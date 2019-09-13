Экономика

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваСпециалисты дали прогноз по ценам на популярные крупы

Специалисты добавили, что в этом году в целом урожай хороший, поэтому в ближайшее время цена на крупы может вернуться к уровню 2017 года, передает РИА Новости.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Эксперты рассказали о росте цен на гречку

News.ru20:53

Специалисты дали прогноз по ценам на популярные крупы

Вечерняя Москва20:34

Эксперты дали прогноз по ценам на популярные у россиян крупы

ПРАЙМ20:15
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 20:59, Вашингтон
Армия и оружие

В Британии разрабатывают катер, способный плыть и под водой

Военное обозрение 10:50
Футбол

Опять двойка: как «Спартак» проиграл дома «Уралу»

14 сентября московский "Спартак" в рамках девятого тура Российской премьер-лиги на своем поле уступил екатеринбургскому "Уралу".
Москва 24 16:39
Происшествия

На участника митинга в Улан-Удэ завели первое уголовное дело

Московский Комсомолец Улан-Удэ 12 сентября в 20:06
Футбол

«Витесс» Слуцкого разгромно проиграл ПСВ в чемпионате Нидерландов

Ранее Слуцкий высказался о лидерстве «Витесса» в чемпионате Нидерландов по футболу.
RT на русском 16:43
Энергетика

США распечатают нефтяные резервы в случае ухудшения ситуации на рынке

Министр энергетики Рик Перри заявил, что в случае ухудшения ситуации будут задействованы стратегические нефтяные резервы, которые на данный момент составляют 645 миллионов баррелей нефти.
Российская газета 20:26
Политика

Пушков прокомментировал высказывание Кучмы о сговоре против Украины

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы о "сговоре" против Украины.
РИА Новости 03:05
Политика

В ЦРУ рассекретили документы о подготовке голубей и кошек для шпионажа

Центральное разведывательное управление США рассекретило ряд документов об использовании животных, включая дельфинов и птиц, для шпионажа в период "холодной войны", один из проектов предполагал использование голубей для получения фотоснимков в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).
РИА Новости 20:43
Происшествия

Число погибших в ДТП с автобусом под Ярославлем возросло до восьми

Количество погибших при столкновении в субботу рейсового автобуса с грузовым автомобилем в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области увеличилось до восьми человек, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.
ТАСС 13:56
Кино

Джеймс Ганн раскрыл актерский состав сиквела «Отряда самоубийц»

Режиссер Джеймс Ганн, снявший две части «Стражей Галактики», опубликовал в твиттере актерский состав сиквела «Отряда самоубийц».
Афиша Daily 10:11
Кино

Режиссеры «Мстителей» хотят перезапустить Людей Икс

Режиссеры Энтони и Джо Руссо, известные как авторы самого кассового фильма современности «Мстители: Финал», хотят перезапустить Людей Икс.
Культуромания вчера в 08:19
Политика

Болтон перед отставкой выступил против снятия части санкций с Ирана

Советник по национальной безопасности президента США Джон Болтон перед своей отставкой выступил решительно против частичного снятия санкций с Ирана, о чем заявил главе Белого дома Дональду Трампу.
Известия 20:31
Шоу-бизнес

Супруг и мать Анастасии Заворотнюк приехали в больницу

13 сентября СМИ, ссылаясь на Telegram-канал Mash, сообщили, что у Заворотнюк диагностировали последнюю стадию опухоли мозга.
Известия 15:49
Экономика

Костин предложил освободить бедных от налогов

Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин выступил на пленарной сессии Московского финансового форума с идеей освободить бедных от налогов.
BFM.ru 12 сентября в 12:14
Наука

Из стволовых клеток человека вырастили эмбрионоподобные структуры

13.09.2019 Исследования, в результате которых возникают сложные искусственные эмбрионоподобные структуры, сегодня проводятся многими учеными.
Портал Поиск вчера в 06:46
Игры

