Коронавирус

Газета.RuГазета.RuСпециалисты назвали попавшие из-за пандемии в зону риска профессии

Развитие в нынешней ситуации онлайн-сервисов, которые помогают получить желаемое без помощи специалистов, может привести к тому, что в зоне риска окажутся младшие сотрудники профильных отделов, младшие аналитики, юрисконсульты, менеджеры банков, фармацевты, риелторы, event-менеджеры, переводчики, учителя и репетиторы.
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с чего всё началось

Какие профессии могут оказаться невостребованными после окончания пандемии коронавируса

Какие профессии станут менее востребованы и в каких областях вырастет конкуренция — в материале RT. Эксперты Института прогрессивного образования выяснили, какие профессии окажутся невостребованными или избыточно конкурентными после окончания пандемии коронавируса.
RT на русском01:25

Подробнее о событии

Эксперты назвали попавшие в зону риска профессии из-за пандемии COVID-19

РБК13:09

Какие профессии могут оказаться невостребованными после окончания коронавирусной инфекции?

Ёлдаш11:40

Какие профессии могут оказаться невостребованными из-за коронавируса

ТК Звезда03:55

Эксперты назвали оказавшиеся невостребованными профессии из-за пандемии

Известия08:55

Специалисты назвали попавшие из-за пандемии в зону риска профессии

RT на русском09:34

Названы рискующие стать ненужными после конца пандемии коронавируса профессии

Lenta.ru05:50

Эксперты назвали попавшие из-за пандемии в зону риска профессии

РИА Новости10:11
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Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 13:46, Ашберн
Происшествия

Семьи погибших при взрыве в Магнитогорске получат по миллиону

REGNUM вчера в 13:33
Экономика

Сбербанк объяснил, кто может получить кредитные каникулы

В банке объяснили, что в соответствии с законом кредитные каникулы предоставляют только по кредитам, максимальная сумма которого не превышает: по ипотеке - 1,5 млн рублей, по автокредитам - 600 тыс. рублей; по потребкредитам для индивидуальных предпринимателей - 300 тыс. рублей; по потребкредитам для физлиц - 250 тыс. рублей; по кредитным картам для физлиц - 100 тыс. рублей.
ТАСС 04:55
Общество

Бывший премьер-министр Ливии умер от коронавируса

Бывший ливийский премьер-министр Махмуд Джибриль скончался от коронавируса в одной из больниц Египта, сообщает РБК со ссылкой на местные СМИ.
Аргументы и Факты 12:49
Происшествия

Мужчина расстрелял пятерых человек в Рязанской области

RT на русском 05:04
Здоровье

Карантин может быть опасен для пожилых людей

Если не продолжать двигаться хотя бы в пределах квартиры, есть шанс, что после окончания карантина, пожилые люди уже не смогут восстановиться.
Gazeta.SPb 00:11
Футбол

Смолов согласовал с «Сельтой» свой отъезд из Испании

Форвард «Сельты» Федор Смолов согласовал с клубом свой отъезд из Испании.
Матч ТВ 12:08
Общество

В Ростовской области ввели запрет на охоту на фоне коронавируса

Правительство Ростовской области запретило охоту на территории региона, а также посещение лесов на фоне коронавируса, сообщил в воскресенье в Instagram губернатор Василий Голубев.
ТАСС 10:39
Шоу-бизнес

Винокур рассказал о самочувствии заразившегося коронавирусом Лещенко

Газета.Ru вчера в 10:33
Общество

В Москве и Подмосковье разрешили работу салонов красоты с медлицензией

В Москве и Московской области разрешили работу салонов красоты, массажных, косметических и спа-салонов, работающих по медицинской лицензии, на период режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 23:14
Политика

Песков заявил о необходимости быть готовыми к мировому кризису

За прошедшие сутки число зараженных коронавирусом в России выросло на 658 человек.
РБК 08:23
Общество

Жертвами коронавируса в Италии за сутки стали 525 человек

Число жертв коронавируса в Италии за сутки выросло на 525 и достигло 15 887 человек, сообщил Департамент гражданской защиты Италии.
Взгляд.ру 12:47
Шоу-бизнес

Джиган снова лег на реабилитацию

Рэпер Джиган, от которого недавно ушла модель и инстадива Оксана Самойлова, снова оказался в клинике. Об этом заявил его коллега Гуф.
Московский Комсомолец 12:11
Здоровье

