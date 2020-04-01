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ИзвестияИзвестияСпасая спрос: бизнес призвал поднять пособия пенсионерам и многодетным

Думаю, чтобы возобновить спрос, потребуется порядка 10% от этой суммы, — сказал Александр Борисов. По данным официальной статистики, сейчас в России около 46 млн пенсионеров, 1,5 млн многодетных семей и 0,7 млн безработных.
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с чего всё началось

Спасая спрос: бизнес призвал поднять пособия пенсионерам и многодетным

Бизнесмены предложили властям проработать возможность дополнительно увеличить пособия безработным, многодетным семьям и пенсионерам.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

СМИ: бизнес предлагает ввести новые выплаты для безработных, многодетных и пенсионеров

Версия-Саратов01:44

Выплаты на покупки малоимущим предлагают ввести бизнесмены

EastRussia00:07

Спасая спрос: бизнес призвал поднять пособия пенсионерам и многодетным

Известиявчера в 17:01

Бизнес попросил увеличить пособия пенсионерам и многодетным

ФедералПрессвчера в 19:53

Бизнес просит увеличить соцпособия для поддержки спроса на свои товары

Телеканал 360°вчера в 19:49

Российские бизнесмены предлагают поднять пенсионерам и многодетным пособия

URA.Ruвчера в 19:41

«Известия»: бизнес призвал выделить на пособия около 3 трлн руб. для поддержания спроса

ТАССвчера в 20:41
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Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 02:47, Ашберн
Здоровье

Рошаль дал советы по восстановлению легких после пневмонии

Главный внештатный детский пульмонолог Минздрава Московской области Леонид Рошаль дал советы по восстановлению легких после пневмонии.
Москва 24 вчера в 07:07
Общество

Жители Нью-Йорка бесплатно разместили у себя застрявших в США россиян

Русскоязычные жители Нью-Йорка готовы бесплатно разместить у себя россиян, которые не смогут третьего апреля вылететь в Москву из-за нехватки мест на рейсе "Аэрофлота".
Российская газета вчера в 21:30
Политика

В ГА ООН заблокировали российскую резолюцию об отмене санкций

США, ЕС, Великобритания, Украина и Грузия не дали Генассамблее ООН принять предложенный Россией проект резолюции, призывающий отменить односторонние санкции, которые мешают странам бороться с коронавирусом.
РИА Новости вчера в 23:43
Общество

Олег Тиньков покинет пост главы совета директоров «Тинькофф банка»

Олег Тиньков в ближайшие недели покинет пост главы совета директоров «Тинькофф банка».
Компания вчера в 10:18
Политика

Трамп раскрыл факт переговоров России и Саудовской Аравии по нефти

Президент США Дональд Трамп раскрыл факт переговоров президента России Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии по стабилизации цен на нефть.
Lenta.ru вчера в 10:58
Общество

Дистанционное обучение в вузах возобновят с 6 апреля

Режим вынужденных каникул для российских студентов действует в соответствии с распоряжением министра науки и высшего образования с 28 марта по 5 апреля.
Новые Известия вчера в 15:09
Общество

Сергей Собянин отложил введение пропускного режима в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин отложил введение пропускного режима в столице.
Агентство Москва вчера в 12:33
Здоровье

Озвучены проблемы медицины США во время пандемии коронавируса

Журналисты немецкого издания Die Welt рассказали о проблемах, которые возникли в системе здравоохранения США.
Shraibikus News вчера в 01:49
Единоборства

Нурмагомедов заявил о готовности провести бой с Фергюсоном в апреле

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что готов провести поединок с американцем Тони Фергюсоном 18 апреля, как и было запланировано изначально.
РБК 02:14
Общество

Власти уточнили ограничения по передвижению москвичей

Собянин уточнил, что пропуска для передвижения по городу вводить пока не будут, власти не видят в этом необходимости.
Ведомости 02:12
Политика

В Кремле объяснили отставание часов Путина при обращении к россиянам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отставание часов российского лидера Владимира Путина во время обращения к гражданам из-за коронавируса связано с технической задержкой.
RT на русском 01:09
Политика