В России Sony отменила бета-тестирование Call of Duty: Modern Warfare

Компания Sony объявила от отмене бета-теста шутера Call of Duty: Modern Warfare в России.
МонаВиста вчера в 11:47
Авто

Определены регионы с самыми дешевыми подержанными автомобилями

Специалисты одного из отечественных сайтов по продаже авто выяснили, в каких регионах продаются самые дорогие подержанные автомобили, а в каких можно найти машину с пробегом подешевле.
SpeedMe 07:32
Общество

В ПФР назвали основания для уменьшения пенсии

В ПФР рассказали, в каких случаях пенсионные выплаты могут прийти в меньших, чем обычно, размерах. Об этом пишет "Российская газета".
РИА Новости 04:56
Экономика

Электронные устройства для курения хотят обложить акцизом с 2020 года

Изменения могут коснуться и электронных систем доставки никотина, таких как Juul, и устройств для нагревания табака по типу Iqos.
Коммерсантъ вчера в 15:50
Происшествия

Два туриста из России пострадали в Анталье во время полета на парашюте

Два гражданина России пострадали в результате несчастного случая при парасейлинге (полет на парашюте за катером) в Анталье на юге Турции.
ТАСС 14:12
Политика

Сноуден захотел получить убежище во Франции

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден заявил, что хочет получить убежище во Франции. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:38
Энергетика

Министр нефти Омана рассказал о невыполняющих соглашение ОПЕК+ странах

Министр нефти и газа Омана Мухаммед бен Хамад ар-Румхи рассказал о странах, которые не в полной мере выполняют сделку по сокращению добычи в рамках ОПЕК+.
RT на русском 12 сентября в 05:25
Кино

HBO снимет приквел «Игры престолов» о клане Таргариенов

Телеканал HBO объявил о создании сериала-истории о семье Таргариенов. В создании приквела примет участие Джордж Мартин.
ИнфоСМИ вчера в 03:57
Фигурное катание

Щербакова чисто исполнила четверной лутц на турнире в Италии

Газета.Ru 15:47
Армия и оружие

Аравийская коалиция устанавливает причастных к атакам на саудитов

Расследование организовала аравийская коалиция, чтобы установить конкретных лиц, ответственных за атаку на нефтяные объекты Саудовской Аравии.
News.ru 16:35
Авто

Стала известна стоимость нового грузовика КамАЗ-54901

В рамках состоявшейся выставки Comtrans-2019 представители компании «КАМАЗ» озвучили стоимость нового магистрального тягача с индексом 54910.
Тарантас Ньюс 00:22
Шоу-бизнес

Садальский частично опубликовал переписку с Заворотнюк

Популярный российский артист театра и кино Станислав Садальский опубликовал переписку личного характера с актрисой Анастасией Заворотнюк.
iReactor 17:39
Общество

Самого опытного космонавта РФ исключили из отряда

Главная медицинская комиссия на заседании в Центре подготовки космонавтов решила исключить Федора Юрчихина, который являлся самым опытным из нынешних космонавтов.
Газета.Ru 20:55
Шоу-бизнес

В Сети появились видео со свадьбы Собчак и Богомолова

В Сети появились видео со свадьбы телеведущей Ксении Собчак и кинорежиссера Константина Богомолова.
Экономика сегодня вчера в 17:44
Кино

Светлана Дружинина нашла точную копию Харатьяна в молодости

Накануне режиссер опубликовала в личном микроблоге общую фотографию двух актеров Дмитрия Харатьяна и его кино-сына Александра Корсака, которого играет Андрей Лаптев.
7Дней.ру вчера в 09:30
Политика

Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за заявления Мединского

Посол России в Праге Александр Змеевский был вызван в МИД Чехии, где ему выразили протест против "ложных и оскорбительных заявлений члена российского правительства в адрес мэра Праги-6", передает "Интерфакс".
Вести.Ru вчера в 08:37
Как работают Яндекс.Новости?
Главное