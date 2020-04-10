Коронавирус

REGNUMREGNUMСпециалист предупредил о вызываемых коронавирусом осложнениях

Москва, 10 апреля 2020, 06:54 — REGNUM Коронавирусная инфекция нового типа способна сильно снижать иммунный потенциал организма человека, что приводит к развитию дополнительных заболеваний, заявил вирусолог Российской Академии наук (РАН) Феликс Ершов 9 апреля в интервью газете "Вечерняя Москва" Эксперт подчеркнул, что появление таких патологий обычно отмечается у людей преклонного возраста.
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с чего всё началось

Ученый-вирусолог: COVID-19 может становиться причиной инсультов и инфарктов

По словам академика РАН, ученого-вирусолога Феликса Ершова, коронавирус COVID-19, как и другие коронавирусы, сильно ослабляет защиту человеческого организма: — Вирус подавляет иммунную систему, поэтому на болезнь может наслаиваться дополнительная, так называемая соматическая патология.
Вечерняя Москвавчера в 14:27

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Вирусолог РАН перечислил вызываемые коронавирусом последствия

РБКвчера в 20:23

Последние новости на утро 10 апреля 2020: вирусологи назвали опасные последствия заражения COVID-19, психологи дают советы о сохранении нервов на карантине

Комсомольская правда00:00

Перечислены вызываемые коронавирусом последствия

Lenta.ruвчера в 21:12

Вирусолог РАН рассказал об осложнениях от коронавируса

РЕН ТВ00:05

В Российской академии наук назвали последствия заражения коронавирусом

URA.Ruвчера в 18:18

Названы опасные последствия заражения коронавирусом

РИА Новостивчера в 17:39

Ученый-вирусолог: COVID-19 может становиться причиной инсультов и инфарктов

Вечерняя Москвавчера в 14:27
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Энергетика

В РФПИ рассказали о возможном объеме сокращений странами добычи нефти

Ранее агентство Блумберг со ссылкой на неназванные источники сообщило, что ОПЕК+ обсуждает сокращение добычи нефти на десять миллионов баррелей в сутки, при этом хочет снижения добычи еще на пять миллионов баррелей в сутки от стран G20, не входящих в альянс.
РИА Новости вчера в 13:22
Кино

Джеймс Ганн раскрыл детали сюжета «Стражей Галактики 3»

В третьей части франшизы будет подробно рассказана история енота Ракеты. Режиссер Джеймс Ганн раскрыл некоторые секреты "Стражей Галактики".
Piter.tv вчера в 07:52
Политика

Украина готовится к прекращению транзита российского газа

Напомним, что в конце прошлого года Россия и Украина подписали пакет соглашений о транзите газа через украинскую территорию.
Российская газета вчера в 03:14
Общество

С 10 апреля в Удмуртии ужесточат режим самоизоляции

Штрафы за нарушение составят от 15 000 до 40 000 рублей. Об это сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в прямом эфире в ВКонтакте .
Izhlife вчера в 11:21
Общество

В Свердловской области ввели штрафы за несоблюдение самоизоляции

Законодательное собрание Свердловской области ввело штрафы за нарушение самоизоляции из-за распространения коронавируса.
Известия вчера в 05:49
Здоровье

Минздрав назвал соль средством для профилактики коронавируса

Минздрав сообщил о том, что обычная соль является средством, который можно использовать в качестве профилактики коронавируса.
Shraibikus News вчера в 10:06
Здоровье

Еще 1 случай заражения коронавирусом подтвердился в Бурятии

Ариг Ус вчера в 21:19
Общество

В Китае коронавирус выявлен еще у 40 прибывших из России

Все заразившиеся прибыли из России. Как сообщил Госкомздрав КНР, всего за сутки в материковом Китае выявлено 63 случая заражения вирусом.
Коммерсантъ вчера в 02:45
Политика

МИД Чехии отказался передать России снесенный памятник маршалу Коневу

МИД Чехии ответил отказом на просьбу министра обороны России Сергея Шойгу передать памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который демонтировали в Праге.
Известия вчера в 15:58
Энергетика

Эксперты: Саудовская Аравия проиграла России в нефтяной войне

Как сообщается в материале турецкого обозревателя Фирдевса Юкселя, Саудовская Аравия, призвавшая собрать заседание ОПЕК и найти "справедливое решение", "однозначно и безоговорочно" признала свое поражение в ценовой войне с Россией.
Военное обозрение вчера в 05:22
Экономика

Эксперты рассказали, какие продукты подорожают через две недели

Стоимость некоторых продуктов увеличится в ближайшее время — рассказали в «Руспродсоюзе».
Телеканал 360° вчера в 07:02
Общество

