саратоввчера в 15:37

Инструкция для тех, кто собирается на поиски Лизы Киселевой

Саратов 24вчера в 12:41

Пропавшую Лизу Киселеву нашли мёртвой в гараже

Регион 64вчера в 17:05

В Саратов прилетят опытные поисковики из Москвы, чтобы присоединиться к розыску 9-летней Лизы Киселевой

Версия-Саратоввчера в 14:45

В Саратове продолжаются поиски Лизы Киселевой

ГТРК Саратоввчера в 04:35
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Происшествия

В Саратове задержали подозреваемого в убийстве девятилетней девочки

РИА Новости 01:26
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Поклонники поддержали Пугачеву, ужаснувшую соцсети лицом без макияжа

Фотография Аллы Пугачевой без макияжа во время прогулки с дочерью появилась в Сети.
Экономика сегодня вчера в 08:44
Политика

Порошенко пошутил над Зеленским в ходе пресс-марафона президента Украины

Бывший украинский президент Петр Порошенко высказался насчет пресс-марафона нынешнего лидера Украины Владимира Зеленского.
Газета.Ru вчера в 20:07
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Дубль Овечкина не помог «Вашингтону» обыграть «Нэшвилл»

«Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Sport24.ru вчера в 22:51
Футбол

Дубль Дзюбы помог России разгромить Шотландию в отборе на Евро-2020

В матче седьмого тура отборочного раунда чемпионата Европы по футболу сборная России на поле стадиона "Лужники" в Москве разгромила национальную команду Шотландии, забив четыре безответных мяча – 4:0. Первый тайм завершился без забитых мячей.
Вести.Ru вчера в 16:39
Происшествия

Подозреваемый в расчленении женщины в Чите собирается раскрыть мотивы

По подозрению в убийстве на 72 часа задержан мужчина 1981 года рождения. Ранее он отказался от признательных показаний.
REGNUM вчера в 23:36
Происшествия

Число жертв ДТП в Калужской области возросло до пяти

Число погибших при столкновении грузовика и микроавтобуса под Калугой выросло до пяти.
Известия вчера в 17:45
Общество

Роскачество не нашло качественных пивных напитков

Роскачество начало детально исследовать пивные напитки по поручению Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.
Российская газета 01:00
Политика

Зеленский рассказал о дружбе с российскими артистами

Известия вчера в 08:17
Политика

Зеленский высказался о возможности подачи воды в Крым

Президент Украины Владимир Зеленский не исключил возможности переговоров с российской стороной относительно возобновления подачи днепровской воды в Крым.
РИА Новости Крым вчера в 09:29
Экономика

«Роснефть» может получить 49,9% нефтеперерабатывающей компании Citgo

В собственность «Роснефти» могут перейти 49,9% акций американской нефтеперерабатывающей компании Citgo, принадлежащие венесуэльской госкомпании PDVSA, пишет газета The Miami Herald со ссылкой на источники.
Ведомости вчера в 20:47
Наука

Недосыпание приводит к потреблению вредной и жирной пищи

Американские ученые выяснили, почему людей с хронической нехваткой сна так тянет к жирной пище. Все дело в работе мозга человека.
Волга-Медиа 09 октября в 13:52
Происшествия

В Шереметьево пассажир пронес пистолет на борт самолета

Пассажир в московском аэропорту Шереметьево пронес пистолет на борт, самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону, а в аэропорту вылета проводится проверка.
РИА Новости вчера в 14:02
Политика

Зеленский считает странным отсутствие авиасообщения с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский назвал странной ситуацию, когда поезда в Россию ходят, а прямое авиасообщение прервано.
ТАСС вчера в 17:01
Армия и оружие

Госдеп назвал условия для санкций против Турции из-за операции в Сирии

Анкара на этой неделе начала наземную операцию на севере Сирии — в регионе, который контролируется сирийскими курдами, в том числе «Отрядами народной самообороны» (YPG), которые Турция считает террористическими группировками.
РБК вчера в 19:51
Происшествия

