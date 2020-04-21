Александр Владимирович, вы только что вернулись из Италии, работали в самом пекле, и можете сравнить, как развивалась ситуация там и что происходит у нас. Много говорилось о том, что в Италии от коронавируса умирают люди за 70-80 лет, но в России половина попавших в больницы - молодежь 30-40 лет.

с чего всё началось

Замдиректора петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Александр Семёнов объяснил, почему среди заразившихся коронавирусом россиян числится много молодых людей. Об этом он рассказал в беседе с «Российской газетой».

Общество Кадыров побрился налысо после просьбы открыть парикмахерские Глава Чечни Рамзан Кадыров побрился налысо и призвал сделать так же жителей республики, его обращение опубликовал в Instagram телеканала «Грозный ТВ». 1,1K

Общество В Москве скончались 28 пациентов с коронавирусом В Москве скончались 28 пациентов с диагностированной пневмонией и положительным тестом на коронавирусную инфекцию. 33

Общество На Камчатке подтвердили еще 15 случаев коронавируса «КамИНФОРМ» напоминает, что накануне врио губернатора Владимир Солодов говорил о том, что на Камчатке ждут подтверждения новых 15 случаев, и что ситуация с распространением коронавируса на полуострове ухудшается. 3

Общество Конец истории: CDP признана банкротом Позже игровые активы компании были отделены от CDP и переведены в Klabater.

Общество Поправки о правах соседей по даче разработали в ГД Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников рассказал о новом проекте поправок в Гражданский кодекс РФ, поступившем на общественное обсуждение. 2,3K

Общество Миру предсказали голод библейского масштаба Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли предрек миру голод билейского масштаба. 46

Космос В ЦПК провели эксперимент по высадке на другую планету Отмечается, что во время эксперимента Скрипочка выполнил операции, связанные с выходом на поверхность другой планеты: открытие выходного люка, перемещение, передвижение по лестнице (подъём и спуск), работа с инструментом. 4

Экономика АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются. 392

Хоккей Василий Демченко стал игроком «Монреаля» Демченко заработает 700 тысяч долларов в НХЛ и 70 тысяч в АХЛ, а бонус за подписание контракта составил 92,5 тысячи.

Политика Путин оценил меры по борьбе с коронавирусом в Приморье Медицинское оборудование для лечения коронавирусных больных может и не потребоваться в большом объеме, но оно должно быть, заявил президент Рф Владимир Путин на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. 13

Общество Медик сообщил о пугающей ситуации с людьми при пандемии коронавируса Ситуация с отношением некоторых людей во всем мире к самоизоляции в условиях пандемии коронавирусной инфекции пугает, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия-1". 2

Общество В российском регионе решили ослабить режим изоляции В Калининградской области заявили о возможном ослаблении ограничительных мер в связи с распространением коронавируса. 41

Армия и оружие В результате провала переговоров США и России по СНВ-3 выиграет Китай На сегодняшний день ситуация в сфере глобальной безопасности и сокращении стратегических ядерных вооружений выглядит так, что США не желают ограничивать себя вообще никакими соглашениями и, в том числе, Договором СНВ-3, у которого в феврале 2021 года заканчивается срок действия.

Технологии Компания Microsoft выпустила большое обновление Windows 10 Компания Microsoft выпустила финальную версию большого обновления операционной системы Windows 10 под названием Windows 10 May 2020 Update. 52

Общество Вступили в силу новые правила передвижения по Москве С 22 апреля вступили в силу новые правила передвижения по Москве.

Здоровье Обвинивший главврача медик из Петербурга заявил о подтвердившемся COVID Ранее медик записал видеообращение, в котором попросил считать виновным в своем возможном заражении главного врача больницы, которая, по словам Саяпина, ничего не сделала для защиты медперсонала от коронавируса.