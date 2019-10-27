Происшествия

ФедералПрессФедералПрессСпасателям не удалось найти пропавший в Пермском крае самолет

На место выехали оперативная группа ЦУКС и Пермская краевая служба спасения. Как сообщил Telegram-канал 112, пилотом самолета, пропавшего 26 октября в Пермском крае, был 53-летний председатель региональной Федерации сверхлегкой авиации Геннадий Белоглазов.
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с чего всё началось
МЧС возобновило поиски частного легкомоторного самолета в Пермском крае, которым управлял председатель Федерации сверхлегкой авиации региона Геннадий Белоглазов, говорится
 в сообщении ведомства.
Коммерсантъвчера в 03:39

Подробнее о событии

Поиски пропавшего в Пермском крае самолета продолжатся в понедельник

РИА Новостивчера в 12:15

Поиски пропавшего в Пермском крае самолёта возобновятся утром 28 октября

АиФ Пермьвчера в 21:24

Пропавший под Пермью самолет до сих пор не найден

Телеканал 360°вчера в 12:46

Спасателям пока не удалось найти пропавший под Пермью частный самолет

Интерфаксвчера в 10:24

В Прикамье закончены поиски пропавшего самолета

КП - Пермь03:05

В Пермском крае приостановили поиски пропавшего частного самолета

ТАССвчера в 11:05

Пермяков просят помочь в поисках пропавшего самолета и его пилота

Новости Перми 59.ruвчера в 03:21
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Транспорт

Стали известны тарифы на проезд по новой трассе М11

Газета.Ru 04:31
Общество

Роструд напомнил о короткой рабочей неделе

В Роструде напомнили, что понедельник, 4 ноября, будет выходным в связи с празднованием Дня народного единства.
RT на русском 05:30
Политика

Основная волна губернаторских отставок может пройти весной 2020 года

Еще один человек, близкий к Кремлю, ранее говорил «Ведомостям» о резком сокращении «медового месяца», когда жители региона позитивно воспринимают нового назначенца: «Как показала прошлогодняя кампания, становится сложнее использовать эффект новизны, особенно если губернаторы пришли осенью».
Ведомости вчера в 16:52
Кино

В прокат вышел триллер «Текст» по роману Дмитрия Глуховского

RuNews24.ru 25 октября в 14:02
Общество

Минкомсвязи пообещало не допустить сбои в телевещании из-за долгов

Шубин, как писали «Ведомости», сообщил, что из-за того, что «Первый канал» не выплачивает «Останкино» свои долги, телецентр теряет до трети дохода.
РБК 04:36
Армия и оружие

Лукашенко пригрозил США ответом на размещение танков в Литве

Известия 05:03
Экономика

Банк «Дом.РФ» снизил ставки по ипотеке

Банк "Дом.РФ" с 28 октября снизил ипотечную ставку по программе "Новостройка" на 0,2 процентного пункта, минимальная ставка составит 8,3%, говорится в пресс-релизе банка.
РИА Новости 02:53
Общество

На Троекуровском кладбище появился памятник Николаю Караченцову

Церемония открытия прошла в день рождения артиста, 27 октября, на его могиле на Троекуровском кладбище.
Радио Комсомольская правда вчера в 10:49
Политика

Путин потребовал ввести наказание за пропаганду наркотиков в интернете

Президент Владимир Путин поручил правительству подготовить поправки в Уголовный кодекс, которые предусматривают ответственность за пропаганду наркотиков через интернет.
РБК 05:20
Космос

Блуждающий мир галактик: новая экзопланета воздействует на красного карлика

Экология Регионов 03:36
Экономика

«Налог Чубайса» не поддержали в Минэкономразвития

Минэкономразвития отказалось принимать новый налог, который предложил глава "Роснано" Анатолий Чубайс.
Газета.Ru 05:12
Происшествия

Адвокат Голунова пожаловался в суд на бездействие следователя СК

Адвокат Ивана Голунова пожаловался в суд на следователя Следственного комитета.
RT на русском 04:43
Политика

Рабы ВС. Лейтенантов насильно заставляют служить Родине. В случае отказа от контракта угрожают членам семьи

