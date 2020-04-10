Коронавирус

REGNUMREGNUMСпециалист предупредил о вызываемых коронавирусом осложнениях

Москва, 10 апреля 2020, 06:54 — REGNUM Коронавирусная инфекция нового типа способна сильно снижать иммунный потенциал организма человека, что приводит к развитию дополнительных заболеваний, заявил вирусолог Российской Академии наук (РАН) Феликс Ершов 9 апреля в интервью газете "Вечерняя Москва" Эксперт подчеркнул, что появление таких патологий обычно отмечается у людей преклонного возраста.
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с чего всё началось

Ученый-вирусолог: COVID-19 может становиться причиной инсультов и инфарктов

По словам академика РАН, ученого-вирусолога Феликса Ершова, коронавирус COVID-19, как и другие коронавирусы, сильно ослабляет защиту человеческого организма: — Вирус подавляет иммунную систему, поэтому на болезнь может наслаиваться дополнительная, так называемая соматическая патология.
Вечерняя Москвавчера в 14:27

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В Российской академии наук назвали последствия заражения коронавирусом

URA.Ruвчера в 18:18

Последние новости на утро 10 апреля 2020: вирусологи назвали опасные последствия заражения COVID-19, психологи дают советы о сохранении нервов на карантине

Комсомольская правда00:00

Перечислены вызываемые коронавирусом последствия

Lenta.ruвчера в 21:12

Вирусолог РАН перечислил вызываемые коронавирусом последствия

РБКвчера в 20:23

Вирусолог РАН рассказал об осложнениях от коронавируса

РЕН ТВ00:05

Названы опасные последствия заражения коронавирусом

РИА Новостивчера в 17:39

Ученый-вирусолог: COVID-19 может становиться причиной инсультов и инфарктов

Вечерняя Москвавчера в 14:27
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Политика

Песков прокомментировал слова Путина про печенегов и половцев

Владимир Путин сам добавил в свою речь слова о печенегах и половцах, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 06:36
Происшествия

Суд продлил арест расстрелявшему срочников Шамсутдинову

Газета.Ru 00:59
Политика

ВТО обязала Киев исполнить решение по спору о пошлинах с Россией

"Если Украина не исполнит решение ВТО в установленный срок, у России появится право на компенсацию или приостановление уступок в отношении украинских товаров", - говорится в сообщении ведомства.
Газета.Ru 08 апреля в 14:33
Общество

Путин объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса

Медики получат дополнительные выплаты, массового ограничения работы предприятий не будет, а для бизнеса и граждан, прежде всего семей с детьми и временно потерявших работу, будут новые меры поддержки, объявил глава государства.
Российская газета 08 апреля в 10:52
Политика

Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России

Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru вчера в 17:26
Энергетика

Нефтедобывающие страны с трудом договорились о сокращении добычи нефти

После сильного падения до уровня 20 долларов за баррель цены на нефть вновь выросли 3 апреля из-за того, что Владимир Путин сообщил о готовности российских нефтедобывающих предприятий сократить добычу нефти примерно на 10 миллионов баррелей в сутки, но только совместно с другими странами.
Ридус вчера в 14:36
Здоровье

В России объяснили порядок постановки диагноза «коронавирус»

Диагноз "коронавирусная инфекция" может ставиться без лабораторного подтверждения, а только по клинической картине, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
РИА Новости вчера в 13:51
Общество

В России за сутки выявлены 1459 новых случаев коронавируса

В России за прошедшие сутки коронавирусная инфекция была выявлена у 1459 человек. Новые случаи зафиксированы в 50 регионах страны.
9111.ru вчера в 03:55
Общество

Путин освободил от должности главного следователя МВД Романова

Владимир Путин освободил генерал-полковника Александра Романова от должности заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД.
РИА Новости вчера в 14:05
Общество

Школы Хабаровска объявили о досрочном завершении учебного года

iReactor вчера в 02:54
Здоровье

Минздрав назвал средство для профилактики коронавируса

Как сообщает ToDay News Ufa, о способе профилактики было упомянуто в пятой версии «Временных методических рекомендаций».
ToDay News Ufa вчера в 13:23
Происшествия

