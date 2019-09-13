Специалисты добавили, что в этом году в целом урожай хороший, поэтому в ближайшее время цена на крупы может вернуться к уровню 2017 года, передает РИА Новости.

Специалисты дали прогноз по ценам на популярные крупы

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