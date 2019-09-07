Политика
ТАСССпецборт отряда «Россия» приземлился в Киеве
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Политика
Адвокат назвала условие освобождения украинских моряков
Москва освободила задержанных в Керченском проливе моряков под поручительство украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, сообщила РБК адвокат одного из моряков Анастасия Саморукова.
РБК 05:04
Футбол
В ФИФА оценили суперспасение Чернова в матче с «Локомотивом»
Защитник «Ростова» Евгений Чернов в матче 7-го тура чемпионата России против «Локомотива» (2:1) в добавленное время смог дважды в течение пяти секунд вынести мяч из пустых ворот.
Спорт-Экспресс вчера в 21:18
Экономика
Определены первые регионы с массовой достройкой домов для дольщиков
Глава ДОМ.РФ добавил, что речь идёт о таких регионах как Нижегородская, Тульская, Саратовская, Астраханская, Ярославская области, республика Татарстан и ряд других субъектов.
Интерфакс вчера в 10:15
Политика
Евродепутат призвал Францию отменить антироссийские санкции
Французский депутат Европейского парламента Тьерри Мариани заявил, что для развития отношений между Парижем и Москвой необходимо отказаться от антироссийских санкций.
Газета.Ru 05:13
Происшествия
Иран задержал в Персидском заливе заподозренное в контрабанде судно
Иранская береговая охрана задержала в районе Персидского залива судно, заподозренное в контрабанде топлива.
Известия 05:08
Происшествия
Дело о нападении на Памфилову будет передано из МВД в СК
Известия вчера в 14:17
Авто
Компания Porsche увеличила свою долю в Rimac Automobili
Партнёрство Porsche с фирмой Rimac Automobili началось в июне 2018 года с приобретения немцами 10% акций хорватов.
Драйв вчера в 09:43
Футбол
Роналду — самый быстрый нападающий Серии А
Как сообщает «Football Italia», в этом сезоне итальянского чемпионата форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду развил скорость в 34,62 км/ч.
Все про Спорт ру 04:16
Экономика
Глава ФРС предупредил о «значительных рисках» для экономики США
Экономика США вырастет на 2-2,5% в 2019 году, но есть значительные риски, заявил глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл.
РИА Новости вчера в 13:10
Гаджеты
Смартфоны Nokia 7.2 и Nokia 6.2 получили круглые тройные камеры
Megaobzor.com 05 сентября в 14:25
Происшествия
«Мосгаз» объяснил появление запаха газа в разных районах Москвы
Запах газа, на который жалуются жители разных районов Москвы, связан с превышением уровня его одорирования поставщиком, угрозы для населения нет, говорится в сообщении "Мосгаза".
РИА Новости вчера в 18:08
Происшествия
Со дна Балтийского моря исчезла немецкая подводная обсерватория
Пропажу заметили 21 августа, когда с обсерваторией прервалась связь.
РИА Новости 00:07
Космос
Робот «Федор» вернулся на Землю
Российский робот "Федор" вернулся на Землю на корабле "Союз МС-14" с Международной космической станции, сообщил "Роскосмос".
РИА Новости вчера в 17:41
Шоу-бизнес
Звезда «Кухни» Валерия Федорович решилась на кардинальную смену имиджа
Звезда "Кухни" пошла на кардинальную смену имиджа, знаменитость перекрасила волосы в темный цвет и сделала себе каре, чем удивила многих поклонников.
Дни24 вчера в 12:52
Политика
Путин и Медведчук обсудили обмен пленными между РФ и Украиной
Лидер украинской партии «Оппозиционная платформа за жизнь» Виктор Медведчук рассказал об итогах обсуждения с президентом РФ Владимиром Путиным обмена заключенными между Россией и Украиной.
Политическая Экспертиза 05 сентября в 07:24
Политика
Обнародован полный список граждан, которых Украина везет на обмен
«Комсомольская правда» опубликовала полный список граждан, которые Украина планирует отдать на обмен.
Слово и Дело 04:45
Хоккей
Главный тренер «Металлурга» отправлен в отставку
Напомним, что перед сезоном-2018/19 «Металлург» пригласил на пост главного тренера чешского специалиста Йозефа Яндача.
Первый областной 04:59
Транспорт
МВД хочет разрешить несовершеннолетним водить автомобиль
МВД предложило предоставить возможность несовершеннолетним, прошедшим обучение в автошколе и успешно сдавшим экзамены, управлять транспортом категории "В" в сопровождении опытного водителя.
Газета.Ru вчера в 17:36
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии пожалел о браке с россиянкой Оксаной Воеводиной
Бывший верховный правитель Малайзии, султан Келантана Мухаммад V заявил, что сожалеет по поводу своего брака с обладательницей титула "Мисс Москва 2015", уроженкой России Оксаной Воеводиной.
Аргументы недели вчера в 13:49
Политика
Путин предлагал Трампу купить гиперзвуковое оружие
Президент России Владимир Путин рассказал, что предлагал главе США Дональду Трампу купить у РФ гиперзвуковое оружие, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05 сентября в 08:26
Общество
Брянских школьников освятили перед новым учебным годом
В лицее № 1 в городе Жуковка Брянской области священник освятил школьников в честь начала нового учебного года.
Росбалт вчера в 15:00
Армия и оружие
Тральщик «Иван Антонов» прибыл в Севастополь
Тральщик Черноморского флота «Иван Антонов» прибыл в Севастополь.
RT на русском 05:15
Происшествия
Сгоревший военный склад под Ачинском начал взрываться с новой силой
Появившуюся в соцсетях информацию о новых взрывах в военной части под Красноярском подтверждают и в региональном МЧС.
НДН.инфо 04:39
Политика
В Италии задержан топ-менеджер дочерней структуры «Ростеха»
По мнению американских властей, топ-менеджер дочерней структуры «Ростеха» причастен к хищению интеллектуальной собственности и документов компании General Electric, которые якобы планировалось использовать в интересах российской программы ПД-14.
Право.ру вчера в 01:08
Музыка
«Ленинград» может собрать аншлаг в Волгограде
В других городах тура Сергей Шнуров собирал аншлаги. На волгоградском стадионе он к этому близок.
КП - Волгоград вчера в 08:35
Футбол
Сборная России по футболу одержала волевую победу против Шотландии
Отборочный матч ЧЕ-2020 против Шотландии начался крайне не удачно: хозяева подали несколько угловых и в одном из эпизодов грубо ошибся Гильерме.
Prognozist вчера в 16:40
Наука
В России создали список «уроков будущего» для школ
В список включены девять предметов — робототехника, программирование/кодирование, киберспорт, VR-архитектура и web-дизайн, квантовые технологии, основы цифровой грамотности, архитектура искусственного интеллекта, анализ и работа с большими данными и теория решения изобретательских задач.
Невские Новости 04:56