Коронавирус
Газета.RuСпециалисты назвали попавшие из-за пандемии в зону риска профессии
Развитие в нынешней ситуации онлайн-сервисов, которые помогают получить желаемое без помощи специалистов, может привести к тому, что в зоне риска окажутся младшие сотрудники профильных отделов, младшие аналитики, юрисконсульты, менеджеры банков, фармацевты, риелторы, event-менеджеры, переводчики, учителя и репетиторы.
Читать в источнике
Оценить543
с чего всё началось
Какие профессии станут менее востребованы и в каких областях вырастет конкуренция — в материале RT. Эксперты Института прогрессивного образования выяснили, какие профессии окажутся невостребованными или избыточно конкурентными после окончания пандемии коронавируса.RT на русском01:25
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 13:46, Ашберн
Происшествия
Семьи погибших при взрыве в Магнитогорске получат по миллиону
Экономика
Сбербанк объяснил, кто может получить кредитные каникулы
В банке объяснили, что в соответствии с законом кредитные каникулы предоставляют только по кредитам, максимальная сумма которого не превышает: по ипотеке - 1,5 млн рублей, по автокредитам - 600 тыс. рублей; по потребкредитам для индивидуальных предпринимателей - 300 тыс. рублей; по потребкредитам для физлиц - 250 тыс. рублей; по кредитным картам для физлиц - 100 тыс. рублей.
Общество
Бывший премьер-министр Ливии умер от коронавируса
Бывший ливийский премьер-министр Махмуд Джибриль скончался от коронавируса в одной из больниц Египта, сообщает РБК со ссылкой на местные СМИ.
Происшествия
Мужчина расстрелял пятерых человек в Рязанской области
Здоровье
Карантин может быть опасен для пожилых людей
Если не продолжать двигаться хотя бы в пределах квартиры, есть шанс, что после окончания карантина, пожилые люди уже не смогут восстановиться.
Футбол
Смолов согласовал с «Сельтой» свой отъезд из Испании
Форвард «Сельты» Федор Смолов согласовал с клубом свой отъезд из Испании.
Общество
В Ростовской области ввели запрет на охоту на фоне коронавируса
Правительство Ростовской области запретило охоту на территории региона, а также посещение лесов на фоне коронавируса, сообщил в воскресенье в Instagram губернатор Василий Голубев.
Шоу-бизнес
Винокур рассказал о самочувствии заразившегося коронавирусом Лещенко
Общество
В Москве и Подмосковье разрешили работу салонов красоты с медлицензией
В Москве и Московской области разрешили работу салонов красоты, массажных, косметических и спа-салонов, работающих по медицинской лицензии, на период режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Политика
Песков заявил о необходимости быть готовыми к мировому кризису
За прошедшие сутки число зараженных коронавирусом в России выросло на 658 человек.
Общество
Жертвами коронавируса в Италии за сутки стали 525 человек
Число жертв коронавируса в Италии за сутки выросло на 525 и достигло 15 887 человек, сообщил Департамент гражданской защиты Италии.
Шоу-бизнес
Джиган снова лег на реабилитацию
Рэпер Джиган, от которого недавно ушла модель и инстадива Оксана Самойлова, снова оказался в клинике. Об этом заявил его коллега Гуф.
Здоровье
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Дениса Проценко
Москва, 5 апреля 2020, 15:44 — REGNUM Не в тяжёлой форме протекает болезнь у главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
Политика
Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу
Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Общество
Представитель ВОЗ назвала явный симптом коронавируса
Первым симптомом заражения коронавирусом является высокая температура, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис в интервью Наиле Аскер-заде для "России 1" "Люди рассказывают, что просыпаются посреди ночи в помутнении, они чувствуют себя ужасно, не понимают, что происходит", — заявила Харрис.
Общество
В Турции успешно испытали на животных вакцину от коронавируса
Профессор медицинского факультета университета Хаджеттепе (Анкара) Атеш Кара сообщил, что в Турции успешно испытана вакцина от коронавируса на животных.
Происшествия
Главные новости за выходные 4–5 апреля
Подробнее Ночью 4 апреля в Мурманске был ликвидирован член террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России).
Политика
Путин поблагодарил всех медиков
Глава РФ Владимир Путин 2 апреля, в очередной раз, обратился к российским гражданам, в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции по стране.
Происшествия
Полиция задержала гулявшего с собакой на Патриарших прудах мужчину
В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который гулял с собакой в закрытом для посещения из-за COVID-19 парке на Патриарших прудах.
Культура
Американский музыкант Адам Шлезингер умер от коронавируса
Американский композитор, обладатель трех премий "Эмми" Адам Шлезингер умер от коронавируса в возрасте 52 лет.
Общество
Воробьев утвердил список работающих в карантин предприятий Подмосковья
В период повышенной готовности работу продолжат осуществлять организации, которые снабжают граждан продовольственными и непродовольственными товарами первой необходимости, а также предприятия, оказывающие им логистические и складские услуги.
Общество
В Ульяновской области у 13 человек предварительно выявили коронавирус
Число жителей Ульяновской области, первичные тесты которых показали положительный результат на коронавирус, выросло с двух до 15, сообщил в субботу губернатор региона Сергей Морозов.
Общество
В Карелии подтверждены два случая заболевания коронавирусной инфекцией
Два случая подтверждены: у мужчины и у 59-летней жительницы Петрозаводска.
Общество
Разработчики GTA Online назначили бонус в полмиллиона игрокам в апреле
Rockstar Games подтвердила, что те, кто войдет в Grand Theft Auto Online в этом месяце, за одно это получат очень хороший денежный бонус.
Здоровье
На Украине нашли единственный не пораженный коронавирусом регион
Николаевская область оказалась единственным не пораженным коронавирусом регионом на Украине.
Шоу-бизнес
Обнародованы кадры с домом дочери Успенской в Лос-Анджелесе
Как видно на обнародованных кадрах, 30-летняя женщина живет в просторных апартаментах многоквартирного дома с дорогой мебелью, стильным интерьером и картинами современных художников.
Политика
Трамп поддержал увольнение капитана авианосца «Теодор Рузвельт»
Президент США Дональд Трамп поддержал решение о снятии с должности капитана авианосца "Теодор Рузвельт", назвав его письмо о вспышке коронавируса на борту "ужасным поступком".
Космос
Телескоп космической обсерватории «Спектр-РГ» осмотрел половину неба
Москва, 4 апреля 2020, 10:44 — REGNUM Рентгеновскую карту половины неба построил телескоп ART-XC российской космической обсерватории «Спектр-РГ».
Происшествия
В Таиланде умер россиянин из-за коронавируса
Гражданин России, проживавший в Таиланде, скончался от коронавируса в одной из больниц Паттайи, сообщил «РИА Новости» заведующий консульским отделом посольства РФ в Бангкоке Владимир Пронин.
Здоровье
Российский вирусолог назвал ошибки Италии в борьбе с коронавирусом
Одной из причин Семенов столь быстрого развития вируса по Италии называет и нехватку специалистов, нужного оборудования и медучреждений в целом.