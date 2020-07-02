с чего всё началось

Более 8 тысяч человек обследовано на иммунитет к коронавирусу в трех пилотных регионах России. Тестирование проводилось в Санкт-Петербурге, Тюменской области и в Хабаровском крае, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Культура Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет. 776

Экономика Объем переводов через СБП превысил 160 млрд рублей В июне число операций выросло на 3,7 млн (за предыдущий месяц — лишь на 2,2 млн), а сумма — на 32 млрд (месяцем ранее — только на 20 млрд).

Общество В России предложили создать единую электронную базу ЖКХ Минстрой России намерен собрать всю документацию на жилые дома в единой электронной базе.

Политика NYT назвала «посредника между российскими агентами и талибами» Американские спецслужбы считают, что посредником между российскими военными разведчиками и боевиками афганского движения «Талибан» (запрещенная в России организация) был некий наркоторговец Рахматулла Азизи, утверждает The New York Times со ссылкой на свои источники. 144

Общество Итоги голосования по Конституции в Раменках признаны недействительными Территориальная избирательная комиссия приняла решение признать недействительными результаты голосования на одном из участков в Раменках, где был замечен вброс бюллетеней в КОИБ, сообщил "Интерфаксу" зампред Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов. 361

Космос «Роскосмос»: космический корабль Илона Маска небезопасен По мнению специалистов из «Роскосмоса», идея расположить «жидкостные двигатели огромной тяги прямо за стенкой кабины», была не самой удачной. 1,7K

Общество Говорят, детям от 16 до 18 лет тоже начислят коронавирусные выплаты. Рассказываем подробности Пока же на государственном уровне есть три выплаты: пособие на три месяца детям до трех лет — 5 тысяч рублей, детям от 3 до 16 лет — разовая выплата 10 тысяч рублей и еще одна выплата всем детям от 0 до 16 лет. 8

Политика На Украине заявили о страхе из-за возвращения Донбасса Украинские власти боятся возвращения Донбасса под контроль Киева, заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире канала "НАШ". 184

Политика Сторонники поправок в Конституцию победили безоговорочно Вопреки некоторым прогнозам, ни разгар дачного сезона, ни непростой выход из пандемии не помешали россиянам выразить свое отношение к поправкам к Конституции. 9

Здоровье Сахалинская областная поликлиника возобновила сегодня свою работу Сахалинская областная поликлиника возобновляет свою работу с сегодняшнего дня, 2 июля. Ее будут вести очно и в телемедицинском режиме.

Спорт ВФЛА попросит World Athletics об отсрочке выплаты штрафа на полгода На заседании президиума Всероссийской федерации легкой атлетики было принято решение обратиться в совет Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) с просьбой об отсрочке выплаты штрафа в 5 миллионов долларов на шесть месяцев.

Футбол Карпин: снимаю перед игроками шляпу за матч с «Краснодаром» Главный тренер футбольного клуба "Ростов" Валерий Карпин признался, что снимает шляпу перед игроками за матч с "Краснодаром".

Общество С 1 июля в России упразднён специальный знак «Инвалид» для автомобилей Во многих регионах страны штраф выносится автоматически, при этом средства фото и видеофиксации не могут распознать установленный на машине знак, а считывают автомобильный номер для сверки его с базой данных. 65

Здоровье Проктолог назвала единственный способ распознать рак до симптомов Колоноскопия представляет собой исследование для выявления рака толстой кишки (или колоректального рака), который ранее вышел на второе место по количеству смертей в России.