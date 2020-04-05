Коронавирус

Газета.RuГазета.RuСпециалисты назвали попавшие из-за пандемии в зону риска профессии

Развитие в нынешней ситуации онлайн-сервисов, которые помогают получить желаемое без помощи специалистов, может привести к тому, что в зоне риска окажутся младшие сотрудники профильных отделов, младшие аналитики, юрисконсульты, менеджеры банков, фармацевты, риелторы, event-менеджеры, переводчики, учителя и репетиторы.
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с чего всё началось

Какие профессии могут оказаться невостребованными после окончания пандемии коронавируса

Какие профессии станут менее востребованы и в каких областях вырастет конкуренция — в материале RT. Эксперты Института прогрессивного образования выяснили, какие профессии окажутся невостребованными или избыточно конкурентными после окончания пандемии коронавируса.
RT на русском01:25

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Специалисты назвали профессии, попавшие из-за пандемии в зону риска

РИА Новости19:21

Названы рискующие стать ненужными после конца пандемии коронавируса профессии

Lenta.ru05:50

Эксперты назвали попавшие в зону риска профессии из-за пандемии COVID-19

РБК13:09

Эксперты назвали оказавшиеся невостребованными профессии из-за пандемии

Известия08:55

Специалисты назвали попавшие из-за пандемии в зону риска профессии

RT на русском09:34

Эксперты: из-за коронавируса могут пострадать эти профессии

Московский Комсомолец14:15

Какие профессии могут оказаться невостребованными из-за коронавируса

ТК Звезда03:55
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Энергетика

Bloomberg утверждает, что Россия готова сократить добычу нефти

Информационное агентство Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, заявило, что Россия готова сократить суточную добычу нефти на один миллион баррелей, если к соглашению присоединятся США.
Аргументы недели 07:03
Общество

Премьер Великобритании Борис Джонсон госпитализирован в больницу

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, ранее заявивший, что заразился коронавирусом, госпитализирован в больницу.
БИЗНЕС Online 16:49
Происшествия

Житель Рязанской области задержан за убийство пяти человек

Коммерсантъ 08:52
Игры

Regions of Ruin раздают бесплатно в Steam

До 7 апреля все желающие могут забрать в Steam бесплатно двухмерный ролевой сайдскроллер Regions of Ruin.
Игромания.ру вчера в 10:01
Политика

Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу

Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Газета.Ru вчера в 09:36
Футбол

Смолов объяснил возвращение в Россию

Нападающий испанской «Сельты» и сборной России по футболу Федор Смолов объяснил возвращение на родину.
Lenta.ru 17:51
Общество

Тигрица в нью-йоркском зоопарке заразилась коронавирусом

NBC со ссылкой на заявление зоопарка сообщает, что тигрица могла заразиться от работника, который за ней ухаживал.
РБК 18:53
Политика

Песков заявил о необходимости быть готовыми к мировому кризису

За прошедшие сутки число зараженных коронавирусом в России выросло на 658 человек.
РБК 08:23
Происшествия

У ехавших из Москвы через Приморье граждан КНР подтвердили коронавирус

Коронавирус подтвержден у 13 граждан КНР, которые 2 апреля вернулись на родину из Москвы через Владивосток, сообщает генконсульство РФ в Харбине.
РИА Новости 04:03
Экономика

Россияне на фоне пандемии коронавируса начали закупаться БАДами

Продажи биологически активных добавок (БАД) в аптеках России на фоне пандемии коронавируса выросли на 30%, передают "Известия" со ссылкой на данные компании DSM Group по итогам февраля.
Газета.Ru 16:27
Культура

Квентин Тарантино и Роберт Родригес могут перезагрузить «Хищника» для Disney

Источник утверждает, что Родригесу будет предложено режиссерское кресло новой части «Хищника», тогда как за написание сценария может взяться Тарантино.
Popcornnews.ru 17:30
Авто

Tesla выпустила рекордное количество электромобилей

В первом квартале 2020 года компания Илона Маска выпустила 102,6 тыс. авто, из которых 88,4 были реализованы.
Деловое.ТВ вчера в 08:56
Наука

Моча астронавтов поможет в строительстве базы на Луне

Бетон для строительства лунных баз придется производить непосредственно на Луне Мочевина, источником которой может быть моча астронавтов, станет отличным пластификатором бетонного раствора, который будет использоваться для строительства будущей базы на Луне.
Курьер. Среда. Бердск 03 апреля в 06:57
Общество

Летчик Ярошенко в тюрьме США жалуется на кашель и температуру

Гражданин России летчик Константин Ярошенко, который приговорен американским судом к 20 годам лишения свободы и в настоящий момент отбывает наказание в тюрьме Данбери в штате Коннектикут, жалуется на сухой кашель и поднявшуюся температуру.
Российская газета 03 апреля в 09:01
Общество

