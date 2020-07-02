Коронавирус
Российская газетаСпециалисты Роспотребнадзора проверили иммунитет населения к COVID-19
Более 8 тысяч человек обследовано на иммунитет к коронавирусу в трех пилотных регионах России. Тестирование проводилось в Санкт-Петербурге, Тюменской области и в Хабаровском крае, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Читать в источнике
Оценить62
с чего всё началось
«Всего в пилотных регионах обследовано 8168 человек, из них 2722 в Санкт-Петербурге, 2758 в Тюменской области, 2688 волонтёров в Хабаровском крае», — говорится в сообщении.RT на русскомвчера в 20:57
Подробнее о событии
Показать все источники
Роспотребнадзор: Более 8 тыс. человек в РФ обследовано на популяционный иммунитет к коронавирусу в июне
Агентство Москвавчера в 20:26
В Петербурге на иммунитет к коронавирусу обследовали 2722 человека
Петербургский дневниквчера в 23:53
Петербург вошел в число регионов, где восемь тыс. жителей проверили на КОВИД-иммунитет
Невские Новостивчера в 21:01
Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 01:21, Ашберн
Политика
Путин выступит с обращением к гражданам
30 июня около 14:00 глава государства выступит с телеобращением к гражданам.
Российская газета 30 июня в 05:28
Культура
Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет.
Газета.Ru вчера в 03:52
Экономика
Объем переводов через СБП превысил 160 млрд рублей
В июне число операций выросло на 3,7 млн (за предыдущий месяц — лишь на 2,2 млн), а сумма — на 32 млрд (месяцем ранее — только на 20 млрд).
Известия вчера в 18:00
Политика
После обработки 80% протоколов за поправки проголосовали 77,8% россиян
Явка на голосование по поправкам в Конституцию составила почти 65%.
Би-порт вчера в 17:01
Здоровье
Астраханца с сердечным приступом санавиация доставила в Волгоград
Волгоградская правда вчера в 14:45
Общество
В России предложили создать единую электронную базу ЖКХ
Минстрой России намерен собрать всю документацию на жилые дома в единой электронной базе.
Lenta.ru вчера в 19:09
Политика
NYT назвала «посредника между российскими агентами и талибами»
Американские спецслужбы считают, что посредником между российскими военными разведчиками и боевиками афганского движения «Талибан» (запрещенная в России организация) был некий наркоторговец Рахматулла Азизи, утверждает The New York Times со ссылкой на свои источники.
РБК вчера в 23:12
Политика
В Самарской области более 80% избирателей проголосовали за поправки
Поправки в конституцию поддержали 80,55% избирателей в Самарской области по итогам обработки 100% протоколов, против –18,68%, сообщила избирательная комиссия региона.
РИА Новости 00:39
Общество
Итоги голосования по Конституции в Раменках признаны недействительными
Территориальная избирательная комиссия приняла решение признать недействительными результаты голосования на одном из участков в Раменках, где был замечен вброс бюллетеней в КОИБ, сообщил "Интерфаксу" зампред Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.
Интерфакс вчера в 18:27
Космос
«Роскосмос»: космический корабль Илона Маска небезопасен
По мнению специалистов из «Роскосмоса», идея расположить «жидкостные двигатели огромной тяги прямо за стенкой кабины», была не самой удачной.
Машины и Механизмы 29 июня в 14:20
Общество
Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября
Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 30 июня в 03:08
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 2 июля
Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 654 тыс. (6556 за сутки).
РБК 01:03
Энергетика
Мировые цены на нефть повышаются второй день подряд
В четверг утром, 2 июля, мировые цены на нефть растут вторую торговую сессию кряду.
Газета.Ru 01:01
Армия и оружие
Трамп разрешил вывести из Германии 9,5 тыс. американских военных
Президент США Дональд Трамп утвердил план по передислокации из Германии 9,5 тыс. американских военнослужащих для "сдерживания РФ".
