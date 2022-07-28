«Если южнокорейский режим и военные бандиты думают о военном столкновении с нами и считают, что могут нейтрализовать или уничтожить часть нашей военной мощи превентивно, основываясь на конкретных военных средствах или методах, они ошибаются», — сказал Ким Чен Ын в своей речи по случаю годовщины окончания Корейской войны (цитата по Yonhap).