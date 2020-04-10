Экономика

Мой БрянскМой БрянскСпециалисты предупредили о возможном сокращении точек по оплате ЖКХ

В России может сократиться число точек по оплате ЖКХ, говорится в письме экспертов спикеру Государственной думы Вячеславу Володину. Об этом сообщает «РИА Новости». Уточняется, что это произойдёт в случае принятия закона об отмене банковской комиссии с таких платежей.
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с чего всё началось

Платежи за ЖКХ подешевеют до недоступности

До 30% платежей проходят офлайн через пункты приема банков и платежных агентов, и именно их число сократится. Те же банки, кто продолжит прием платежей за ЖКХ без комиссий, просто переложат расходы на потребителей за счет других услуг, предупреждают эксперты.
Коммерсантъвчера в 15:35

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Коммерсантъвчера в 15:35
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Житель Тульской области застрелил егеря

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Горовой дал указание руководителям территориальных органов МВД России «исключить факты» привлечения к ответственности как лиц с просроченными паспортами и водительскими правами, так и родителей или опекунов, не обратившихся в установленный срок за получением паспорта в связи с достижением их подопечными 14-летнего возраста.
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Экономика сегодня вчера в 22:06
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Государственное бюро расследований Украины (ГБР) подозревает бывшего депутата Верховной рады Татьяну Черновол в поджоге партийного офиса и убийстве человека в период протестов на майдане Незалежности (площади Независимости) в 2014 году в Киеве.
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Федеральное медико-биологическое агентство России представило новую тест-систему на основе чипов, которая способна выявлять коронавирусную инфекцию за 15-20 минут.
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В текущем году динамика ВВП в России будет отрицательной, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
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Путин призвал предприятия не сваливать проблемы на коронавирус

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Малому бизнесу Коми разрешат возобновить работу

С одной стороны идет прирост пациентов с COVID, с другой, надо снижать жесткость мер по плану повышенной готовности.
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