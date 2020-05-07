Экономика
REGNUMВ Бурятии ввели специальный налоговый режим для самозанятых
Улан-Удэ, 7 мая 2020, 06:31 — REGNUM В Бурятии введён специальный налоговый режим для самозанятых. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, 6 мая региональный парламент поддержал законопроект.
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Зампред по экономике Алексей Мишенин прокомментировал недовольство Геннадия Доржиева
Московский Комсомолец Улан-Удэ21:30
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Общество
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Ограничения из-за коронавируса будут снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным.
РИА Новости 11:42
Общество
В Новой Москве снесены павильоны реалити-шоу «Дом-2»
Для строительства автодороги полностью снесены павильоны реалити-шоу "Дом-2".
Российская газета 09:09
Общество
Профессор ВШЭ получил выговор за рассуждения о «либеральной сволоте»
Администрация НИУ ВШЭ объявила выговор профессору и политологу Олегу Матвейчеву, порассуждавшему в Facebook о «либеральной сволоте».
Lenta.ru 22:30
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой, сообщает РБК со ссылкой на его знакомых. По данным издания, это произошло в ночь на 6 мая.
Ведомости 11:18
Политика
Помпео заявил премьеру Чехии о «враждебном влиянии» Китая и России
В ходе телефонного разговора между госсекретарем США Майком Помпео и премьер-министром Чехии Андреем Бабишем глава Госдепа США заявил об обеспокоенности Вашингтона «враждебным влиянием» со стороны России и Китая на Чехию.
Известия 22:09
Общество
МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала
МИД Белоруссии лишил аккредитации, необходимой для работы в стране, съёмочную группу российского Первого канала.
RT на русском 16:30
Общество
В Челябинской области ввели масочный режим
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о введении масочного режима в регионе.
ТАСС 03:10
Политика
Пентагон вкратце изложил свою версию Второй мировой войны
Об американской версии Второй мировой войны рассказало агентство РИА "Новости".
Газета.Ru 23:33
Общество
Как выглядит девушка с самыми большими губами в мире
Очень хочется верить, что это все же обман, и на самом деле Андреа виртуозно использует какие-то фильтры, но сама Иванова уверяет, что все настоящее.
Woman.ru 20:04
Политика
США хотят опубликовать 53 документа о российском «вмешательстве»
В письме говорится, что 53 интервью изложены на шести тысячах страниц.
Газета.Ru 22:37
Общество
Дмитрий Азаров обсудил снятие режима ограничений в Самарской области
В Самарской области на состоявшемся очередном заседании регионального оперативного штаба по предупреждению коронавируса обсуждался план по выходу региона из режима ограничений и самоизоляции.
Ugpressa.ru 15:37
Культура
Скончалась актриса Татьяна Паркина
Союз кинематографистов России сообщил о том, что актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни.
Pravda.Ru 08:10
Общество
В Госдуме рассказали о «выдыхающемся» коронавирусе
В Государственной думе заявили, что коронавирус уже начал "выдыхаться".
Газета.Ru 20:56
Фигурное катание
Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой
Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала уход российской фигуристки Александры Трусовой в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
Lenta.ru 12:59
Общество
Спевшую про АУЕ студентку из Новосибирска отчислили из университета
Причиной стал не скандальный клип про прелести воровской жизни, а банальная неуспеваемость 19-летняя Арина Миронова из Маслянино, до недавнего времени учившаяся на юрфаке Сибирского института управления из Новосибирска, внезапно прославилась после своего дебютного клипа о прелестях воровской жизни.
Прецедент-Новосибирск 06:14
Происшествия
Бывший офицер СКР Ламонов вышел из колонии по УДО
Бывший заместитель главы управления собственной безопасности Следственного комитета России (СКР) Александр Ламонов условно-досрочно освобожден (УДО) из колонии.
Коммерсантъ вчера в 16:52
Энергетика
Российская нефть Urals подорожала почти до $25
Цена российской нефти Urals в северо-западной Европе на фоне сделки ОПЕК+ выросла на $4,59 за баррель.
Профиль 12:28
Общество
Власти объяснили рыбалку чиновников Мурманской области в самоизоляции
В Мурманской области до 11 мая действует режим обязательной самоизоляции для граждан.
РБК 10:30
Экономика
Головной офис «Почты России» переедет на стадион ЦСКА
Изначально стадион именовался «ЦСКА Арена», но в 2017 году его переименовали в «ВЭБ Арену».
Коммерсантъ 03:49
Общество
Чехия усилит охрану своих дипломатов в России
После протестов россиян, недовольных демонтажем памятника маршалу Ивану Коневу в Праге, в Москву будут направлены сотрудники службы безопасности чешского МИДа.
Эхо Москвы 19:09
Шоу-бизнес
Утяшева и Воля показали подросшую дочку
Из-за коронавирусной пандемии не удалось отметить день рождения в парке или кафе, но Воля и Утяшева подготовили праздничную домашнюю атмосферу с воздушными шариками и подарками.
RuNews24.ru 10:08
Общество
Как лето повлияет на эпидемию коронавируса, рассказал вирусолог
К наступлению летнего периода количество зараженных коронавирусом снизится, заявил в интервью Пятому каналу вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.
Live24 14:33
Общество
По всему Китаю снижен уровень эпидугрозы до минимального
Во всех регионах Китая накануне был снижен уровень эпидемиологической опасности до минимального, сообщает Центральное телевидение Китая.
Хакасия-Информ 23:11
Общество
Дмитрий Киселев назвал россиян «не заслужившими» послаблений
Известный российский телеведущий Дмитрий Киселев написал в своем Telegram-канале, что россияне «не заслужили» послабления ограничительных мер из-за своего поведения.
Live24 13:58
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК вчера в 21:07
Политика
Журналисту RT угрожали после заявлений об американских наемниках
Угрозы после публикаций о вторжении экс-спецназовцев из США в Венесуэлу получила корреспондент RT Эрика Ортега.
ИА Красная Весна 19:45
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук показала редкое фото особенной дочери
Бывшая жена режиссера Федора Бондарчука опубликовала в соцсети фотографию их совместной дочери, которую пара долгое время старалась не превращать в публичную личность.
Московский Комсомолец вчера в 06:38
Происшествия
Число зараженных коронавирусом в Бурятии перевалило за 500
По информации Управления Роспотребнадзора по Бурятии на 8.00 часов 07.05.2020, в республике зарегистрировано 518 (+19) лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19.
Ариг Ус 21:19
Наука
3D-печать на основе керамики поможет изготавливать детали для самолетов и ракет
Ученые из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого разработали новую технологию 3D-печати изделий на основе материалов из карбида кремния SiC и исследовали свойства изготовленных деталей.
Газета.Ru 10:19