По словам академика РАН, ученого-вирусолога Феликса Ершова, коронавирус COVID-19, как и другие коронавирусы, сильно ослабляет защиту человеческого организма: — Вирус подавляет иммунную систему, поэтому на болезнь может наслаиваться дополнительная, так называемая соматическая патология.

с чего всё началось

Москва, 10 апреля 2020, 06:54 — REGNUM Коронавирусная инфекция нового типа способна сильно снижать иммунный потенциал организма человека, что приводит к развитию дополнительных заболеваний, заявил вирусолог Российской Академии наук (РАН) Феликс Ершов 9 апреля в интервью газете "Вечерняя Москва" Эксперт подчеркнул, что появление таких патологий обычно отмечается у людей преклонного возраста.

Политика ВТО обязала Киев исполнить решение по спору о пошлинах с Россией "Если Украина не исполнит решение ВТО в установленный срок, у России появится право на компенсацию или приостановление уступок в отношении украинских товаров", - говорится в сообщении ведомства.

Общество Путин объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса Медики получат дополнительные выплаты, массового ограничения работы предприятий не будет, а для бизнеса и граждан, прежде всего семей с детьми и временно потерявших работу, будут новые меры поддержки, объявил глава государства.

Политика Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.

Энергетика Нефтедобывающие страны с трудом договорились о сокращении добычи нефти После сильного падения до уровня 20 долларов за баррель цены на нефть вновь выросли 3 апреля из-за того, что Владимир Путин сообщил о готовности российских нефтедобывающих предприятий сократить добычу нефти примерно на 10 миллионов баррелей в сутки, но только совместно с другими странами.

Здоровье Минздрав назвал средство для профилактики коронавируса Как сообщает ToDay News Ufa, о способе профилактики было упомянуто в пятой версии «Временных методических рекомендаций».

Экономика Назван срок восстановления экономики России В пессимистичном сценарии распространение коронавируса преодолеть не удастся, в результате чего экономика России по итогам года сократится на 10 процентов, а мировая экономика окажется в затяжной рецессии.

Транспорт Штрафной батальон: за дорожные камеры в кустах хотят наказывать рублем Комитет по транспорту и строительству Госдумы совместно с Министерством транспорта и МВД дорабатывает законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части повышения уровня безопасности дорожного движения», сообщили «Известиям» в пресс-службе Минтранса.

Энергетика Эксперты: Саудовская Аравия проиграла России в нефтяной войне Как сообщается в материале турецкого обозревателя Фирдевса Юкселя, Саудовская Аравия, призвавшая собрать заседание ОПЕК и найти "справедливое решение", "однозначно и безоговорочно" признала свое поражение в ценовой войне с Россией.