В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Дениса Проценко

Москва, 5 апреля 2020, 15:44 — REGNUM Не в тяжёлой форме протекает болезнь у главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
REGNUM 08:44
Политика

Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу

Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Газета.Ru вчера в 09:36
Общество

Представитель ВОЗ назвала явный симптом коронавируса

Первым симптомом заражения коронавирусом является высокая температура, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис в интервью Наиле Аскер-заде для "России 1" "Люди рассказывают, что просыпаются посреди ночи в помутнении, они чувствуют себя ужасно, не понимают, что происходит", — заявила Харрис.
РИА Новости 10:50
Общество

В Турции успешно испытали на животных вакцину от коронавируса

Профессор медицинского факультета университета Хаджеттепе (Анкара) Атеш Кара сообщил, что в Турции успешно испытана вакцина от коронавируса на животных.
РИА Новости 12:37
Происшествия

Главные новости за выходные 4–5 апреля

Подробнее Ночью 4 апреля в Мурманске был ликвидирован член террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России).
Коммерсантъ 12:00
Политика

Путин поблагодарил всех медиков

Глава РФ Владимир Путин 2 апреля, в очередной раз, обратился к российским гражданам, в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции по стране.
SNG.Today 03 апреля в 03:02
Происшествия

Полиция задержала гулявшего с собакой на Патриарших прудах мужчину

В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который гулял с собакой в закрытом для посещения из-за COVID-19 парке на Патриарших прудах.
Известия вчера в 16:23
Культура

Американский музыкант Адам Шлезингер умер от коронавируса

Американский композитор, обладатель трех премий "Эмми" Адам Шлезингер умер от коронавируса в возрасте 52 лет.
Piter.tv 02 апреля в 01:39
Общество

Воробьев утвердил список работающих в карантин предприятий Подмосковья

В период повышенной готовности работу продолжат осуществлять организации, которые снабжают граждан продовольственными и непродовольственными товарами первой необходимости, а также предприятия, оказывающие им логистические и складские услуги.
Политическая Экспертиза 05:37
Общество

В Ульяновской области у 13 человек предварительно выявили коронавирус

Число жителей Ульяновской области, первичные тесты которых показали положительный результат на коронавирус, выросло с двух до 15, сообщил в субботу губернатор региона Сергей Морозов.
РИА Новости вчера в 13:32
Общество

В Карелии подтверждены два случая заболевания коронавирусной инфекцией

Два случая подтверждены: у мужчины и у 59-летней жительницы Петрозаводска.
ИА Республика 11:01
Общество

Разработчики GTA Online назначили бонус в полмиллиона игрокам в апреле

Rockstar Games подтвердила, что те, кто войдет в Grand Theft Auto Online в этом месяце, за одно это получат очень хороший денежный бонус.
ИА Красная Весна вчера в 11:17
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На Украине нашли единственный не пораженный коронавирусом регион

Николаевская область оказалась единственным не пораженным коронавирусом регионом на Украине.
Lenta.ru 07:49
Шоу-бизнес

Обнародованы кадры с домом дочери Успенской в Лос-Анджелесе

Как видно на обнародованных кадрах, 30-летняя женщина живет в просторных апартаментах многоквартирного дома с дорогой мебелью, стильным интерьером и картинами современных художников.
Суть событий 04:48
Политика

Трамп поддержал увольнение капитана авианосца «Теодор Рузвельт»

Президент США Дональд Трамп поддержал решение о снятии с должности капитана авианосца "Теодор Рузвельт", назвав его письмо о вспышке коронавируса на борту "ужасным поступком".
РИА Новости вчера в 18:09
Космос

Телескоп космической обсерватории «Спектр-РГ» осмотрел половину неба

Москва, 4 апреля 2020, 10:44 — REGNUM Рентгеновскую карту половины неба построил телескоп ART-XC российской космической обсерватории «Спектр-РГ».
REGNUM вчера в 03:44
Происшествия

В Таиланде умер россиянин из-за коронавируса

Гражданин России, проживавший в Таиланде, скончался от коронавируса в одной из больниц Паттайи, сообщил «РИА Новости» заведующий консульским отделом посольства РФ в Бангкоке Владимир Пронин.
Коммерсантъ 12:40
Здоровье

Российский вирусолог назвал ошибки Италии в борьбе с коронавирусом

Одной из причин Семенов столь быстрого развития вируса по Италии называет и нехватку специалистов, нужного оборудования и медучреждений в целом.
ToDay News Ufa 03 апреля в 18:20
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