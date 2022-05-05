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Специалист по энергетике Фролов прокомментировал ситуацию с поставками нефтепродуктов в ЕС

Идея равномерного распределения газа между странами Европейского союза (ЕС) при отказе от российских энергоресурсов не исключит риск дефицита голубого топлива в объединении.
Lenta.ru
Заместитель директора Института национальной энергетики Александр Фролов прокомментировал ситуацию с поставками нефтепродуктов в ЕС.
RT на русском
«Будет ситуация острейшего дефицита, которую невозможно будет решить предложениями просто перебрасывать газ», — подчеркнул Фролов.
Экономика сегодня
Однако в ближайшей перспективе заменить экспорт не представляется возможным, поскольку «Газпром» покрывает 40% европейского рынка.
ФАН

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Аналитик Фролов предрек ЕС острейший дефицит газа в случае отказа от российских поставок
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