Газета.Ru 30 июня в 18:54
Политика
Мэр Якутска против поправок к Конституции — это выстрел самому себе в ногу
Якутск, 2 июля 2020, 08:11 — REGNUM Мэр Якутска Сардана Авксентьева проголосовала 25 июня против внесения поправок в Конституцию РФ.
REGNUM 01:11
Общество
Говорят, детям от 16 до 18 лет тоже начислят коронавирусные выплаты. Рассказываем подробности
Пока же на государственном уровне есть три выплаты: пособие на три месяца детям до трех лет — 5 тысяч рублей, детям от 3 до 16 лет — разовая выплата 10 тысяч рублей и еще одна выплата всем детям от 0 до 16 лет.
НГС24 вчера в 21:00
Политика
На Украине заявили о страхе из-за возвращения Донбасса
Украинские власти боятся возвращения Донбасса под контроль Киева, заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире канала "НАШ".
РИА Новости вчера в 21:00
Политика
Сторонники поправок в Конституцию победили безоговорочно
Вопреки некоторым прогнозам, ни разгар дачного сезона, ни непростой выход из пандемии не помешали россиянам выразить свое отношение к поправкам к Конституции.
Взгляд.ру вчера в 17:20
Здоровье
75 зараженных коронавирусом выявили в Алтайском крае за минувшие сутки
Общее число инфицированных в регионе достигло 4134 человек В Алтайском крае выявили новые случаи заражения коронавирусом.
АМИТЕЛ 01:00
Наука
Выявлена причина алмазных дождей на Уране и Нептуне
Live24 30 июня в 05:37
Происшествия
В Западной Монголии объявлен карантин из-за бубонной чумы
В Западной Монголии, которая граничит с Россией, зафиксировали вспышку бубонной чумы, после чего в регионе был объявлен карантин.
Известия вчера в 08:59
Здоровье
Сахалинская областная поликлиника возобновила сегодня свою работу
Сахалинская областная поликлиника возобновляет свою работу с сегодняшнего дня, 2 июля. Ее будут вести очно и в телемедицинском режиме.
АСТВ 01:03
Спорт
ВФЛА попросит World Athletics об отсрочке выплаты штрафа на полгода
На заседании президиума Всероссийской федерации легкой атлетики было принято решение обратиться в совет Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) с просьбой об отсрочке выплаты штрафа в 5 миллионов долларов на шесть месяцев.
Советский спорт 30 июня в 15:04
Происшествия
В Камчатском крае медведь напал на рыбака
Российская газета вчера в 23:44
Общество
В России введена обязательная маркировка лекарств, сигарет и обуви
Обязательная маркировка лекарств и обуви в Российской Федерации вступает в силу с первого июля.
ToDay News Ufa вчера в 08:42
Футбол
Карпин: снимаю перед игроками шляпу за матч с «Краснодаром»
Главный тренер футбольного клуба "Ростов" Валерий Карпин признался, что снимает шляпу перед игроками за матч с "Краснодаром".
РИА Новости вчера в 17:38
Общество
С 1 июля в России упразднён специальный знак «Инвалид» для автомобилей
Во многих регионах страны штраф выносится автоматически, при этом средства фото и видеофиксации не могут распознать установленный на машине знак, а считывают автомобильный номер для сверки его с базой данных.
Областная Рязанская Газета вчера в 04:29
Здоровье
Проктолог назвала единственный способ распознать рак до симптомов
Колоноскопия представляет собой исследование для выявления рака толстой кишки (или колоректального рака), который ранее вышел на второе место по количеству смертей в России.
Российская газета 00:34
Происшествия
В Мексике более 20 человек погибли при атаке на реабилитационный центр
Более 20 человек погибли и семь получили ранения в результате вооруженного нападения на нелегальный реабилитационный центр для наркозависимых, сообщил глава полиции мексиканского штата Гуанахуато Педро Кортес Алкала.
РИА Новости вчера в 22:38