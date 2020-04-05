Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиСпециалисты назвали профессии, попавшие из-за пандемии в зону риска

После пандемии коноронавируса компании в сферах туризма, фитнеса, моды, визажа и стационарного общепита могут оказаться в зоне риска и сократить штат сотрудников, пишет RT со ссылкой на исследование Института прогрессивного образования.
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Какие профессии могут оказаться невостребованными после окончания пандемии коронавируса

Какие профессии станут менее востребованы и в каких областях вырастет конкуренция — в материале RT. Эксперты Института прогрессивного образования выяснили, какие профессии окажутся невостребованными или избыточно конкурентными после окончания пандемии коронавируса.
RT на русском01:25

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Специалисты назвали профессии, попавшие из-за пандемии в зону риска

РИА Новости19:21

Эксперты: из-за коронавируса могут пострадать эти профессии

Московский Комсомолец14:15

Эксперты назвали оказавшиеся невостребованными профессии из-за пандемии

Известия08:55

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Специалисты назвали попавшие из-за пандемии в зону риска профессии

RT на русском09:34

Названы рискующие стать ненужными после конца пандемии коронавируса профессии

Lenta.ru05:50

Какие профессии могут оказаться невостребованными из-за коронавируса

ТК Звезда03:55
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Путин поручил утвердить нацпрограмму развития Дальнего Востока

План разработан в Министерстве РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.
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Еще один человек заразился коронавирусом в Хабаровском крае

В Хабаровском крае увеличилось количество зараженных коронавирусной инфекцией. Одиннадцатый пациент находится в инфекционном стационаре.
Московский Комсомолец 18:01
Здоровье

В Алтайском крае зафиксировали пять новых случаев коронавируса

В Алтайском крае выявили пять новых случаев короанвирусной инфекции.
РБК 22:46
Общество

Назван единственный эффективный способ профилактики коронавируса

Вакцина является наиболее эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19.
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Общество

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Байкал24 11:05
Общество

Власти Бурятии продлили режим самоизоляции

Республика входит в число регионов с самым большим количеством заразившихся коронавирусом на 100 тысяч жителей.
RuNews24.ru 09:23
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В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Дениса Проценко

Москва, 5 апреля 2020, 15:44 — REGNUM Не в тяжёлой форме протекает болезнь у главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
REGNUM 08:44
Экономика

Экономисты спрогнозировали двухлетнюю рецессию в экономике России

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) опубликовал вариант прогноза развития экономики России — в нем говорится, что экономику ожидает двухлетняя рецессия даже при активных антикризисных мерах правительства.
Дождь 08:44
Общество

Еще у девяти жителей Иркутской области подозревают коронавирус

Хотя по данным на утро 6 апреля в регионе не зарегистрировано новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, и число заболевших по-прежнему девять, однако также у девяти человек результаты анализов оказались сомнительными.
Байкал24 22:32
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Появились первые живые фото Lada Largus FL

В Сети показали первые фотографии интерьера нового LADA Largus FL.
Letnews.ru 05:01
Общество

Синоптик предупредил о заморозках в ряде регионов России

Заморозки до -4 °С ожидаются в ряде регионов России в начале недели.
RT на русском 21:29
Общество

РБК назвал регионы с самыми высокими расходами жителей на еду

В 14 российских регионах доля расходов на продукты питания составляет от 40 процентов и выше.
РИА Новости 21:37
Общество

В Японии готовятся объявить режим ЧС для Токио и Осаки

Токио, 6 апреля 2020, 03:12 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ введёт в некоторых городах локальный режим чрезвычайной ситуации (ЧС), что связано с эпидемией коронавируса, сообщает 6 апреля агентство Kyodo.
REGNUM 20:12
Общество

Роспотребнадзор проведёт исследование на иммунитет к коронавирусу

Роспотребнадзор проведёт популяционное исследование на число уже получивших иммунитет к коронавирусу россиян, сообщила глава ведомства Анна Попова в эфире канала «Россия 1».
RT на русском 11:10
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Три человека пострадали в результате стрельбы в деревне Маслова Тюменской области.
ТАСС 17:24
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До 7 апреля все желающие могут забрать в Steam бесплатно двухмерный ролевой сайдскроллер Regions of Ruin.
Игромания.ру вчера в 10:01
Происшествия

В Приморье подтвержден восьмой случай заболевания COVID-19

В Приморском крае в понедельник официально подтвержден еще один, восьмой по счету, случай заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба правительства региона. заболевание выявлено у женщины, которая уже находилась в инфекционном госпитале Краевой клинической больницы № 2 после возращения из Мексики.
Российская газета 22:17
Общество

В России начнут выявлять коронавирус на ранней стадии тестами на дому

Отмечается, что разработанные системы высокоточны и помогут выявить заболевание даже на ранней стадии, и у людей с отсутствием симптомов.
Известия 21:25
Общество

Борис Джонсон госпитализирован с коронавирусом

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона подключат к аппарату ИВЛ для искусственной вентиляции легких.
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Происшествия

В Красноярском крае выявили четыре новых случая коронавируса

Число заболевших коронавирусом в Красноярском крае выросло до 29, один из четырех новых заболевших зарегистрирован в ЗАТО Железногорск (закрытый город под Красноярском), сообщили журналистам в краевом управлении Роспотребнадзора.
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Беременная жена любовника Алексы: «Мой мир разрушился»

Оказалось, что фитнес-тренер уже живет с новой возлюбленной, которой стала певица Алекса.
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Хави назвал единственного футболиста, который лучше Роналдиньо

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Microsoft выпустит инновационное обновление для Windows 10

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Королева Елизавета II сравнила пандемию со Второй мировой войной

Королева Великобритании Елизавета II обратилась 5 апреля с посланием к нации.
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Появились в сети скриншоты с обоями iOS 14

В интернете появились первые скриншоты iOS 14 с новыми обоями.
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Силуанов рассказал о наступлении новой реальности в экономике

Глава Минфина Антон Силуанов предупредил о наступлении новой реальности в экономике из-за пандемии коронавируса.
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Анастасия Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь

"Прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк, которой вчера исполнилось 49 лет впервые, предположительно, вышла на связь за все время болезни.
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В России ответили на заявление шведского министра о «русских троллях»

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сравнил заявление шведского министра Андерса Игемана, объявившего себя жертвой атаки "русских троллей", с обвинениями Хиллари Клинтон в адрес России.
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Цены на новое жильё в России могут упасть на 30%

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Зачем нужна LADA Vesta, когда есть такой Mercedes-Benz C-Class?

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