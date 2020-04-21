Коронавирус
RT на русскомСпециалист объяснил рост числа молодых россиян среди больных COVID-19
Замдиректора петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Александр Семёнов объяснил, почему среди заразившихся коронавирусом россиян числится много молодых людей. Об этом он рассказал в беседе с «Российской газетой».
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с чего всё началось
Александр Владимирович, вы только что вернулись из Италии, работали в самом пекле, и можете сравнить, как развивалась ситуация там и что происходит у нас. Много говорилось о том, что в Италии от коронавируса умирают люди за 70-80 лет, но в России половина попавших в больницы - молодежь 30-40 лет.Российская газета11:30
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В Роспотребнадзоре рассказали, с чем связан рост числа заболевших COVID-19 среди молодежи
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