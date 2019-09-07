Политика
ТАСССпецборт отряда «Россия» приземлился в Киеве
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Здоровье
Врач опроверг существование таблеток от ожирения
Известия вчера в 21:06
Политика
Украинских моряков освободили под поручительство омбудсмена Денисовой
Украинских моряков освободили под поручительство омбудсмена Людмилы Денисовой, сообщил в субботу, 7 сентября, адвокат Николай Полозов, представляющий интересы моряка Дениса Гриценко.
Известия 04:45
Культура
Киану Ривз побывал в студии Хидео Кодзимы
CyberSport.ru 06:01
Экономика
Минфин разработал для россиян «гарантированный пенсионный продукт»
Предполагается, что граждане смогут присоединить к гарантированному пенсионному продукту имеющиеся у них накопления в системе обязательного пенсионного страхования, передает ТАСС.
Вести.Ru 05:15
Происшествия
Для активиста Котова запросили 4,5 года колонии
Для активиста Константина Котова, которого обвиняют в неоднократных нарушениях на митингах, прокурор запросил 4,5 года колонии.
Московский Комсомолец 04 сентября в 12:55
Происшествия
Два Су-34 столкнулись в небе над Липецкой областью
Над Липецкой областью во время учебно-тренировочного полета в небе столкнусь два российских многофункциональных истребителя-бомбардировщика Су-34.
Коммерсантъ вчера в 04:47
Шоу-бизнес
Меган Маркл улетела в Нью-Йорк без сына и мужа
Близкие друзья уже пошутили на эту тему. Мол, принц Гарри выспался в Нидерландах, теперь настало время выспаться Меган.
Телепрограмма вчера в 11:25
Футбол
Вертонген – о крупной победе над Сан-Марино: «Это был по-настоящему странный матч»
Защитник сборной Бельгии Ян Вертонген прокомментировал крупную победу над Сан-Марино со счетом 4:0 в матче 5-го тура квалификации Евро-2020.
Бомбардир.ру 01:54
Политика
ВАЖНО: Цемах, Вышинский и другие герои вылетают в Россию
Фотографии из киевского «Борисполя» на своих страницах опубликовали главред РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и известный волонтёр из Петербурга Игорь Кимаковский, которого СБУ незаконно продержала в застенках как «сепаратиста» на протяжении 4 с лишним лет.
Rusvesna.su 05:01
Общество
Путин поздравил москвичей с Днем города
«Дорогие москвичи, гости столицы, уважаемый Сергей Семенович [Собянин], сердечно поздравляю всех вас с праздником, с Днем города», — заявил Путин в ходе праздничных мероприятий на ВДНХ.
РБК 05:52
Экономика
Глава Сбербанка Герман Греф обвинил алтайскую власть в хищении средств
Герман Греф, Глава Сбербанка: Губернатору (Олегу Хорохордину, - прим. ред.) может это будет неловко сказать, но средства были похищены предыдущей командой (губернатора Александра Бердникова, - прим.ред.). Кроме того, алтайские власти вытащили тину из озера и перекрыли ею дренаж озера.
Алтапресс 05:33
Общество
На Багамах 30 человек стали жертвами урагана «Дориан»
Число жертв урагана "Дориан" на Багамских островах увеличилось до 30, ранее сообщалось о 20 погибших.
Российская газета 05 сентября в 21:33
Гаджеты
Разумный компьютер. Шесть новейших конфигураций на любой вкус и кошелек
Друзья, последние три месяца вышли настолько жаркими, что мы взяли небольшую паузу по разумному компьютеру, чтобы и новинки в продаже дождаться, да и вообще разобраться во всем этом хитросплетении третьих Ryzen, обрезанных Intel и, конечно же, AMD Navi и NVIDIA Super.
Игромания.ру 06:00
Общество
В России увеличили премии для молодых учёных до 1 млн рублей
В России увеличили размер премий для молодых научных работников с 500 тыс. до 1 млн рублей.
RT на русском 03:35
Наука
Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе
Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.
Вести.Ru 05 сентября в 07:18
Игры
В дополнении «Мир магии» для The Sims 4 можно будет устраивать колдовские дуэли
В преддверии выхода нового дополнения для The Sims 4 студия Electronic Arts выпустила трейлер, где можно узнать об игровой системе магии.
Игромания.ру 05:33
Хоккей
Василевский считает, что «Тампа» в минувшем сезоне расслабилась и не была готова к плей-офф
Голкипер «Тампы» Андрей Василевский рассказал о настрое команды на новый сезон.
Спорт-Экспресс 06:37
Футбол
Сборная России показала, что осталось за кадром матча против Шотландии
Пресс-служба сборной России после матча отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии (2:1) показала все, что осталось за кадром.
Спорт-Экспресс 05:02
Армия и оружие
РБК опубликовал фотографию погибших российских военных в Сирии
Накануне в Минобороны опровергали сообщения о гибели российских военных в Сирии.
Говорит Москва вчера в 09:00
Политика
Кличко дискредитировал власть в Киеве — эксперт
На протяжении пяти лет мэр Киева и председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко старался дискредитировать городскую власть и свою команду.
REGNUM вчера в 12:05
Происшествия
В штабе Навального в Петербурге сообщили об обысках
Полицейские пришли с обыском в штаб Навального в Петербурге, сообщается в твиттере организации в субботу.
Интерфакс 06:46
Политика
Путин о принадлежности Курил: Папаша всё забрал — и дело с концом
На встрече во Владивостоке с общественностью Дальнего Востока президент РФ Владимир Путин в очередной раз пояснил, что в вопросе принадлежности Курильских остров Россия опирается на результаты Второй мировой войны в 1945 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 03:47
Авто
Назван топ-5 новинок автосалона во Франкфурте
В преддверии одного из самых ожидаемых мотор-шоу, специалисты издания speedme.ru составили рейтинг самых ожидаемых новинок, которые дебютируют во Франкфурте.
32CARS.ru 03:18
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости вчера в 15:19
Единоборства
Нурмагомедов набрал 8 кг перед боем с Порье
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе (до 70,3 кг) россиянин Хабиб Нурмагомедов прибавил восемь килограмм перед поединком с американцем Двстином Порье.
ТАСС 04:28
Общество
Дочь принца Уильяма пошла в первый класс
Дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон Шарлотта пошла в первый класс в школе имени Томаса Баттерси.
Телеканал 360° 05 сентября в 14:16
Космос
Индия потеряла связь с отправленным на Луну аппаратом «Викрам»
Московский Комсомолец 03:53
Политика
Косачев рассказал о возможном влиянии обмена между РФ и Украиной
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что обмен между Россией и Украиной может положительно сказаться на минском процессе.
РЕН ТВ 06:36
Политика
Собянин заявил о готовности столицы к проведению выборов
Москва готова к проведению выборов в городской парламент, — подчеркнул глава города.
Вечерняя Москва 04:39
Происшествия
Корреа введен в искусственную кому
Американский пилот команды Sauber Junior Team by Charouz Хуан Мануэль Корреа, получивший травмы в аварии во время гонки "Формулы-2" на прошлой неделе, введен в состоянии искусственной комы, говорится в заявлении семьи 20-летнего спортсмена, размещенном на его странице в Instagram.
РИА Новости 04:44