Правительство решило отменить пени за неуплату по ЖКХ

Премьер-министр Михаил Мишустин 2 апреля подписал постановление, согласно которому будут приостановлены начисления пени при неоплате коммунальных услуг сроком до 1 января 2021 года.
РБК 12:23
Экономика

Цены на имбирь и лимоны стали жертвами коронавируса

Еще в феврале лимоны в опте можно было купить по цене от 75 руб./кг, имбирь – от 250 руб./кг, вспоминает директор Национального союза производителей плодов и овощей Михаил Глушков и подтверждает кратный рост цен на них.
Ведомости 03:20
Гаджеты

Стало известно, как Apple назовет свой бюджетный iPhone

Похоже, iPhone 9 мы все же не увидим - инсайдеры сообщают, что новая бюджетная модель "яблочного" гаджета будет носить название iPhone SE (2020).
Газета.Ru 03 апреля в 06:23
Экономика

Букмекерскую контору «Фонбет» признали системообразующей для России

Москва, 3 апреля 2020, 23:12 — REGNUM Букмекерская контора «Фонбет» каким-то образом попала в антикризисный список правительства России, в который вошли «системообразующие российские компании», чье финансовое состояние будет контролироваться российскими властями в условиях падения мировых цен на нефть и пандемии коронавирусной инфекции.
REGNUM 03 апреля в 16:12
Общество

В одном из районов Забайкалья есть подозрение на коронавирус – Гурулёв

Ранее ZAB.RU писал, что один случай коронавирусной инфекции подтверждён у читинки, вернувшейся в город самолётом.
ZAB.RU 06:17
Политика

В США почти 1,7 миллиона человек прошли тесты на коронавирус

Почти 1,7 миллиона человек в США прошли проверки на коронавирус, заявил в понедельник журналистам президент США Дональд Трамп.
РИА Новости 19:22
Шоу-бизнес

Дочь Валерии официально сменила имя

НТВ 17:25
Энергетика

План по спасению нефти. Почему государство расправляется с малым бизнесом под предлогом карантина

Бизнес — под ноль Российские государственные программы спасения бизнеса почему-то принято сравнивать с аналогичными программами в Великобритании, Дании, и даже Польше, где на поддержку потребительского спроса и уровня доходов ассигновано порядка 10% ВВП — где-то чуть больше, где-то чуть меньше.
Новая газета вчера в 10:46
Экономика

В Башкирии утвержден пакет мер поддержки бизнеса на 15 млрд

Как сообщал ранее РБК Уфа, объем первоочередных мер господдержки наиболее пострадавших отраслей в Башкортостане оценили в 15 млрд рублей.
РБК Уфа 01:50
Футбол

Александр Мостовой: Переживаю за своих детей в Испании. Они больше не могут заниматься тем, что нравится

Один из лучших плеймейкеров в истории российского футбола Александр Мостовой терпит самоизоляцию вместе со всеми, делится со «Спортом День за Днем» своими переживаниями, оценивает уровень собственного однофамильца из РПЛ и объясняет, почему не смотрит чемпионат Беларуси.
Спорт день за днем 12:19
Общество

В Петербурге разъяснили, какие предприятия смогут начать работу

Правительство Петербурга опубликовало перечень предприятий, которым разрешена работа во время введенных до 30 апреля ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции.
ИА Красная Весна 13:18
Политика

Байден предложил виртуальный формат для отложенного съезда демократов

Бывший вице-президент США Джозеф Байден, претендующий на избрание кандидатом в президенты США от Демократической партии, предлагает однопартийцам провести съезд в виртуальном режиме из-за пандемии коронавируса.
ТАСС 12:35
Экономика

Глава МВФ заявила об остановке мировой экономики

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика практически остановилась.
Газета.Ru 03 апреля в 13:03
Гаджеты

При сравнении Kirin 820 5G и Snapdragon 765G выиграл чип Huawei

Разработчики Huawei в конце месяца презентовали однокристальную систему Kirin 820, поддерживающую 5G.
Дни24 13:42
Происшествия

В Петропавловске выявляют нарушителей режима самоизоляции

В Петропавловске трое камчатцев нарушили режим самоизоляции.
ИА Камчатка 18:48
Экономика

Цены на новое жильё в России могут упасть до 30%

Москва, 6 апреля 2020, 00:44 — REGNUM Основные застройщики при негативном варианте влияния на отрасль пандемии коронавируса, возможно, снизят цены на новостройки на 20−30%, потеряв на этом более 200 млрд рублей, сообщает агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).
REGNUM 17:44
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