Путин уволил главного следователя МВД

Президент России Владимир Путин уволил заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД Александра Романова.
Lenta.ru вчера в 13:41
Экономика

Бизнес-ассоциации просят Мишустина о новых срочных мерах господдержки

Крупнейшие российские бизнес-ассоциации сообщили премьер-министру Михаилу Мишустину о риске массового банкротства предприятий и роста безработицы.
Коммерсантъ 07 апреля в 07:41
Футбол

Юрий Семин раскритиковал сокращение зарплат футболистов

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин заявил, что выступает против снижения зарплат футболистов.
РБК вчера в 14:49
Политика

В Швеции призвали возобновить санкции против России

Шведские парламентарии Керстин Лундгрен и Магнус Эк призвали возобновить антироссийские санкции в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Lenta.ru вчера в 04:50
Армия и оружие

Испытания «угрожающей» мосту в Крым украинской ракеты сняли на видео

Попадание новой украинской крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса "Нептун" в морскую цель опубликовано в YouTube.
РИА Новости 00:11
Общество

Собянин предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса

В Москве выявили 6698 больных COVID-19, из них 313 человек выздоровели, 38 умерли.
РИА Новости вчера в 20:09
Происшествия

В Оренбуржье дочь известного священника отпустили из СИЗО

Оренбург, 10 апреля 2020, 06:35 — REGNUM В Оренбурге суд изменил меру пресечения в отношении дочери известного священника, которую обвиняют в преступлении против детей, сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Оренбурга.
REGNUM вчера в 23:35
Политика

Владимир Путин сравнил коронавирус с печенегами и половцами

Глава государства напомнил, что Россия выдержала набеги печенегов и половцев, и коронавирус она тоже преодолеет.
Плюс один +1 08 апреля в 09:19
Наука

Найден препарат, убивающий коронавирус за 48 часов

12 Канал Омск вчера в 01:46
Армия и оружие

Британия призвала ООН отреагировать на доклад ОЗХО о химатаках в Сирии

МИД Великобритании призвал Совет Безопасности ООН «решительно» отреагировать на представленный Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) доклад по химическим атакам в Сирии в марте 2017 года.
RT на русском 00:15
Политика

Кадыров выругался матом, комментируя спор о границе Чечни и Ингушетии

URA.Ru вчера в 09:40
Общество

СКР вскрыла хищения при создании военной робототехники

Разбираясь в объединенном деле, следователи ГВСУ СКР установили, что в рамках двух контрактов с Минобороны на создание боевых роботов и их обслуживание было похищено более 24 млн руб. и 5,1 млн руб. соответственно.
Коммерсантъ вчера в 18:11
Общество

Мишустин сообщил, кого вывезут из-за рубежа в первую очередь

В первую очередь Россия вывезет из-за рубежа россиян, уехавших из страны в 2020 году, заявил премьер страны Михаил Мишустин.
Взгляд.ру вчера в 12:50
Кино

Составлен топ-10 актеров, которые чаще всего играли злодеев

Издание The Independent выясняло имя актёра, сыгравшего в кино больше всего ролей злодеев.
Piter.tv вчера в 14:51
Экономика

В Госдуме заинтересовались дивидендами субсидируемого «Ростсельмаша»

Совет Госдумы на заседании в четверг обсудил вопрос выплаты дивидендов предприятиями, которые получают поддержку от государства, в частности, речь шла о компании "Ростсельмаш", сообщила в своем телеграм-канале помощник спикера Анастасия Кашеварова.
Интерфакс вчера в 09:17
Гаджеты

В Сети появился список смартфонов Xiaomi, которые обновятся до MIUI 12

В Сети появился список смартфонов Xiaomi, которые обновятся до MIUI 12.
Актуальные Новости 08 апреля в 16:03
Хоккей

Избран новый состав совета директоров КХЛ

Состав был утвержден на заочном голосовании общего собрания руководства лиги. Пост председателя совета директоров занял Геннадий Тимченко.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 14:17
Происшествия

Подозреваемый в афере на 3 млн рублей отправлен под домашний арест

Предполагается, что Алексей Тарабурин получил в кафе на Арбате 3 млн рублей от женщины под предлогом прекращения уголовного дела в отношении ее супруга.
РЕН ТВ вчера в 10:06
Кино

Universal снимет сериал о вампирах «Жажда»

News.ru 08 апреля в 08:42
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Российский учёный-вирусолог, руководитель отдела интерферонов и лаборатории интерфероногенеза в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н. Ф. Гамалеи, академик РАН, действительный член РАЕН.
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