Политика
ТАСССпецборт отряда «Россия» приземлился в Киеве
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Политика
МИД РФ прокомментировал освобождение задержанных Россией и Украиной
Задержанные граждане вернулись в РФ и на Украину в субботу, 7 сентября.
Вечерняя Москва 08:47
Политика
Глава Мосгоризбиркома объявил о полной готовности к выборам
Впервые на выборах в Мосгордуму опробуют электронное голосование.
Говорит Москва 09:58
Политика
«Ценного свидетеля» по делу сбитого «Боинга» допросили перед обменом
Как сообщает информационное агентство «Интерфакс-Украина», украинские спецслужбы считают его ценным свидетелем по делу сбитого в Донбассе малайзийского «Боинга».
Lenta.ru 08:20
Кино
Звезда Marvel сыграет в фильме «Миссия невыполнима 7»
Одна из ключевых ролей в долгожданном шпионском боевике «Миссия невыполнима 7» достанется американской актрисе Хейли Этвелл.
iReactor 04:54
Политика
Пенсионный возраст в России могут поднять до 70 лет
9111.ru вчера в 04:39
Космос
Индия не смогла посадить свой аппарат на Луну из-за потери связи
Телеканал 360° вчера в 21:10
Наука
Этот напиток может вызвать рак даже у здорового человека
В исследовании американских ученых приняли участие более 450 тысяч человек, и его результаты шокировали общественность.
Родной город вчера в 08:16
Политика
Зеленский помиловал политзаключенных из списка на обмен с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский помиловал россиян, которые числятся в списке на обмен.
ТВ Центр вчера в 11:33
Происшествия
Подозреваемого в нападении на Памфилову задержали
Сотрудники подмосковной полиции задержали подозреваемого в нападении на председателя ЦИК России Эллу Памфилову.
Известия 08:51
Гаджеты
Apple впервые проведёт презентацию на YouTube
Обычно Apple загружала видео со своими презентации на Youtube спустя несколько дней после самого события и пока ни разу не проводила живых эфиров на сервисе.
Ferra 09:23
Экономика
Индия перекупила американскую нефть, предназначенную для Китая
Напомним, что 23 августа руководство КНР объявило о повышении импортных пошлин на 5−10% на ряд категорий американских товаров, в том числе на сельскохозяйственную продукцию, автомобили, нефть.
REGNUM 09:55
Игры
Энтузиаст сделал ремейк Sid Meier’s Civilization в Microsoft Excel
В этом году культовой Sid Meier’s Civilization стукнуло 28 лет, и по сегодняшним стандартам игра, определившая развитие пошаговых стратегий на годы вперёд, выглядит безнадёжно устаревшей.
Игромания.ру 08:15
Армия и оружие
В Донбассе задержаны четыре украинских боевика-наркомана
Напомним, в Донбассе боевики 46-й бригады ВСУ доставляли наркотики с помощью беспилотников.
ИА Новороссия 09:22
Политика
Путин и Назарбаев придумали название космического ракетного комплекса
Российский лидер Владимир Путин предложил назвать космический ракетный комплекс "Байтерек" (совместный российско-казахстанский проект) в честь первого президента республики Нурсултана Назарбаева.
Вести.Ru 08:46
Экономика
Госбанк Пакистана: рост в финансовом секторе замедлился
По сообщению пакистанского информационного агентства Jang, Государственный банк Пакистана заключил, что в 2018 году темпы роста в финансовом секторе страны замедлились до 7,5%. Причиной замедления стала инфляция и сокращение валютных запасов в условиях экономического кризиса.
REGNUM 09:22
Технологии
X5 начала тестировать магазин без кассиров «Пятерочка с собой»
Крупнейший российский ритейлер открыл экспериментальную «Пятерочку» – магазин с полностью автоматизированной системой покупок, без кассиров.
Ведомости вчера в 09:40
Музыка
На концерт «Ленинграда» пришли больше 40 тысяч волгоградцев
Яркое выступление собрало рекордное количество зрителей – 40 254 тысячи волгоградцев пришли послушать любимую группу.
Блокнот Волгоград вчера в 13:53
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии жалеет о браке с Оксаной Воеводиной
Ранее Оксана Воеводина в своем посте в Instagram написала, что, возможно, если она расскажет правду о том, что произошло, ей станет лучше Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с "Мисс Москва - 2015" Оксаной Воеводиной, сообщает New Straits Times.
Аргументы и Факты вчера в 16:18
Политика
Порошенко похвалил себя за обмен пленными
Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал о своей причастности к обмену заключенными между Москвой и Киевом.
Lenta.ru 09:45
Гаджеты
Google Pixel 4 и Pixel 4 XL могут оснастить восьмикратным зумом
В сети опубликованы фото, указывающие на наличие у новинок 6 Гб ОЗУ и восьмикратного зума в камере.
Anonsens 08:58
Общество
Мэр Днепра выиграл пари у Зеленского
РИА Новости 08:31
Гаджеты
Назван самый продаваемый смартфон в мире
Первое место по продажам занял iPhone XR — всего в первом полугодии 2019 было продано 26,9 миллиона аппаратов.
Ferra вчера в 11:57
Происшествия
В Новой Москве горит мусорный полигон
В Новомосковском административном округе в Новой Москве произошло возгорание на полигоне твёрдых бытовых отходов.
RT на русском 08:30
Происшествия
Корреа введен в искусственную кому
Американский пилот команды Sauber Junior Team by Charouz Хуан Мануэль Корреа, получивший травмы в аварии во время гонки "Формулы-2" на прошлой неделе, введен в состоянии искусственной комы, говорится в заявлении семьи 20-летнего спортсмена, размещенном на его странице в Instagram.
РИА Новости 04:44
Происшествия
Столицу Канады заполонили пьяные еноты
Жители пригородного района Ститсвиль на юге Оттавы стали все чаще обнаруживать енотов, находящихся в странном состоянии, напоминающем алкогольное опьянение.
РИА Новости 08:15
Культура
Актриса Климова попала в больницу после родов
Актриса Лиза Климова попала в больницу через некоторое время после рождения ребенка.
РЕН ТВ 07:38
Футбол
ФИФА оценила сейвы защитника «Ростова» в матче с «Локомотивом»
Международная федерация футбола (ФИФА) отреагировала на сейвы защитника «Ростова» Евгения Чернова в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Локомотивом».
RT на русском 09:38
Политика
Глава Бундестага предостерег критиков «Северного потока – 2»
Председатель Бундестага Вольфганг Шойбле в статье для немецкого издания Die Welt назвал неразумными действия критиков "Северного потока – 2".
РИА Новости 09:55