Сменились главы НАО, Коми и Архангельской области

Главы сразу трех российских регионов сегодня подали в отставку – Архангельской области, Республики Коми и Ненецкого автономного округа, сообщает «МИР 24».
МИР 24 вчера в 13:10
Здоровье

Во Владивостоке умер пациент с коронавирусом

Во Владивостоке скончался 52-летний пациент с подтвержденным коронавирусом, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главу региона Олега Кожемяко.
Газета.Ru 01:51
Происшествия

Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Коммерсантъ вчера в 09:02
Шоу-бизнес

Влад Соколовский: «После развода с Дакотой была полная задница»

Напомним, Дакота рассталась с Соколовским в 2018 году.
StarHit.ru вчера в 22:00
Космос

Звездные скопления показывают людоедское прошлое Млечного Пути

Недавнее исследование Дункана Форбса показало, что наша родная галактика, Млечный Путь, была каннибалом в свои ранние годы, проглотив пять меньших галактик.
AstroNews.ru 01 апреля в 11:05
Религия

РПЦ допустила празднование Пасхи в храмах без верующих

BFM.ru 01:31
Авто

Обновленный BMW 5-й серии заметили во время финальных тестов

Баварцы вывели на финальные дорожные испытания обновленный BMW 5-серии: тестовый прототип практически растерял весь камуфляж.
АвтоВзгляд вчера в 07:52
Политика

В Башкирии продлён режим самоизоляции

Пока исходим из того, что самоизоляция действует на этой неделе и на следующей неделе.
Газета Республика Башкортостан 02:18
Энергетика

В США нефтяники выступили за санкции против Саудовской Аравии и России

Американский президент Дональд Трамп, выступая 2 апреля на брифинге в Белом доме, заявил, что рассчитывает на скорое достижение Россией и Саудовской Аравией договорённостей о снижении объёмов добычи нефти.
REGNUM 02:27
Здоровье

В Карелии врачи увольняются из-за коронавируса

Некоторые врачи анестезиологи и реаниматологи решили уволиться из-за того, что в больнице нет средств защиты от вируса.
RuNews24.ru вчера в 05:46
Общество

Украинцы возмутились из-за подарка итальянцев для российских врачей

Как рассказал российский вирусолог Александр Семёнов в Facebook, в знак благодарности за помощь в борьбе с коронавирусом итальянцы попытались приготовить медикам борщ.
Известия вчера в 15:23
Энергетика

«Роснефть» договорилась о поставках нефти в Белоруссию

«Роснефть» подписала контракты на поставку нефти в Белоруссию с нефтеперерабатывающими заводами страны. Предусмотрена премия $5 за тонну.
Коммерсантъ вчера в 13:10
Общество

Названы отрасли, которые не пострадают от коронавируса

В период пандемии коронавируса строительная и сельскохозяйственная отрасли чувствуют себя хорошо.
РЕН ТВ вчера в 23:41
Происшествия

Пострадавший при взрыве в Магнитогорске ребёнок умер

Челябинск, 3 апреля 2020, 07:32 — REGNUM Пострадавший при взрыве в доме на улице Доменщиков в Магнитогорске полуторагодовалый мальчик скончался.
REGNUM 00:32
Политика

Правительство Польши отложило визит в Смоленск и Катынь

REGNUM 02:08
Экономика

Профсоюзы России попросили власти провести национализацию

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила правительству провести национализацию в стране, сообщается в письме главы ФНПР Михаила Шмакова в адрес премьер-министра России Михаила Мишустина.
Вести.Ru 02:40
Энергетика

Нефть подешевела после рекордного дневного роста накануне

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в пятницу после максимального в истории дневного роста накануне, 2 апреля.
Интерфакс 01:34
Политика

Путин распорядился ввести особый порядок передвижения в регионах

В российских регионах будет установлен особый порядок передвижения лиц и транспортных средств.
9111.ru вчера в 12:19
Энергетика

«Газпрому» стало невыгодно продавать газ в Европе

Из-за очень мягкой зимы, снижения спроса и рекордной заполненности хранилищ стоимость газа в Европе опустилась до такого уровня, что «Газпрому» стало невыгодно продавать его.
Lenta.ru 31 марта в 09:17
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