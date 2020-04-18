Религия

Вести.RuВести.RuСпецборт с Благодатным огнем отправлен из Тель-Авива в Москву

Благодатный огонь, сошедший в субботу в Иерусалиме, спецбортом доставят в Москву. Делегация Фонда Андрея Первозванного вылетела из Тель-Авива с капсулой, в которой можно перевозить огонь в транспортных средствах.
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Благодатный огонь доставлен в Москву

Коммерсантъ13:18

Благодатный огонь доставлен из Иерусалима в Москву

RT на русском13:17

В Москву доставили Благодатный огонь из Иерусалима

РБК13:39

Благодатный огонь добрался до Москвы

Вестник Кавказа13:21

Благодатный огонь доставили из Иерусалима в Москву

РИА Новости13:23

Краснодарский край первым из регионов принял частицу Благодатного огня

ТАСС12:39

Благодатный огонь будет бесконтактно передан российской делегации и доставлен в храм Христа Спасителя

Агентство Москвавчера в 06:20
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 14:27, Ашберн

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