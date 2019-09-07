Политика

ТАССТАСССпецборт отряда «Россия» приземлился в Киеве

Адвокаты других украинцев, осужденных в РФ, пока комментарии не дают.
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Спецборт отряда «Россия» приземлился в Киеве

ТАСС03:48

Опубликовано видео посадки спецборта отряда «Россия» в Киеве

РИА Новости05:40

Самолет спецотряда «Россия» сел в украинском Борисполе

Интерфакс03:41

Аваков прибыл в киевский аэропорт после сообщений об обмене с Россией

РБК05:31

Спецборт, который заберет россиян в рамках обмена, приземлился в Киеве

РЕН ТВ03:40

Спецборт «Россия» приземлился в Киеве пустым

Lenta.ru04:26

Российский борт с украинскими заключенными приземлился в Киеве

URA.Ru04:12
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МИД РФ прокомментировал освобождение задержанных Россией и Украиной

Задержанные граждане вернулись в РФ и на Украину в субботу, 7 сентября.
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Глава Мосгоризбиркома объявил о полной готовности к выборам

Впервые на выборах в Мосгордуму опробуют электронное голосование.
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Обычно Apple загружала видео со своими презентации на Youtube спустя несколько дней после самого события и пока ни разу не проводила живых эфиров на сервисе.
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В сети опубликованы фото, указывающие на наличие у новинок 6 Гб ОЗУ и восьмикратного зума в камере.
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Мэр Днепра выиграл пари у Зеленского

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Американский пилот команды Sauber Junior Team by Charouz Хуан Мануэль Корреа, получивший травмы в аварии во время гонки "Формулы-2" на прошлой неделе, введен в состоянии искусственной комы, говорится в заявлении семьи 20-летнего спортсмена, размещенном на его странице в Instagram.
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Актриса Лиза Климова попала в больницу через некоторое время после рождения ребенка.
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Международная федерация футбола (ФИФА) отреагировала на сейвы защитника «Ростова» Евгения Чернова в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Локомотивом».
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