В Саратове три человека пострадали в ДТП со скорой помощью

Ранее в ГИБДД сообщили, что машина скорой медицинской помощи "Газель" в пятницу утром в Саратове на пересечении улиц Большая Садовая и Шелковичная опрокинулась на бок в результате столкновения с автомобилем "Нива", информация о пострадавших уточнялась.
РИА Новости 01:21
Политика

Зеленский объяснил звонки Путину словами «с меня корона не упадет»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности совершать шаги в одностороннем порядке для нормализации отношений с Россией.
РБК вчера в 17:09
Экономика

Зеленский: МВФ требует ввести на Украине рыночные цены на «коммуналку»

МВФ требует от властей Украины ввести рыночные цены на коммунальные услуги, заявил в ходе пресс-марафона сегодня, 10 октября, президент Украины Владимир Зеленский.
REGNUM вчера в 14:36
Здоровье

Водителей проверят на хронический алкоголизм

Будущих водителей и граждан, желающих вернуть права после лишения, ждет обязательный тест на определение в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) — маркера, который указывает на хронический алкоголизм.
Коммерсантъ вчера в 19:04
Происшествия

В МЧС назвали основную причину пожаров в жилых домах

Причиной почти каждого второго пожара в жилых домах россиян является неисправная электропроводка, возгораний домов от печного отопления вдвое меньше, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Радио Sputnik вчера в 20:00
Наука

Красное и переработанное мясо не влияет на возникновение рака

Ученые-медики из университетов и исследовательских институтов разных стран мира провели тщательное и масштабное исследование, в котором выясняли, имеется ли взаимосвязь между употреблением в пищу красного и переработанного мяса и возникновением в организме человека различных опасных заболеваний, в том числе и рака.
Ugpressa.ru 08 октября в 00:45
Происшествия

В Тюменской области школьники сняли на видео агрессивного учителя ОБЖ

РИА Новости вчера в 08:24
Происшествия

Двух стюардов российской авиакомпании нашли мертвыми в Подмосковье

В подмосковных Химках были обнаружены тела двух мужчин, сообщает Следственный комитет РФ по Московской области.
Известия вчера в 05:09
Автоспорт

Квалификация Гран-при Японии перенесена на воскресенье

Ранее, в 2004 и 2010 годах, квалификацию Гран-при Японии из-за тайфуна уже переносили на утро воскресенья по местному времени.
Чемпионат вчера в 21:13
Происшествия

В Москве задержали подозреваемую в выводе 1 млрд рублей за границу

МВД и ФСБ задержали в Москве 34-летнюю женщину, которую подозревают в организации нелегальной схемы, по которой за границу в период с 2015 по 2018 годы было выведена сумма, превышающая 1 млрд рублей.
Газета.Ru 00:37
Футбол

Чернов рассказал, как Соболев мог перейти в ЦСКА

Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов рассказал, что форвард самарского клуба Александр Соболев мог перейти в стан армейцев.
Матч ТВ вчера в 12:54
Футбол

Форвард «Зенита» Малком перенес операцию и выбыл до конца года

Напомним, Малком перешел в "Зенит" из "Барселоны" этим летом за 40 миллионов евро. Из-за травмы бразилец не играет с августа.
Vprognoze.ru вчера в 07:45
Экономика

Кабмин изменит процедуру кадастровой оценки недвижимости

Очередные изменения законодательства необходимы для сохранения принципа экономической обоснованности кадастровой стоимости, подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев: "Чтобы не допускать ситуации, когда кадастровая стоимость превышает рыночную и люди вынуждены идти в суд, чтобы оспаривать ошибки оценщиков или, того хуже, какие-то манипулирования оценкой".
Российская газета вчера в 07:10
Наука

В Китае создали боевую летающую тарелку

Китайские конструкторы разработали боевую летающую тарелку, которая похожа на неопознанный летающий объект (НЛО).
Газета.Ru вчера в 19:35
Гаджеты

Холодильники Xiaomi Miija представлены официально: от $140 за базовую модель до $425 за топовую с голосовым управлением

iXBT.com вчера в 23:57
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