Пленный начальник штаба 36-й бригады морской пехоты ВСУ полковник Дмитрий Кормянков в интервью RT рассказал о потерях личного состава и техники в Мариуполе из-за действий нацбатальона «Азов», покинувшего фланги.
Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин предупредил американского предпринимателя и основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска, что ему "придется отвечать по-взрослому" за снабжение украинских сил средствами военной связи, об этом он написал в своём Telegram-канале.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал информацию о том, что Еврокомиссия 18 мая якобы собирается одобрить план, согласно которому страны ЕС будут обязаны делиться газом в случае сокращения поставок российского топлива.