Экономика

ТАССТАСССпециальный налоговый режим. Как самозанятые выходят из тени

С 1 июля любой российский регион по собственному желанию может вводить специальный налоговый режим для самозанятых. Ранее с 1 января 2019 года он заработал Москве, Республике Татарстан, а также Московской и Калужской областях, а с января 2020 года к ним присоеденились еще 19 субъектов.
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С 1 июля в Томской области введен в действие налог на самозанятых

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С 1 июля 2020 года на территории Республики Крым вводится специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»

Город2429 июня в 06:40

Специальный налоговый режим. Как самозанятые выходят из тени

ТАССвчера в 01:00

Стать самозанятым можно будет с 16 лет во всех регионах страны

Российская газета29 июня в 12:22

С 1 июля вводится специальный налоговый режим для самозанятых

Хĕрлĕ ялаввчера в 09:13

Налоги для самозанятых вводятся по всей стране. Кто и сколько будет платить?

Телеканал 360°29 июня в 05:00
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С завтрашнего дня, 1 июля, в Российской Федерации вступят в силу 3 изменения, касающиеся водителей автомобилей.
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Новая KIA K5, ныне известная в России под именем Optima, вышла на североамериканский рынок.
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Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет.
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Общество

В России введена обязательная маркировка лекарств, сигарет и обуви

Регистрация компаний в системе маркировки началась на рынке обуви еще 1 июля 2019 года.
Газета.Ru вчера в 17:43
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Общество

В Воронеже рестораны откроют летние веранды

Воронеж, 1 июля 2020, 14:25 — REGNUM Летние веранды кафе и ресторанов в Воронежской области смогут работать с соблюдением эпидемиологических требований.
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Автоспорт

Квят поделился ожиданиями от старта сезона «Формулы-1»

Российский пилот "АльфаТаури" Даниил Квят поделился ожиданиями от старта нового сезона "Формулы-1".
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В Кремле объяснили, почему Путин голосовал по поправкам без маски

«Президент полностью доверяет санитарным мерам, принимаемым на каждом участке», – приводит издание цитату Пескова.
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Энергетика

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Сделав из актуальной модели Camry кросс-универсал, дизайнеры дополнили его оригинальными бамперами, защитным обвесом из пластика, который опоясывает кузов, а также большими колесными дисками.
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Правительство Украины отложило введение рыночных цен на газ

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Власти Киева приняли решение ограничить работу учреждений общественного питания и развлекательных учреждений, а также проведение массовых мероприятий до 22.00 (совпадает с мск) из-за коронавируса COVID-19, сообщил в среду на брифинге мэр украинской столицы Виталий Кличко.
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Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости подумать, какие дополнительные меры нужно принять для нейтрализации боевиков в Сирии, включая Идлиб и Заевфратье.
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К 15:00 в Екатеринбурге проголосовали 420 тысяч человек

По состоянию на 15:00 1 июля в Екатеринбурге участие в голосовании по поправкам в Конституцию приняли более 420 тысяч человек.
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За прошедшие сутки коронавирус в ДНР медики выявили еще у 17 жителей

За прошедшие сутки медики зарегистрировали 17 новых случаев заражения коронавирусом в ДНР.
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Дава потратил 900 тысяч рублей на лечение мамы от коронавируса

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Лукашенко и Путин обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили актуальные вопросы белорусско-российских отношений в рамках участия в церемонии открытия Ржевского мемориального комплекса.
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ФИФА напомнила о победе сборной России над Испанией на ЧМ-2018

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