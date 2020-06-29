Экономика

Krym.NewsKrym.NewsС 1 июля в Крыму вводится налог для самозанятых

Проект по специальному налогообложению для самозанятых, который стартовал в прошлом году в четырех регионах России, теперь будет реализован в Крыму. С 1 июля налог вводится на полуострове, как и во многих субъектах РФ.
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С 1 июля вводится специальный налоговый режим для самозанятых

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