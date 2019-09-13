Экономика
Вечерняя МоскваСпециалисты дали прогноз по ценам на популярные крупы
Специалисты добавили, что в этом году в целом урожай хороший, поэтому в ближайшее время цена на крупы может вернуться к уровню 2017 года, передает РИА Новости.
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Армия и оружие
В Британии разрабатывают катер, способный плыть и под водой
Военное обозрение 10:50
Футбол
Опять двойка: как «Спартак» проиграл дома «Уралу»
14 сентября московский "Спартак" в рамках девятого тура Российской премьер-лиги на своем поле уступил екатеринбургскому "Уралу".
Москва 24 16:39
Происшествия
На участника митинга в Улан-Удэ завели первое уголовное дело
Московский Комсомолец Улан-Удэ 12 сентября в 20:06
Футбол
«Витесс» Слуцкого разгромно проиграл ПСВ в чемпионате Нидерландов
Ранее Слуцкий высказался о лидерстве «Витесса» в чемпионате Нидерландов по футболу.
RT на русском 16:43
Энергетика
США распечатают нефтяные резервы в случае ухудшения ситуации на рынке
Министр энергетики Рик Перри заявил, что в случае ухудшения ситуации будут задействованы стратегические нефтяные резервы, которые на данный момент составляют 645 миллионов баррелей нефти.
Российская газета 20:26
Политика
Пушков прокомментировал высказывание Кучмы о сговоре против Украины
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы о "сговоре" против Украины.
РИА Новости 03:05
Политика
В ЦРУ рассекретили документы о подготовке голубей и кошек для шпионажа
Центральное разведывательное управление США рассекретило ряд документов об использовании животных, включая дельфинов и птиц, для шпионажа в период "холодной войны", один из проектов предполагал использование голубей для получения фотоснимков в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).
РИА Новости 20:43
Происшествия
Число погибших в ДТП с автобусом под Ярославлем возросло до восьми
Количество погибших при столкновении в субботу рейсового автобуса с грузовым автомобилем в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области увеличилось до восьми человек, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.
ТАСС 13:56
Кино
Джеймс Ганн раскрыл актерский состав сиквела «Отряда самоубийц»
Режиссер Джеймс Ганн, снявший две части «Стражей Галактики», опубликовал в твиттере актерский состав сиквела «Отряда самоубийц».
Афиша Daily 10:11
Кино
Режиссеры «Мстителей» хотят перезапустить Людей Икс
Режиссеры Энтони и Джо Руссо, известные как авторы самого кассового фильма современности «Мстители: Финал», хотят перезапустить Людей Икс.
Культуромания вчера в 08:19
Политика
Болтон перед отставкой выступил против снятия части санкций с Ирана
Советник по национальной безопасности президента США Джон Болтон перед своей отставкой выступил решительно против частичного снятия санкций с Ирана, о чем заявил главе Белого дома Дональду Трампу.
Известия 20:31
Шоу-бизнес
Супруг и мать Анастасии Заворотнюк приехали в больницу
13 сентября СМИ, ссылаясь на Telegram-канал Mash, сообщили, что у Заворотнюк диагностировали последнюю стадию опухоли мозга.
Известия 15:49
Экономика
Костин предложил освободить бедных от налогов
Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин выступил на пленарной сессии Московского финансового форума с идеей освободить бедных от налогов.
BFM.ru 12 сентября в 12:14
Наука
Из стволовых клеток человека вырастили эмбрионоподобные структуры
13.09.2019 Исследования, в результате которых возникают сложные искусственные эмбрионоподобные структуры, сегодня проводятся многими учеными.
Портал Поиск вчера в 06:46
Игры
В России Sony отменила бета-тестирование Call of Duty: Modern Warfare
Компания Sony объявила от отмене бета-теста шутера Call of Duty: Modern Warfare в России.
МонаВиста вчера в 11:47
Авто
Определены регионы с самыми дешевыми подержанными автомобилями
Специалисты одного из отечественных сайтов по продаже авто выяснили, в каких регионах продаются самые дорогие подержанные автомобили, а в каких можно найти машину с пробегом подешевле.
SpeedMe 07:32
Общество
В ПФР назвали основания для уменьшения пенсии
В ПФР рассказали, в каких случаях пенсионные выплаты могут прийти в меньших, чем обычно, размерах. Об этом пишет "Российская газета".
РИА Новости 04:56
Экономика
Электронные устройства для курения хотят обложить акцизом с 2020 года
Изменения могут коснуться и электронных систем доставки никотина, таких как Juul, и устройств для нагревания табака по типу Iqos.
Коммерсантъ вчера в 15:50
Происшествия
Два туриста из России пострадали в Анталье во время полета на парашюте
Два гражданина России пострадали в результате несчастного случая при парасейлинге (полет на парашюте за катером) в Анталье на юге Турции.
ТАСС 14:12
Политика
Сноуден захотел получить убежище во Франции
Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден заявил, что хочет получить убежище во Франции. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:38
Энергетика
Министр нефти Омана рассказал о невыполняющих соглашение ОПЕК+ странах
Министр нефти и газа Омана Мухаммед бен Хамад ар-Румхи рассказал о странах, которые не в полной мере выполняют сделку по сокращению добычи в рамках ОПЕК+.
RT на русском 12 сентября в 05:25
Кино
HBO снимет приквел «Игры престолов» о клане Таргариенов
Телеканал HBO объявил о создании сериала-истории о семье Таргариенов. В создании приквела примет участие Джордж Мартин.
ИнфоСМИ вчера в 03:57
Армия и оружие
Аравийская коалиция устанавливает причастных к атакам на саудитов
Расследование организовала аравийская коалиция, чтобы установить конкретных лиц, ответственных за атаку на нефтяные объекты Саудовской Аравии.
News.ru 16:35
Авто
Стала известна стоимость нового грузовика КамАЗ-54901
В рамках состоявшейся выставки Comtrans-2019 представители компании «КАМАЗ» озвучили стоимость нового магистрального тягача с индексом 54910.
Тарантас Ньюс 00:22
Шоу-бизнес
Садальский частично опубликовал переписку с Заворотнюк
Популярный российский артист театра и кино Станислав Садальский опубликовал переписку личного характера с актрисой Анастасией Заворотнюк.
iReactor 17:39
Общество
Самого опытного космонавта РФ исключили из отряда
Главная медицинская комиссия на заседании в Центре подготовки космонавтов решила исключить Федора Юрчихина, который являлся самым опытным из нынешних космонавтов.
Газета.Ru 20:55
Шоу-бизнес
В Сети появились видео со свадьбы Собчак и Богомолова
В Сети появились видео со свадьбы телеведущей Ксении Собчак и кинорежиссера Константина Богомолова.
Экономика сегодня вчера в 17:44
Кино
Светлана Дружинина нашла точную копию Харатьяна в молодости
Накануне режиссер опубликовала в личном микроблоге общую фотографию двух актеров Дмитрия Харатьяна и его кино-сына Александра Корсака, которого играет Андрей Лаптев.
7Дней.ру вчера в 09:30
Политика
Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за заявления Мединского
Посол России в Праге Александр Змеевский был вызван в МИД Чехии, где ему выразили протест против "ложных и оскорбительных заявлений члена российского правительства в адрес мэра Праги-6", передает "Интерфакс".
Вести.Ru вчера в 08:37