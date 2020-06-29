Экономика
ТАСССпециальный налоговый режим. Как самозанятые выходят из тени
С 1 июля любой российский регион по собственному желанию может вводить специальный налоговый режим для самозанятых. Ранее с 1 января 2019 года он заработал Москве, Республике Татарстан, а также Московской и Калужской областях, а с января 2020 года к ним присоеденились еще 19 субъектов.
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Налоги для самозанятых вводятся по всей стране. Кто и сколько будет платить?
Телеканал 360°29 июня в 05:00
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В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов
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Прибывшая в Крым группа депутатов, политиков и общественных деятелей из европейских стран с утра начала объезд избирательных участков, на которых проходит голосование о поправках в Конституцию РФ.
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Меркель отреагировала на возможность санкций по «Северному потоку — 2»
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В Красногорске возник пожар в ангаре с покрышками
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Какую минимальную пенсию можно получать в Кировской области?
Минимальный размер пенсии пенсионера приравнен к его прожиточному минимуму, установленному в регионе его проживания.
Свойкировский.рф 07:54
Авто
В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу
С завтрашнего дня, 1 июля, в Российской Федерации вступят в силу 3 изменения, касающиеся водителей автомобилей.
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Новая KIA K5, ныне известная в России под именем Optima, вышла на североамериканский рынок.
Автоновости дня 06:32
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Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет.
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Общество
В России введена обязательная маркировка лекарств, сигарет и обуви
Регистрация компаний в системе маркировки началась на рынке обуви еще 1 июля 2019 года.
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В Воронеже рестораны откроют летние веранды
Воронеж, 1 июля 2020, 14:25 — REGNUM Летние веранды кафе и ресторанов в Воронежской области смогут работать с соблюдением эпидемиологических требований.
REGNUM 07:25
Происшествия
В Анапе погиб восьмилетний мальчик, которого засыпало песком на пляже
ТАСС вчера в 09:33
Автоспорт
Квят поделился ожиданиями от старта сезона «Формулы-1»
Российский пилот "АльфаТаури" Даниил Квят поделился ожиданиями от старта нового сезона "Формулы-1".
Газета.Ru 07:35
Политика
В Кремле объяснили, почему Путин голосовал по поправкам без маски
«Президент полностью доверяет санитарным мерам, принимаемым на каждом участке», – приводит издание цитату Пескова.
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Звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович была замечена на прогулке с Павлом Прилучным, который недавно развелся со своей женой Агатой Муцениеце.
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Марго Робби снимется в шестой части «Пиратов Карибского моря»
Подмосковье Сегодня 29 июня в 17:27
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Посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что видит понимание между белорусской и российской сторонами по вопросу выравнивания в этих странах цен на природный газ.
РИА Новости 07:36
Авто
В интернете опубликовали изображения кросс-универсала Toyota Camry
Сделав из актуальной модели Camry кросс-универсал, дизайнеры дополнили его оригинальными бамперами, защитным обвесом из пластика, который опоясывает кузов, а также большими колесными дисками.
Новые автомобили вчера в 11:52
Культура
Лапунов назвал реалистичным фильм HBO о пытках гомосексуалов в Чечне
Документальный фильм "Добро пожаловать в Чечню", премьера которого состоялась сегодня в США, точно изображает проблему преследований за сексуальную ориентацию в республике, заявил герой киноленты Максим Лапунов.
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Энергетика
Правительство Украины отложило введение рыночных цен на газ
Киев, 1 июля 2020, 15:09 — REGNUM Правительство Украины в очередной раз отложило переход на рыночные цены на газ для населения страны.
REGNUM 08:09
Общество
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РИА Новости 05:40
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Путин призвал подумать о мерах для нейтрализации боевиков в Сирии
Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости подумать, какие дополнительные меры нужно принять для нейтрализации боевиков в Сирии, включая Идлиб и Заевфратье.
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Армия и оружие
Украина усилила боеготовность войск у границ с Крымом
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По состоянию на 15:00 1 июля в Екатеринбурге участие в голосовании по поправкам в Конституцию приняли более 420 тысяч человек.
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Здоровье
За прошедшие сутки коронавирус в ДНР медики выявили еще у 17 жителей
За прошедшие сутки медики зарегистрировали 17 новых случаев заражения коронавирусом в ДНР.
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Шоу-бизнес
Дава потратил 900 тысяч рублей на лечение мамы от коронавируса
Мать Давида Манукяна переболела коронавирусом, ее лечение обошлось артисту в 900 тыс. руб. Об этом артист рассказал "СтарХит".
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Политика
Лукашенко и Путин обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений
Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили актуальные вопросы белорусско-российских отношений в рамках участия в церемонии открытия Ржевского мемориального комплекса.
ТАСС вчера в 15:19
Футбол
ФИФА напомнила о победе сборной России над Испанией на ЧМ-2018
Пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА) напомнила, что ровно два года назад сборная России обыграла Испанию в матче 1/8 финала домашнего чемпионата мира.
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