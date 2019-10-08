Происшествия

RT на русскомRT на русскомСпециалисты не нашли повышенной радиации в прибывшем в Москву поезде

Эксперты не зафиксировали превышения радиационного фона в вагонах поезда, который прибыл в Москву из Германии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
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МЧС: Угрозы для пассажиров в поезде Берлин - Москва с якобы повышенным радиационным фоном не выявлено

Агентство Москва14:35

Превышения радиации в поезде Берлин – Москва не обнаружили

Москва 2414:24

Специалисты не выявили превышения радиации в поезде, прибывшем в Москву из Берлина

Вечерняя Москва14:35

Специалисты не нашли повышенной радиации в прибывшем в Москву из Берлина поезде

ТАСС14:45

Следы радиации в поезде Берлин-Москва оставил онкобольной пассажир

Интерфакс15:00

Появилось видео с прибывшим в Москву «радиоактивным» поездом

РИА Новости15:14

Видео: поезд с «радиоактивным вагоном» прибыл на Белорусский вокзал

РЕН ТВ13:03
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РБК 07:26
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Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости вчера в 10:56
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Суд запретил «Победе» платную регистрацию в зарубежных аэропортах

Московский городской суд признал незаконной платную регистрацию на стойке в зарубежных аэропортах для пассажиров авиакомпании «Победа», поддержав требование столичной межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП).
РБК 13:41
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Совфед получил данные, указывающие на подготовку беспорядков в российской столице во время выборов в Мосгордуму и начал их анализировать.
Газета.Ru 15:11
Авто

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Известия 07:09
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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что он пока не видел поздравительных посланий в адрес главы государства Владимира Путина от лидеров Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа.
RT на русском 08:09
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Кузяев тренируется по индивидуальной программе

Сегодня команда проводит восстановительную тренировку. По индивидуальной программе работает хавбек Далер Кузяев.
Спорт-Экспресс вчера в 05:25
Происшествия

Бывший начальник якутского рудника «Мир» найден мертвым в СИЗО

Якутские следователи сегодня днем объявили о смерти бывшего начальника рудника «Мир» Алексея Бурксера.
ФедералПресс 04:54
Экономика

Путина предупредили об уходе автобрендов с российского рынка

В своем письме президенту РФ Владимиру Путину российские автодилеры предупредили о возможных последствиях повышения утилизационного сбора.
Ридус 09:34
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Онколог назвал причину выписки из больницы Заворотнюк

Врач-онколог центра имени Блохина Игорь Долгополов считает, что выписка актрисы Анастасии Заворотнюк из больницы может быть либо перерывом в лечении, либо отсутствием эффекта от помощи врачей.
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NYT: секретное спецподразделение РФ дестабилизирует Европу

Издание The New York Times сообщило о секретном российском подразделении, которое дестабилизирует обстановку в Европе уже 10 лет.
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Минторг США ввел санкции против 28 китайских организаций

Американские власти посчитали, что данные организации противоречат внешнеполитическим интересам США и вовлечены в нарушение прав человека, которые Китай проводит против уйгуров, казахов и других представителей мусульманского меньшинства в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР).
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РБК вчера в 11:10
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Дочь Ксении Бородиной перенесла экстренную операцию

Марусю, старшую дочь телеведущей Ксении Бородиной, экстренно прооперировали. Девочку доставили в больницу прямо из школы.
VSE42.RU вчера в 23:12
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Шкодран Мустафи: «Не думаю, что я второй в списке худших защитников мира»

Защитник «Арсенала» Шкодран Мустафи прокомментировал результаты опроса, в котором фанаты присудили ему второе место в списке худших защитников мира.
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Путин в день рождения повысил зарплаты себе и Медведеву

В соответствии с указом № 481, подписанным 7 октября — в день рождения Путина, денежное вознаграждение президента России и председателя правительства «в целях обеспечения социальных гарантий» увеличивается с 1 октября 2019 года на 4,3%.
РБК вчера в 11:10
Кино

Фильм «Джокер» возглавил российский прокат в выходные

РИА Новости вчера в 04:13
Экономика

Глава МВФ прогнозирует падение мировой экономики

Ведь еще два года назад, продолжила Георгиева, мировая экономика демонстрировала рост и процветание.
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Авто

Nissan представил новый Nissan Juke

Ассортимент из 11 цветов кузова в сочетании с 3 контрастными цветами крыши гарантирует, что новый Nissan Juke выделяется из общего потока.
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В Москве найден мертвым медалист Олимпиады по теннису

Российский теннисист и призер юношеских Олимпийских игр Михаил Бирюков был найден мертвым в московской квартире.
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Шоу-бизнес

Умерла участница команды КВН «Сборная Снежногорска» Евгения Жарикова

Участница команды КВН "Сборная Снежногорска" из Мурманской области Евгения Жарикова, у которой в сентябре диагностировали онкологическое заболевание, скончалась в московской клинике, сообщил капитан команды и супруг Евгении Сергей Жариков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
РИА Новости вчера в 08:31
Политика

Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами США

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Роберт Паттинсон выдвинут на «Оскар» за роль в фильме «Маяк»

Британский актёр Роберт Паттинсон выдвинут на "Оскар" за лучшую мужскую роль в психологическом хорроре "Маяк".
Газета Metro 10:23
Кино

В Москве завершается фестиваль Comic Con Russia 2019

В Москве в "Крокус Экспо" 6 октября завершается международный фестиваль Comic Con Russia, передает ОТР.
Общественное телевидение России 06 октября в 03:17
Общество

Разработан закон о блокировке электронной почты россиян

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий блокировать мессенджеры и электронную почту россиян за распространение запрещенной информации.
Lenta.ru 13:01
Теннис

Вторая сеяная Бенчич проиграла на старте турнира в Линце

Спорт-Экспресс 14:51
Армия и оружие

Ядерная ракета США пролетела рядом с пассажирским самолетом

Как отмечается, инцидент произошел еще в начале сентября, когда с американской военной подлодки у побережья Калифорнии были выпущены четыре баллистические ракеты Trident II.
Интерфакс вчера в 06:10
Общество

В ночь с 8 на 9 октября ожидается необычный звездопад

Наблюдающийся с 6 октября метеорный поток Дракониды достигнет пика в ночь с 8 на 9 октября, который станет первым из двух потоков, активных в октября.
Inc-news.ru 14:29
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