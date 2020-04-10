Экономика
Мой БрянскСпециалисты предупредили о возможном сокращении точек по оплате ЖКХ
В России может сократиться число точек по оплате ЖКХ, говорится в письме экспертов спикеру Государственной думы Вячеславу Володину. Об этом сообщает «РИА Новости». Уточняется, что это произойдёт в случае принятия закона об отмене банковской комиссии с таких платежей.
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с чего всё началось
До 30% платежей проходят офлайн через пункты приема банков и платежных агентов, и именно их число сократится. Те же банки, кто продолжит прием платежей за ЖКХ без комиссий, просто переложат расходы на потребителей за счет других услуг, предупреждают эксперты.Коммерсантъвчера в 15:35
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Банкиры просят Володина отложить принятие закона об отмене комиссии за услуги ЖКХ
Экономика сегодня03:15
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