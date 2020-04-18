Благодатный огонь, сошедший в субботу в Иерусалиме, спецбортом доставят в Москву. Делегация Фонда Андрея Первозванного вылетела из Тель-Авива с капсулой, в которой можно перевозить огонь в транспортных средствах.

Спецборт с Благодатным огнем отправлен из Тель-Авива в Москву

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