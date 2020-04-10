Коронавирус
REGNUMСпециалист предупредил о вызываемых коронавирусом осложнениях
Москва, 10 апреля 2020, 06:54 — REGNUM Коронавирусная инфекция нового типа способна сильно снижать иммунный потенциал организма человека, что приводит к развитию дополнительных заболеваний, заявил вирусолог Российской Академии наук (РАН) Феликс Ершов 9 апреля в интервью газете "Вечерняя Москва" Эксперт подчеркнул, что появление таких патологий обычно отмечается у людей преклонного возраста.
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с чего всё началось
По словам академика РАН, ученого-вирусолога Феликса Ершова, коронавирус COVID-19, как и другие коронавирусы, сильно ослабляет защиту человеческого организма: — Вирус подавляет иммунную систему, поэтому на болезнь может наслаиваться дополнительная, так называемая соматическая патология.Вечерняя Москвавчера в 14:27
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Ученый-вирусолог: COVID-19 может становиться причиной инсультов и инфарктов
Вечерняя Москвавчера в 14:27
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