Коронавирус
Российская газетаСпециалисты расшифровали геном «пекинского» коронавируса
Всемирная организация здравоохранения получила данные генома вируса SARS-CoV-2, найденного на оптовом рынке Пекина, где на прошлой неделе произошла новая вспышка.
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Китай предоставил ВОЗ информацию о геноме выявленного в Пекине коронавируса
Московский Комсомолецвчера в 22:41
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 03:16, Ашберн
Футбол
Карпин раскритиковал РПЛ и «Сочи»
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин заявил, что не понимает почему РПЛ не может перенести матч против "Сочи", который должен был состояться 19 июня.
Российская газета вчера в 19:47
Политика
Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев
Обновлено в 22:56 Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев скончался в больнице, куда был госпитализирован с коронавирусом.
BFM.ru вчера в 15:36
Политика
Путин рассказал о звонках своих внуков в Кремль
Владимир Путин рассказал, что его внуки иногда звонят ему на работу в Кремль.
РБК вчера в 07:54
Политика
Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
Политика
Нуланд предлагает «надавить» на Путина изнутри страны
Согласно утверждению Нуланд, Россия не является "монолитной и незыблемой" страной, в последнее время на территории страны растет недовольство граждан, неудовлетворенных правлением Путина.
Военное обозрение вчера в 04:10
Экономика
Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы
С начала лета все переводы через банкоматы Сбербанка стали платными — комиссия составляет один процент от любой суммы, сообщили РИА Новости в банке.
РИА Новости 02:57
Происшествия
В Приморье арестован актер из «дискредитирующего МВД» видеоролика
Распространив информацию, режиссер видеоролика выразил явное неуважение к органам государственной власти, дискредитировав тем самым сотрудников органов внутренних дел.
Коммерсантъ вчера в 08:56
Политика
The National Interest опубликовал статью Путина о Второй мировой войне
Американский журнал The National Interest опубликовал статью президента России Владимира Путина "The Real Lessons of the 75th Anniversary of World War II" ("Фактические уроки 75-ой годовщины Второй Мировой войны").
Газета.Ru вчера в 14:10
Общество
На Кубани с 21 июня отменяют режим карантина
«Сегодняшний результат позволяет отменить режим карантина с 21 июня», — цитирует главу региона ТАСС.
RT на русском вчера в 05:39
Политика
В Госдуме предупредили Киев по поводу добычи газа у берегов Крыма
В Госдуме прокомментировали намерение "Нафтогаз Украины" возобновить добычу углеводородов на шельфе Черного моря.
Российская газета 02:49
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле
Прохладный июль ожидается в Курганской области, на юге Тюменской области, в Томской, Новосибирской, Омской, Кемеровской областях и на Алтае.
РИА Новости 02:19
Политика
Трамп намекнул на рассекречивание информации об НЛО
ТК Звезда 00:06
Единоборства
Отец Хабиба Нурмагомедова вылечился от коронавируса
Псковское агентство информации вчера в 16:57
Энергетика
Стоимость нефти марки Brent превысила 42 доллара за баррель
По данным торгов лондонской биржи ICE, по состоянию на 6:00 по московскому времени цена августовского фьючерса на нефть Brent достигла 42,05 доллара за баррель.
Inc-news.ru вчера в 23:52
Происшествия
Друг семьи Захарова рассказал о возможном повороте в деле Ефремова
В деле о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова может произойти неожиданный поворот. Об этом сообщил друг семьи Сергея Захарова.
РИА Новости вчера в 09:01
Экономика
Россия намерена разорвать налоговое соглашение с Кипром
Власти России и Кипра все еще не пришли к консенсусу касательно изменения налогового соглашения.
Городовой 03:01
Транспорт
Школьникам расширили скидки на железнодорожные билеты
Премьер-министр России Михаил Мишустин в пятницу, 19 июня, подписал постановление о дополнительной скидке на железнодорожные билеты для школьников.
Известия 02:59
Происшествия
В Крыму задержали украинца при попытке незаконно проникнуть в Россию
Российские пограничники задержали в Крыму гражданина Украины, пытавшегося незаконно проникнуть в Россию.
RT на русском 02:10
Происшествия
Во Франции после беспорядков в Дижоне задерживают выходцев из Чечни
РИА Новости вчера в 04:27
Общество
В руинах бывшего замка нацистов нашли сокровища
Ученые нашли в руинах замка XIV века в польском городе Новы-Сонч сундук с сокровищами: серебряными кубками, вазами, столовыми приборами и посудой.
Lenta.ru вчера в 16:22
Армия и оружие
В Китае освободили десять взятых в плен индийских солдат
Нью-Дели, 19 июня 2020, 06:49 — REGNUM Китайское командование освободило десять индийских военнослужащих, которые были взяты в плен во время пограничных столкновений три дня назад, сообщает 18 июня индийская газета Hindu со ссылкой на источник в спецслужбах.
REGNUM вчера в 23:49
Кино
В Сети появился тизер сериала «Проклятая» от Netflix
Стриминговый сервис Netflix выложил тизер сериала Проклятая — нового переосмысления истории короля Артура.
NewInform вчера в 10:52
Экономика
Глава РФПИ рассказал о прошедших стадию «отрицания» инвесторах
Как рассказал в интервью РБК глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, за время пандемии инвесторы прошли несколько стадий.
РБК 03:00
Спорт
Новая Crash Bandicoot получила возрастной рейтинг — опубликованы обложка и название игры
Помимо возрастного рейтинга комитет опубликовал обложки игры для PlayStation 4 и Xbox One (с указанием на совместимость с Xbox Series X), другие платформы на сайте не упоминаются.
CyberSport.ru 01:04
Общество
Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования
Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
РБК 16 июня в 10:05
Общество
В США умер сын Никиты Хрущева Сергей
Коммерсантъ вчера в 18:04
Футбол
Семак рассказал про отличия нового контракта с «Зенитом» от старого
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал об особенностях нового соглашения с клубом, которое он не так давно подписал.
Нева Спорт вчера в 15:44
Фигурное катание
Стало известно о беременности фигуристки Юлии Липницкой
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Юлия Липницкая беременна и совсем скоро родит первенца.
Аргументы недели 16 июня в 11:21
Общество
В центре Москвы закрылись более 100 магазинов и кафе
Больше всего магазинов и ресторанов прекратило работу на Садовом кольце и на Арбате. Однако за это время были открыты и 39 новых заведений.
Коммерсантъ 02:42