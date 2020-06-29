Экономика
Krym.NewsС 1 июля в Крыму вводится налог для самозанятых
Проект по специальному налогообложению для самозанятых, который стартовал в прошлом году в четырех регионах России, теперь будет реализован в Крыму. С 1 июля налог вводится на полуострове, как и во многих субъектах РФ.
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Общество
Акинфеев призвал прийти на голосование по поправкам в конституцию РФ
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев выступил с призывом прийти на голосование по поправкам в конституцию РФ.Друзья, сегодня важный день.
Soccer.ru 08:39
Политика
Власти Казахстана предложили ввести карантин с 5 июля на 14 дней
В Казахстане разработали план введения карантина с 5 июля, сообщил в среду, 1 июля, президент страны Касым-Жомарт Токаев.
Известия 09:33
Наука
COVID-19 может инфицировать клетки мозга человека
Специалисты из Университета Джона Хопкинса предполагают, что коронавирус способен инфицировать клетки мозга человека.
ToDay News Ufa 09:40
Хоккей
Игроки НХЛ могут приехать на Олимпиаду в 2022 году
Ранее другой инсайдер Эллиотт Фридман сообщил, что игроки НХЛ могут приехать на Олимпиаду в 2022 году.
Bookmaker-ratings.ru 09:36
Политика
Явка на голосование по поправкам в Конституцию составила 55,22%
Явка на голосование по поправкам в Конституцию по России к 1 июля составила 55,22%.
Вести Подмосковья 03:58
Политика
Белоруссия раскрыла детали плана интеграции с Россией
В феврале 2019 года Россия предложила Белоруссии передать 95 процентов ее полномочий на наднациональный уровень в рамках интеграции.
Lenta.ru 09:44
Политика
Депутат Европарламента назвал ритуалом протест Украины на визит в Крым
Глава делегации европейский политиков и экспертов, депутат Европарламента Тьерри Мариани в среду, 1 июля, заявил, что протест Украины на визит в Крым стал уже неким ритуалом.
Известия 09:50
Футбол
Защитник «Уфы» Неделчяру отказался замениться в матче с «Рубином»
В матче 25-го тура российской Премьер-лиги между «Уфой» и «Рубином» (0:0) защитник башкирской команды Йонуц Неделчяру отказался уйти с поля на замену.
Чемпионат 10:38
Общество
Названа причина разрушения межкорейского офиса связи в КНДР
Ранее, 16 июня, Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что межкорейский офис связи полностью разрушен.
Известия вчера в 19:22
Политика
Комиссия Думы проверяет на соответствие закону публикацию «Медузы» о Ржевском мемориале
Пискарев добавил, что в настоящее время правоохранительные органы по инициативе комиссии проверяют более ранние публикации "Медузы" о распространении в России коронавирусной инфекции.
ТАСС 06:34
Технологии
Инсайдер: Resident Evil Village будет немного похожа на Dark Souls и длиннее Resident Evil 7
3DNews 01:41
Политика
Минтранс не подтвердил возобновление авиасообщения с Турцией с 15 июля
В Минтрансе РФ опровергли информацию о том, что с 15 июля якобы вновь будут осуществляться авиарейсы из РФ в Турцию.
Кавказ Пост вчера в 06:59
Армия и оружие
Российские Су-27 перехватили военные самолеты США над Черным морем
Газета.Ru 29 июня в 11:34
Общество
Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно
РИА Новости 29 июня в 12:25
Шоу-бизнес
Скончался актер Виктор Проскурин
Заслуженный артист России Виктор Проскурин умер на 69-м году жизни от хронической обструктивной болезни легких, сообщила "Интерфаксу" вдова артиста Ирина Хонда.
Интерфакс 09:25
Общество
США ограничили доступ странам Европы к препарату от коронавируса
США скупили около 90 процентов трехмесячного запаса препарата ремдесивир, который применяют при лечении коронавируса.
Lenta.ru 10:34
Происшествия
Двое заключенных сделали 20-метровый подкоп в ульяновской колонии
Двое заключенных прокопали под землей 20-метровый тоннель с целью побега из колонии в Ульяновской области.
Вести.Ru 10:04
Кино
Режиссер Кристофер Нолан запрещает актерам сидеть на съемках
Pravda.Ru вчера в 08:14
Финансы
Курс евро превысил 80 рублей впервые с 14 мая
Курс доллара США составил 71,32 руб./$1 в 17:38 МСК, что на 1,33 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов.
Интерфакс вчера в 11:36
Происшествия
В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов
Актер и хореограф Максим Парфенов трагически погиб в Москве.
Российская газета вчера в 06:54
Политика
Мэр Якутска проголосовала против поправок
Мэр Якутска Сардана Авксентьева до последнего скрывала свое отношение к поправкам в Конституцию, но ей всё-таки пришлось рассказать о голосовании.
Pravda.Ru 07:51
Общество
Коронавирусу предложили противопоставить «три Т»
Стратегию "три Т" предложил реализовать директор Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.
Вести.Ru 05:24
Космос
Наша галактика скрывает до 36 внеземных цивилизаций
Вперёд (г. Батайск) 09:00
Здоровье
В Ивановской области снижается заболеваемость пневмонией
Заболеваемость по сравнению с прошлой неделей снизилась на 7% - с 15 по 21 июня выявлено 359 пневмоний, неделей ранее – 365.
Ивтелерадио 29 июня в 08:54
Политика
Суд отказал защите Порошенко в отводе прокуроров
Печерский районный суд Киева отказал защите экс-президента Украины Петра Порошенко в удовлетворении отвода группы прокуроров во главе с генпрокурором Ириной Венедиктовой.
РИА Новости 09:20
Авто
АвтоВАЗ поднял в России цены на свои автомобили
Evo-rus.com 08:18
Общество
Какую минимальную пенсию можно получать в Кировской области?
Минимальный размер пенсии пенсионера приравнен к его прожиточному минимуму, установленному в регионе его проживания.
Свойкировский.рф 07:54