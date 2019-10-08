Обновлено в 21:09 Поезд из Берлина с радиоактивным вагоном через несколько минут прибудет на Белорусский вокзал Москвы. Ранее пограничники сообщили, что зафиксировали на границе Польши и Белоруссии в одном из вагонов в купе и туалете многократное превышение радиационного фона.

В Москву прибыл поезд из Берлина с радиоактивным вагоном

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