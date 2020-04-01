Коронавирус
ИзвестияСпасая спрос: бизнес призвал поднять пособия пенсионерам и многодетным
Думаю, чтобы возобновить спрос, потребуется порядка 10% от этой суммы, — сказал Александр Борисов. По данным официальной статистики, сейчас в России около 46 млн пенсионеров, 1,5 млн многодетных семей и 0,7 млн безработных.
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с чего всё началось
Бизнесмены предложили властям проработать возможность дополнительно увеличить пособия безработным, многодетным семьям и пенсионерам.Известиявчера в 17:01
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Рошаль дал советы по восстановлению легких после пневмонии
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Общество
Жители Нью-Йорка бесплатно разместили у себя застрявших в США россиян
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В ГА ООН заблокировали российскую резолюцию об отмене санкций
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Олег Тиньков покинет пост главы совета директоров «Тинькофф банка»
Олег Тиньков в ближайшие недели покинет пост главы совета директоров «Тинькофф банка».
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Трамп раскрыл факт переговоров России и Саудовской Аравии по нефти
Президент США Дональд Трамп раскрыл факт переговоров президента России Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии по стабилизации цен на нефть.
Общество
Дистанционное обучение в вузах возобновят с 6 апреля
Режим вынужденных каникул для российских студентов действует в соответствии с распоряжением министра науки и высшего образования с 28 марта по 5 апреля.
Общество
Сергей Собянин отложил введение пропускного режима в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин отложил введение пропускного режима в столице.
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Озвучены проблемы медицины США во время пандемии коронавируса
Журналисты немецкого издания Die Welt рассказали о проблемах, которые возникли в системе здравоохранения США.
Единоборства
Нурмагомедов заявил о готовности провести бой с Фергюсоном в апреле
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что готов провести поединок с американцем Тони Фергюсоном 18 апреля, как и было запланировано изначально.
Общество
Власти уточнили ограничения по передвижению москвичей
Собянин уточнил, что пропуска для передвижения по городу вводить пока не будут, власти не видят в этом необходимости.
Политика
В Кремле объяснили отставание часов Путина при обращении к россиянам
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отставание часов российского лидера Владимира Путина во время обращения к гражданам из-за коронавируса связано с технической задержкой.
Политика
Сменились главы НАО, Коми и Архангельской области
Главы сразу трех российских регионов сегодня подали в отставку – Архангельской области, Республики Коми и Ненецкого автономного округа, сообщает «МИР 24».
Здоровье
Во Владивостоке умер пациент с коронавирусом
Во Владивостоке скончался 52-летний пациент с подтвержденным коронавирусом, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главу региона Олега Кожемяко.
Происшествия
Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД
Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
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Напомним, Дакота рассталась с Соколовским в 2018 году.
Космос
Звездные скопления показывают людоедское прошлое Млечного Пути
Недавнее исследование Дункана Форбса показало, что наша родная галактика, Млечный Путь, была каннибалом в свои ранние годы, проглотив пять меньших галактик.
Авто
Обновленный BMW 5-й серии заметили во время финальных тестов
Баварцы вывели на финальные дорожные испытания обновленный BMW 5-серии: тестовый прототип практически растерял весь камуфляж.
Политика
В Башкирии продлён режим самоизоляции
Пока исходим из того, что самоизоляция действует на этой неделе и на следующей неделе.
Энергетика
В США нефтяники выступили за санкции против Саудовской Аравии и России
Американский президент Дональд Трамп, выступая 2 апреля на брифинге в Белом доме, заявил, что рассчитывает на скорое достижение Россией и Саудовской Аравией договорённостей о снижении объёмов добычи нефти.
Здоровье
В Карелии врачи увольняются из-за коронавируса
Некоторые врачи анестезиологи и реаниматологи решили уволиться из-за того, что в больнице нет средств защиты от вируса.
Общество
Украинцы возмутились из-за подарка итальянцев для российских врачей
Как рассказал российский вирусолог Александр Семёнов в Facebook, в знак благодарности за помощь в борьбе с коронавирусом итальянцы попытались приготовить медикам борщ.
Энергетика
«Роснефть» договорилась о поставках нефти в Белоруссию
«Роснефть» подписала контракты на поставку нефти в Белоруссию с нефтеперерабатывающими заводами страны. Предусмотрена премия $5 за тонну.
Общество
Названы отрасли, которые не пострадают от коронавируса
В период пандемии коронавируса строительная и сельскохозяйственная отрасли чувствуют себя хорошо.
Происшествия
Пострадавший при взрыве в Магнитогорске ребёнок умер
Челябинск, 3 апреля 2020, 07:32 — REGNUM Пострадавший при взрыве в доме на улице Доменщиков в Магнитогорске полуторагодовалый мальчик скончался.
Экономика
Профсоюзы России попросили власти провести национализацию
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Энергетика
Нефть подешевела после рекордного дневного роста накануне
Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в пятницу после максимального в истории дневного роста накануне, 2 апреля.
Политика
Путин распорядился ввести особый порядок передвижения в регионах
В российских регионах будет установлен особый порядок передвижения лиц и транспортных средств.
Энергетика
«Газпрому» стало невыгодно продавать газ в Европе
Из-за очень мягкой зимы, снижения спроса и рекордной заполненности хранилищ стоимость газа в Европе опустилась до такого уровня, что «Газпрому» стало невыгодно продавать его.