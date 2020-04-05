Коронавирус

Газета.RuГазета.RuСпециалисты назвали попавшие из-за пандемии в зону риска профессии

Развитие в нынешней ситуации онлайн-сервисов, которые помогают получить желаемое без помощи специалистов, может привести к тому, что в зоне риска окажутся младшие сотрудники профильных отделов, младшие аналитики, юрисконсульты, менеджеры банков, фармацевты, риелторы, event-менеджеры, переводчики, учителя и репетиторы.
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с чего всё началось

Какие профессии могут оказаться невостребованными после окончания пандемии коронавируса

Какие профессии станут менее востребованы и в каких областях вырастет конкуренция — в материале RT. Эксперты Института прогрессивного образования выяснили, какие профессии окажутся невостребованными или избыточно конкурентными после окончания пандемии коронавируса.
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Специалисты назвали профессии, попавшие из-за пандемии в зону риска

РИА Новости19:21

Специалисты назвали попавшие из-за пандемии в зону риска профессии

RT на русском09:34

Эксперты назвали попавшие в зону риска профессии из-за пандемии COVID-19

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Названы рискующие стать ненужными после конца пандемии коронавируса профессии

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Какие профессии могут оказаться невостребованными из-за коронавируса

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Заразившийся коронавирусом Борис Джонсон госпитализирован

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В Веневском районе Тульской области сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который сначала начал стрелять по охотникам, а затем по прибывшим на место ЧП сотрудникам следственно-оперативной группы.
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Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Газета.Ru вчера в 09:36
Политика

В России ответили на заявление шведского министра о «русских троллях»

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