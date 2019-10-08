Эксперты не зафиксировали превышения радиационного фона в вагонах поезда, который прибыл в Москву из Германии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

Специалисты не нашли повышенной радиации в прибывшем в Москву поезде

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