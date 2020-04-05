Коронавирус
Газета.RuСпециалисты назвали попавшие из-за пандемии в зону риска профессии
Развитие в нынешней ситуации онлайн-сервисов, которые помогают получить желаемое без помощи специалистов, может привести к тому, что в зоне риска окажутся младшие сотрудники профильных отделов, младшие аналитики, юрисконсульты, менеджеры банков, фармацевты, риелторы, event-менеджеры, переводчики, учителя и репетиторы.
Читать в источнике
Оценить1K
с чего всё началось
Какие профессии станут менее востребованы и в каких областях вырастет конкуренция — в материале RT. Эксперты Института прогрессивного образования выяснили, какие профессии окажутся невостребованными или избыточно конкурентными после окончания пандемии коронавируса.RT на русском01:25
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 21:26, Ашберн
Политика
Песков заявил о необходимости быть готовыми к мировому кризису
За прошедшие сутки число зараженных коронавирусом в России выросло на 658 человек.
Общество
Трамп допустил введение пошлин на импорт нефти
Президент США Дональд Трамп в субботу, 4 апреля, допустил введение пошлин на импорт нефти, чтобы защитить энергетический сектор страны.
Происшествия
Мужчина застрелил пять человек в Рязанской области
Общество
Королева Елизавета II сравнила пандемию со Второй мировой войной
Королева Великобритании Елизавета II обратилась 5 апреля с посланием к нации.
Общество
Роспотребнадзор выявит россиян с иммунитетом к коронавирусу
Как пояснила Попова, «на следующей неделе регистрируем тест-систему, ее сделал «Вектор», она определяет антитела».
Музыка
Григорий Лепс представил альбом с песнями Высоцкого
Общество
В ВГТРК рассказали о нападении на журналистов у больницы в Нью-Йорке
Журналистское сообщество должно осудить действия американского медработника, который пытался помешать журналистам ВГТРК записать интервью с врачом одной из больниц Нью-Йорка о ситуации с коронавирусом, об этом заявил глава нью-йоркского корпункта телерадиокомпании Валентин Богданов.
Общество
Назван единственный эффективный способ профилактики коронавируса
Вакцина является наиболее эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19.
Общество
Россияне оценили вероятность заразиться коронавирусом
Вирусологи считают, россияне недостаточно информированы о COVID-19, и оценивают уровень осведомленности лишь в 8%.
Экономика
Большинство банковских клиентов могут быть отрезаны от новых кредитных льгот
Большинство банковских клиентов могут быть отрезаны от новых кредитных льгот Закон о банковских каникулах вступил в силу.
Теннис
Коронавирус безжалостно расправился с любимой клубничкой. Уимблдон, который мы потеряли
Общество
Трамп заявил о «свете в конце туннеля» в ситуации с коронавирусом
Президент США Дональд Трамп заявил, что "начинает видеть свет в конце туннеля" в ситуации с коронавирусом.
Общество
Правительство решило отменить пени за неуплату по ЖКХ
Премьер-министр Михаил Мишустин 2 апреля подписал постановление, согласно которому будут приостановлены начисления пени при неоплате коммунальных услуг сроком до 1 января 2021 года.
Общество
Три дополнительных симптома коронавируса названы
Ученые рассказали о трех дополнительных симптомах, которые могут говорить о заражении коронавирусной инфекцией, пишет «Российская газета».
Происшествия
В Якутии пострадали восемь человек в результате ДТП
О состоянии пострадавших В пресс-службе министерства здравоохранения Якутии ТАСС уточнили, что из восьми пострадавших госпитализированы семь человек.
Общество
Бывший депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса о помощи с мародерством
Бывший депутат Госдумы Сергей Поддубный сравнил с мародерством просьбы россиян и бизнеса о финансовой помощи от государства.
Общество
В США главный хирург показал на видео, как сделать защитную маску дома
Общество
Заразившийся коронавирусом Борис Джонсон госпитализирован
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон госпитализирован для сдачи дополнительных анализов, сообщили в пресс-службе Даунинг-стрит.
Происшествия
В Тульской области мужчина открыл стрельбу по полицейским
В Веневском районе Тульской области сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который сначала начал стрелять по охотникам, а затем по прибывшим на место ЧП сотрудникам следственно-оперативной группы.
Общество
В Красноярске ввели карантин для прибывающих из Москвы и Петербурга
Обязательный двухнедельный период самоизоляции для прибывающих из Москвы и Петербурга граждан ввели власти в Красноярске и Норильске.
Футбол
«Ювентусу» интересен Кейн, «Тоттенхэм» хочет 120-130 млн евро
Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн находится в сфере интересов «Ювентуса».
Кино
Тайка Вайтити пошутил, что готов оставить кино и заняться шитьем
Режиссер Тайка Вайтити продолжает развлекаться в самоизоляции.
Спорт
Ремастер Saints Row: The Third получил возрастной рейтинг
Здоровье
В Бурятии за сутки не появилось новых больных коронавирусом
За сутки новых заражённых не появилось, однако у восьми человек есть подозрение на коронавирус.
Политика
Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу
Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Политика
В России ответили на заявление шведского министра о «русских троллях»
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сравнил заявление шведского министра Андерса Игемана, объявившего себя жертвой атаки "русских троллей", с обвинениями Хиллари Клинтон в адрес России.