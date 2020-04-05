Какие профессии станут менее востребованы и в каких областях вырастет конкуренция — в материале RT. Эксперты Института прогрессивного образования выяснили, какие профессии окажутся невостребованными или избыточно конкурентными после окончания пандемии коронавируса.

с чего всё началось

Развитие в нынешней ситуации онлайн-сервисов, которые помогают получить желаемое без помощи специалистов, может привести к тому, что в зоне риска окажутся младшие сотрудники профильных отделов, младшие аналитики, юрисконсульты, менеджеры банков, фармацевты, риелторы, event-менеджеры, переводчики, учителя и репетиторы.

Энергетика Bloomberg утверждает, что Россия готова сократить добычу нефти Информационное агентство Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, заявило, что Россия готова сократить суточную добычу нефти на один миллион баррелей, если к соглашению присоединятся США.

Игры Regions of Ruin раздают бесплатно в Steam До 7 апреля все желающие могут забрать в Steam бесплатно двухмерный ролевой сайдскроллер Regions of Ruin.

Политика Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.

Футбол Смолов объяснил возвращение в Россию Нападающий испанской «Сельты» и сборной России по футболу Федор Смолов объяснил возвращение на родину.

Общество Тигрица в нью-йоркском зоопарке заразилась коронавирусом NBC со ссылкой на заявление зоопарка сообщает, что тигрица могла заразиться от работника, который за ней ухаживал.

Экономика Россияне на фоне пандемии коронавируса начали закупаться БАДами Продажи биологически активных добавок (БАД) в аптеках России на фоне пандемии коронавируса выросли на 30%, передают "Известия" со ссылкой на данные компании DSM Group по итогам февраля.

Авто Tesla выпустила рекордное количество электромобилей В первом квартале 2020 года компания Илона Маска выпустила 102,6 тыс. авто, из которых 88,4 были реализованы.

Наука Моча астронавтов поможет в строительстве базы на Луне Бетон для строительства лунных баз придется производить непосредственно на Луне Мочевина, источником которой может быть моча астронавтов, станет отличным пластификатором бетонного раствора, который будет использоваться для строительства будущей базы на Луне.

Общество Летчик Ярошенко в тюрьме США жалуется на кашель и температуру Гражданин России летчик Константин Ярошенко, который приговорен американским судом к 20 годам лишения свободы и в настоящий момент отбывает наказание в тюрьме Данбери в штате Коннектикут, жалуется на сухой кашель и поднявшуюся температуру.

Общество Правительство решило отменить пени за неуплату по ЖКХ Премьер-министр Михаил Мишустин 2 апреля подписал постановление, согласно которому будут приостановлены начисления пени при неоплате коммунальных услуг сроком до 1 января 2021 года.

Экономика Цены на имбирь и лимоны стали жертвами коронавируса Еще в феврале лимоны в опте можно было купить по цене от 75 руб./кг, имбирь – от 250 руб./кг, вспоминает директор Национального союза производителей плодов и овощей Михаил Глушков и подтверждает кратный рост цен на них.

Гаджеты Стало известно, как Apple назовет свой бюджетный iPhone Похоже, iPhone 9 мы все же не увидим - инсайдеры сообщают, что новая бюджетная модель "яблочного" гаджета будет носить название iPhone SE (2020).

Экономика Букмекерскую контору «Фонбет» признали системообразующей для России Москва, 3 апреля 2020, 23:12 — REGNUM Букмекерская контора «Фонбет» каким-то образом попала в антикризисный список правительства России, в который вошли «системообразующие российские компании», чье финансовое состояние будет контролироваться российскими властями в условиях падения мировых цен на нефть и пандемии коронавирусной инфекции.

Энергетика План по спасению нефти. Почему государство расправляется с малым бизнесом под предлогом карантина Бизнес — под ноль Российские государственные программы спасения бизнеса почему-то принято сравнивать с аналогичными программами в Великобритании, Дании, и даже Польше, где на поддержку потребительского спроса и уровня доходов ассигновано порядка 10% ВВП — где-то чуть больше, где-то чуть меньше.

Политика Байден предложил виртуальный формат для отложенного съезда демократов Бывший вице-президент США Джозеф Байден, претендующий на избрание кандидатом в президенты США от Демократической партии, предлагает однопартийцам провести съезд в виртуальном режиме из-за пандемии коронавируса.