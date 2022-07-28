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Специалист Колобанов заявил, что ЕС уже сократил потребление газа на 11 процентов

Еврокомиссия на прошлой неделе предложила план снижения спроса на "голубое топливо" в Евросоюзе, который во вторник согласовали с рядом поправок министры энергетики ЕС.
РИА Новости
Способы экономии государства смогут выбирать сами.
РИА Новости
Чтобы избежать дальнейших сокращений, в странах Европы должно быть не слишком жаркое лето, а также относительно теплая зима, передает РИА Новости.
ФАН
«Удастся ли ЕС выйти на уровень 15% сокращения? Возможно, если погода будет благоприятствовать низкому энергопотреблению (нежаркое окончание лета и теплая зима) и высокому уровню выработки электричества ВИЭ (сильный ветер и безоблачное небо)», — сообщил эксперт.
ФАН

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Экономист Колобанов оценил вероятность сокращения потребления газа в Европе на 15%
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Специалист Колобанов заявил, что ЕС уже сократил потребление газа на 11 процентов
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Эксперт Колобанов: сокращение потребления газа в ЕС на 15% сильно зависит от погоды
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