Как пишет Леонов, командованием дивизии был принят ряд мер: офицеры звонили родителям и пугали уголовным преследованием сына, угрожали трудностями в академии РВСН для брата, звонили начальнику супруги с просьбой уволить ее, «для того чтобы она спокойно могла приехать в город, в котором я прохожу службу», а также переводом в другую дивизию, «нетронутую цивилизацией».
Новая газета вчера в 17:00
Космос

Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии

Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.
ТАСС вчера в 18:07
Фигурное катание

Трусова и Ханю показали параллельный четверной тулуп

Российская фигуристка Александра Трусова и японец Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп на тренировке перед показательными выступлениями на Skate Canada.
Нева Спорт 01:12
Здоровье

Москвичи смогут бесплатно проверить сердце и сосуды

Жители Москвы смогут бесплатно проверить сердце и сосуды в 59 городских больницах и поликлиниках 29 и 31 октября, сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения города.
Вечерняя Москва 01:11
Происшествия

Военный суд арестовал солдата, застрелившего сослуживцев в Забайкалье

РИА Новости 02:45
Футбол

Митроглу выбил зубы соотечественнику в матче чемпионата Нидерландов

В матче 11-го тура чемпионата Нидерландов с ПСВ греческий защитник «АЗ Алкмар» Пантелис Хацидиакос лишился двух зубов.
Чемпионат вчера в 17:04
Автоспорт

Квят устроил аварию и получил штраф в Мексике

Стюарды оштрафовали россиянина на десять секунд, из-за чего он опустился на 11-е место. Выиграл гонку пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон.
Pravda.Ru 03:59
Экономика

Владелец Louis Vuitton ведет переговоры о покупке Tiffany

Французская группа компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) ведет переговоры о покупке американского бренда люксовых украшений Tiffany & Co, сообщают Bloomberg, Reuters и AFP со ссылкой на источники.
Ведомости вчера в 04:30
Политика

МИД России ответил на угрозу «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс

RT на русском вчера в 23:15
Политика

Страны ЕС согласовали отсрочку Brexit до 31 января 2020 года

27 стран - членов Евросоюза решили одобрить запрос Великобритании на отсрочку даты Brexit на три месяца - до 31 января 2020 года.
ТАСС 05:26
Общество

Россияне стали охотнее копить деньги на старость и образование

Другая группа откладывает средства "на старость". Этот показатель по сравнению с 2017 годом увеличился с 16 до 25 процентов.
Российская газета 02:46
Общество

Ульяновская чиновница извинилась за слова о инсулинозависимой женщине

Известия 05:36
Происшествия

СК закрыл дело родителей, взявших ребенка на незаконную акцию в Москве

Следственный комитет прекратил уголовное дело об "оставлении ребенка в опасности", свидетелями по которому проходили Дмитрий и Ольга Проказовы, взявшие на несогласованную акцию 27 июля в Москве маленького сына, сообщила РИА Новости в понедельник адвокат семьи Наталия Каплина.
РИА Новости 04:26
Футбол

ЦСКА призывает поддержать команду

Пресс-служба ЦСКА отреагировала на очередное поражение команды.
Bobsoccer 04:55
Политика

Зеленский поскандалил с националистами в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский приехал на позиции в зоне разведения сил в Донбассе и пообщался с националистами.
РИА Новости 26 октября в 09:27
Общество

Суд признал экс-премьера Дагестана виновным в растрате 41 млн рублей

Лефортовский суд Москвы признал бывшего премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова виновными в растрате 41 млн рублей.
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Автоспорт

Шварцман: говорю в Европе, что в России медведи гуляют по улицам

Чемпион "Формулы-3" российский пилот команды Prema Racing и программы SMP Racing Роберт Шварцман в интервью корреспонденту РИА Новости Сергею Астахову рассказал о стереотипах, существующих в Европе в отношении России и ее граждан, и отличии менталитета россиян и европейцев.
РИА Новости вчера в 10:00
Происшествия

Во Владивостоке задержали двух пассажиров самолёта

Двух пассажиров рейса Москва — Владивосток после посадки во владивостокском аэропорту задержали и доставили в дежурную часть МВД за непристойное поведение в самолёте.
RT на русском 26 октября в 09:28
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