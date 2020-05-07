Улан-Удэ, 7 мая 2020, 06:31 — REGNUM В Бурятии введён специальный налоговый режим для самозанятых. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, 6 мая региональный парламент поддержал законопроект.

В Бурятии ввели специальный налоговый режим для самозанятых

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