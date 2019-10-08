Происшествия
RT на русскомСпециалисты не нашли повышенной радиации в прибывшем в Москву поезде
Эксперты не зафиксировали превышения радиационного фона в вагонах поезда, который прибыл в Москву из Германии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
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Общество
Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака
Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости вчера в 10:56
Транспорт
Суд запретил «Победе» платную регистрацию в зарубежных аэропортах
Московский городской суд признал незаконной платную регистрацию на стойке в зарубежных аэропортах для пассажиров авиакомпании «Победа», поддержав требование столичной межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП).
РБК 13:41
Политика
Совфед анализирует данные о подготовке беспорядков в Москве
Совфед получил данные, указывающие на подготовку беспорядков в российской столице во время выборов в Мосгордуму и начал их анализировать.
Газета.Ru 15:11
Авто
«АвтоВАЗ» выпустит новую модель автомобиля
Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» летом 2020 года начнет продажи новой модели автомобиля под названием Van.
Известия 07:09
Политика
Лукашенко назвал войну в Донбассе конфликтом России и Украины
С 2014 года в Донбассе идет конфликт между Россией и Украиной, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Lenta.ru 06:03
Политика
В Кремле не получали поздравлений Путину от Трампа и Зеленского
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что он пока не видел поздравительных посланий в адрес главы государства Владимира Путина от лидеров Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа.
RT на русском 08:09
Футбол
Кузяев тренируется по индивидуальной программе
Сегодня команда проводит восстановительную тренировку. По индивидуальной программе работает хавбек Далер Кузяев.
Спорт-Экспресс вчера в 05:25
Происшествия
Бывший начальник якутского рудника «Мир» найден мертвым в СИЗО
Якутские следователи сегодня днем объявили о смерти бывшего начальника рудника «Мир» Алексея Бурксера.
ФедералПресс 04:54
Экономика
Путина предупредили об уходе автобрендов с российского рынка
В своем письме президенту РФ Владимиру Путину российские автодилеры предупредили о возможных последствиях повышения утилизационного сбора.
Ридус 09:34
Шоу-бизнес
Онколог назвал причину выписки из больницы Заворотнюк
Врач-онколог центра имени Блохина Игорь Долгополов считает, что выписка актрисы Анастасии Заворотнюк из больницы может быть либо перерывом в лечении, либо отсутствием эффекта от помощи врачей.
УтроNews 07:43
Армия и оружие
NYT: секретное спецподразделение РФ дестабилизирует Европу
Издание The New York Times сообщило о секретном российском подразделении, которое дестабилизирует обстановку в Европе уже 10 лет.
Рамблер 13:32
Политика
Минторг США ввел санкции против 28 китайских организаций
Американские власти посчитали, что данные организации противоречат внешнеполитическим интересам США и вовлечены в нарушение прав человека, которые Китай проводит против уйгуров, казахов и других представителей мусульманского меньшинства в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР).
Известия вчера в 19:15
Политика
МИД ответил на планы США выйти из Договора по открытому небу
На Смоленской площади прокомментировали слова американского конгрессмена-демократа, члена комитета палаты представителей по международным делам Элиота Энгеля, который утверждает, что Трамп собирается выйти из многостороннего Договора по открытому небу.
Российская газета 15:01
Общество
В онкоцентре Блохина ответили на «массовые увольнения медсестер»
Ранее в Twitter независимого профсоюза медработников «Альянс врачей» рассказали, что вслед за врачами из-за «нищенских зарплат» из онкоцентра будут массово увольняться медсестры.
РБК вчера в 11:10
Шоу-бизнес
Дочь Ксении Бородиной перенесла экстренную операцию
Марусю, старшую дочь телеведущей Ксении Бородиной, экстренно прооперировали. Девочку доставили в больницу прямо из школы.
VSE42.RU вчера в 23:12
Футбол
Шкодран Мустафи: «Не думаю, что я второй в списке худших защитников мира»
Защитник «Арсенала» Шкодран Мустафи прокомментировал результаты опроса, в котором фанаты присудили ему второе место в списке худших защитников мира.
Sports.ru 15:11
Политика
Путин в день рождения повысил зарплаты себе и Медведеву
В соответствии с указом № 481, подписанным 7 октября — в день рождения Путина, денежное вознаграждение президента России и председателя правительства «в целях обеспечения социальных гарантий» увеличивается с 1 октября 2019 года на 4,3%.
РБК вчера в 11:10
Кино
Фильм «Джокер» возглавил российский прокат в выходные
РИА Новости вчера в 04:13
Экономика
Глава МВФ прогнозирует падение мировой экономики
Ведь еще два года назад, продолжила Георгиева, мировая экономика демонстрировала рост и процветание.
УтроNews 10:50
Авто
Nissan представил новый Nissan Juke
Ассортимент из 11 цветов кузова в сочетании с 3 контрастными цветами крыши гарантирует, что новый Nissan Juke выделяется из общего потока.
SpeedMe вчера в 09:10
Происшествия
В Москве найден мертвым медалист Олимпиады по теннису
Российский теннисист и призер юношеских Олимпийских игр Михаил Бирюков был найден мертвым в московской квартире.
Вести.Ru 12:05
Шоу-бизнес
Умерла участница команды КВН «Сборная Снежногорска» Евгения Жарикова
Участница команды КВН "Сборная Снежногорска" из Мурманской области Евгения Жарикова, у которой в сентябре диагностировали онкологическое заболевание, скончалась в московской клинике, сообщил капитан команды и супруг Евгении Сергей Жариков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
РИА Новости вчера в 08:31
Политика
Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами США
Шестой комитет Генассамблеи ООН по правовым вопросам приостановил работу вслед за первым комитетом из-за проблем с визами США, сообщил зампостпреда России при организации Геннадий Кузьмин, передает «РИА Новости».
РБК вчера в 16:46
Кино
Роберт Паттинсон выдвинут на «Оскар» за роль в фильме «Маяк»
Британский актёр Роберт Паттинсон выдвинут на "Оскар" за лучшую мужскую роль в психологическом хорроре "Маяк".
Газета Metro 10:23
Кино
В Москве завершается фестиваль Comic Con Russia 2019
В Москве в "Крокус Экспо" 6 октября завершается международный фестиваль Comic Con Russia, передает ОТР.
Общественное телевидение России 06 октября в 03:17
Общество
Разработан закон о блокировке электронной почты россиян
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий блокировать мессенджеры и электронную почту россиян за распространение запрещенной информации.
Lenta.ru 13:01
Теннис
Вторая сеяная Бенчич проиграла на старте турнира в Линце
Спорт-Экспресс 14:51
Армия и оружие
Ядерная ракета США пролетела рядом с пассажирским самолетом
Как отмечается, инцидент произошел еще в начале сентября, когда с американской военной подлодки у побережья Калифорнии были выпущены четыре баллистические ракеты Trident II.
Интерфакс вчера в 06:10
Общество
В ночь с 8 на 9 октября ожидается необычный звездопад
Наблюдающийся с 6 октября метеорный поток Дракониды достигнет пика в ночь с 8 на 9 октября, который станет первым из двух потоков, активных в октября.
Inc-news.ru 14:29