СК рассказал о расследовании крушения польского «Ту-154М» в Смоленске

Известия 01:26
Общество

В Самаре решат, каким организациям можно будет работать с 13 апреля

Сегодня, 9 апреля, в Самаре на заседании регионального штаба по противодействию распространению коронавируса обсуждалась возможность расширения списка предприятий и организаций, которые смогут работать с 13 апреля.
SamRU.ru вчера в 07:25
Общество

Мэр Москвы предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил россиян о необходимости готовиться к серьезным испытаниям из-за коронавируса.
Газета.Ru 01:49
Энергетика

Саудовская Аравия скупает акции нефтегазовых компаний Европы

Саудовская Аравия приобрела акции нескольких крупных нефтегазовых компаний Европы на 1 млрд долларов США.
Российская газета вчера в 05:13
Космос

Пилотируемый корабль «Союз» отправится к МКС с космодрома «Байконур»

Эхо Москвы вчера в 00:05
Футбол

В чемпионате Таджикистана забили невероятный гол через себя

Soccer.ru вчера в 06:19
Шоу-бизнес

Певицу Надежду Бабкину перевели в закрытый инфекционный бокс

Культуромания вчера в 12:09
Наука

Новый фермент сможет переработать 90 процентов пластиковых бутылок

Ученые синтезировали усовершенствованную гидролазу — фермент, который расщепляет до 90 процентов ПЭТ (полиэтилентерефталата) на мономеры за 10 часов.
N+1 08 апреля в 12:21
Общество

Обновлен рейтинг лучших борцов с коронавирусом среди властей регионов

Обновлен рейтинг лучших борцов с коронавирусом среди властей регионов.
Evo-rus.com вчера в 08:16
Экономика

Назван срок восстановления экономики России

В пессимистичном сценарии распространение коронавируса преодолеть не удастся, в результате чего экономика России по итогам года сократится на 10 процентов, а мировая экономика окажется в затяжной рецессии.
Lenta.ru 01:45
Общество

Опубликованы новые данные о ситуации с коронавирусом в Кузбассе

Напомним, накануне диагноз подтвердился сразу у четырех человек. Они изолированы в инфекционные стационары, получают лечение.
Кузбасс 00:27
Технологии

Эксперты рассказали об опасных фишинговых письмах про коронавирус

Эксперты выяснили, чем угрожают такие письма для получателей, сообщает РИА Новости.
РЕН ТВ 00:25
Транспорт

Штрафной батальон: за дорожные камеры в кустах хотят наказывать рублем

Комитет по транспорту и строительству Госдумы совместно с Министерством транспорта и МВД дорабатывает законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части повышения уровня безопасности дорожного движения», сообщили «Известиям» в пресс-службе Минтранса.
Известия вчера в 11:08
Энергетика

Эксперты: Саудовская Аравия проиграла России в нефтяной войне

Как сообщается в материале турецкого обозревателя Фирдевса Юкселя, Саудовская Аравия, призвавшая собрать заседание ОПЕК и найти "справедливое решение", "однозначно и безоговорочно" признала свое поражение в ценовой войне с Россией.
Военное обозрение вчера в 05:22
Общество

80% россиян стали реже выходить на улицу из-за коронавируса

69% россиян стали реже видеть пожилых родственников. 80% - вовсе стали реже выходить на улицу.
Газета.Ru 01:22
Футбол

Эмери может стать наставником «Милана»

Милан, Италия, 9 апреля 2020, 18:56 — REGNUM Бывший тренер лондонского «Арсенала» и московского «Спартака» Унаи Эмери может возглавить «Милан», об этом сообщает Sky Sport Italia.
REGNUM вчера в 11:56
Игры

Cyberpunk 2077 не войдёт в стартовую линейку PS5 и Xbox Series X

CyberSport.ru 00:43
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов опубликовал первый пост после отмены UFC 249

Чемпионат вчера в 21:53
Здоровье

Больницу в Ижевске закрыли на карантин из-за случаев коронавируса

Городскую клиническую больницу 1 в Ижевске (ул. Парковая, 49а) временно закрыли на карантин из-за случаев коронавируса.
Izhlife 01:47
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Российский учёный-вирусолог, руководитель отдела интерферонов и лаборатории интерфероногенеза в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н. Ф. Гамалеи, академик РАН, действительный член РАЕН.
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