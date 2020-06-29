С 1 июля любой российский регион по собственному желанию может вводить специальный налоговый режим для самозанятых. Ранее с 1 января 2019 года он заработал Москве, Республике Татарстан, а также Московской и Калужской областях, а с января 2020 года к ним присоеденились еще 19 субъектов.

Специальный налоговый режим. Как самозанятые выходят из тени

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