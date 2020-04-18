Религия
Вести.RuСпецборт с Благодатным огнем отправлен из Тель-Авива в Москву
Благодатный огонь, сошедший в субботу в Иерусалиме, спецбортом доставят в Москву. Делегация Фонда Андрея Первозванного вылетела из Тель-Авива с капсулой, в которой можно перевозить огонь в транспортных средствах.
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Благодатный огонь будет бесконтактно передан российской делегации и доставлен в храм Христа Спасителя
Агентство Москвавчера в 06:20
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 14:27, Ашберн
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