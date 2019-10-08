Происшествия

BFM.ruBFM.ruВ Москву прибыл поезд из Берлина с радиоактивным вагоном

Обновлено в 21:09 Поезд из Берлина с радиоактивным вагоном через несколько минут прибудет на Белорусский вокзал Москвы. Ранее пограничники сообщили, что зафиксировали на границе Польши и Белоруссии в одном из вагонов в купе и туалете многократное превышение радиационного фона.
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Появилось видео с прибывшим в Москву «радиоактивным» поездом из Берлина

Взгляд.ру16:10

Специалисты проверили радиационный фон в поезде Берлин-Москва

Известия14:50

Видео: поезд с «радиоактивным вагоном» прибыл на Белорусский вокзал

РЕН ТВ13:03

Лаборатория МЧС озвучила результаты замеров «радиоактивного» поезда

Телеканал 360°15:37

Следы радиации в поезде Берлин-Москва оставил онкобольной пассажир

Интерфакс15:00

Появилось видео с прибывшим в Москву «радиоактивным» поездом

РИА Новости15:14

Специалисты не нашли повышенной радиации в прибывшем в Москву из Берлина поезде

ТАСС14:45
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Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 17:15, Ашберн
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Луценко рассказал о вмешательстве главы НАБУ в выборы в США

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что директор НАБУ Артём Сытник вмешивался в американские президентские выборы, чтобы помочь баллотирующейся в тот момент на пост главы США Хиллари Клинтон.
RT на русском 15:40
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Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
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Лангле: каждый день страдаю от Месси

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Актриса фильма «Чужой» Сигурни Уивер отмечает 70-летний юбилей

Сигурни Уивер, прославившаяся исполнением роли главной героини в цикле фильмов «Чужой», 8 октября отмечает 70-летний юбилей.
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Microsoft решила оставить Windows в прошлом

СМИ сообщили, что Microsoft станет уделять операционной системе Windows меньше внимания и сосредоточится на развитии сервисов и приложений.
Ferra вчера в 13:17
Футбол

Статую Ибрагимовича открыли в Швеции

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Политика

Парламент Эквадора приостановил работу на фоне массовых протестов

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Суд запретил «Победе» платную регистрацию в зарубежных аэропортах

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РБК 13:41
Экономика

Бывший гендиректор «Магнита» вошла в руководство «Соллерса»

Ведомости 06:50
Кино

Роберт Дауни-младший назвал слова Скорсезе о Marvel бессмысленными

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Авто

ОСАГО в России подорожает в два раза

Банк России введет требования по обязательному оформлению полиса страхования автогражданской ответственности совместно с дополнительной защитой от несчастных случаев, а также установит телематические датчики в авто.
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Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк выписали из больницы

Сегодня стало известно, что актрису выписали из частной столичной клиники, куда та попала в середине сентября.
StarHit.ru 02:29
Политика

Нидерланды решили расследовать роль Украины в деле о крушении «Боинга»

Парламент Нидерландов поддержал проведение дополнительного расследования роли Украины в деле о крушении малайзийского «Боинга» MH17 над Донбассом летом 2014 года.
Lenta.ru 14:31
Экономика

ФНС заявила о выплатах серых зарплат в крупных компаниях

Серые зарплаты выплачивают не только малые и средние предприятия, но и крупные компании.
BFM.ru 10:28
Происшествия

В Петербурге вернулась домой школьница, пропавшая под Новый год

В Петербурге вечером в пятницу, 4 октября, в город вернулась 15-летняя школьница, которая ушла из дома 31 декабря 2018 года.
Мойка78 вчера в 07:31
Футбол

Игрок «Челси» Абрахам назвал Кейна лучшим нападающим мира

Нападающий «Челси» Тэмми Абрахам заявил, что считает форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна лучшим нападающим мира.
Sport24.ru 14:54
Общество

В онкоцентре Блохина отвергли данные об увольнении около 50 медсестер

Как рассказали в окнкоцентре, 7 октября подписали лишь заявление об увольнении замдиректора детской онкологии и гематологии.
Газета.Ru вчера в 13:16
Недвижимость

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Известия вчера в 18:10
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«Тайна печати дракона» провалилась в российском прокате

Один из самых дорогих российских фильмов года «Тайна печати дракона» Олега Степченко провалился в прокате.
Культуромания вчера в 04:57
Политика

В ОБСЕ напомнили, что Крым до Украины принадлежал России

Спецпредставитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Мартин Сайдик напомнил о том, что Крым до включения в состав Украинской ССР уже находился в составе России.
Известия 02:01
Кино

Новые «Ходячие мертвецы» показали самые низкие рейтинги

Премьерная серия ленты показала самые низкие рейтинги, снизившиеся на 34% по сравнению с прошлой частью истории.
News.ru 14:35
Общество

Нобелевскую премию по физике присудили за открытия в области космоса

В прошлом году нобелевскими лауреатами стали Артур Ашкин, Жерар Муру и Донна Стрикланд за открытия в области лазерной физики.
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Здоровье

Эксперты назвали продукты, которые вымывают кальций из организма

Нутрициолог Анна Ивашкевич объяснила, какие продукты способствуют вымыванию кальция из организма человека, пишут «Аргументы и факты».
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Авто

«АвтоВАЗ» выпустит новую модель автомобиля

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» летом 2020 года начнет продажи новой модели автомобиля под названием Van.
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Общество

Разработан закон о блокировке электронной почты россиян

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий блокировать мессенджеры и электронную почту россиян за распространение запрещенной информации.
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В World of Warcraft появятся две новые расы — вульперы и мехагномы

7 октября разработчики World of Warcraft объявили, что в патче 8.3 дополнения Battle for Azeroth появятся две новые расы — вульперы и мехагномы.
CyberSport.ru вчера в 14:44
Армия и оружие

Националисты выдвинули Зеленскому ультиматум по Донбассу

Президенту Украины Владимиру Зеленскому местные националисты поставили условие: если Вооруженные силы страны отойдут согласно "формуле Штайнмайера" от линии разграничения в Золотом (рубеж на Луганщине) и в районе Петровское (ДНР), то эти населенные пункты займут представители добробатов.
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Политика

В США Путина поздравили с днем рождения надписью в небе

Газета.Ru вчера в 20:54
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В России представили Redmi Note 8 Pro и «аэрокосмический» чемодан

В Москве официально представлен смартфон Redmi Note 8 Pro, который его производитель, технологическая корпорация Xiaomi, назвала «королем среднего класса».
Коммерсантъ 13:06
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