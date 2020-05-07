Экономика

REGNUMREGNUMВ Бурятии ввели специальный налоговый режим для самозанятых

Улан-Удэ, 7 мая 2020, 06:31 — REGNUM В Бурятии введён специальный налоговый режим для самозанятых. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, 6 мая региональный парламент поддержал законопроект.
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В Бурятии ввели специальный налоговый режим для самозанятых

REGNUM23:31

Зампред по экономике Алексей Мишенин прокомментировал недовольство Геннадия Доржиева

Московский Комсомолец Улан-Удэ21:30

Алексей Мишенин рассказал о создании антикризисных решений для бизнеса

Информ Полис online09:31

В Бурятии с 1 июля вводится налоговый режим для самозанятых

Номер один11:31

В Бурятии официально появились самозанятые

Ариг Ус02:08

В Бурятии, возможно, ослабят ограничения для бизнеса

Первое альтернативное телевидениевчера в 07:32

В Бурятии введут специальный налоговый режим для самозанятых

Байкал-Dailyвчера в 06:48
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Общество

Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа

Ограничения из-за коронавируса будут снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным.
РИА Новости 11:42
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Общество

В Новой Москве снесены павильоны реалити-шоу «Дом-2»

Для строительства автодороги полностью снесены павильоны реалити-шоу "Дом-2".
Российская газета 09:09
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Общество

Профессор ВШЭ получил выговор за рассуждения о «либеральной сволоте»

Администрация НИУ ВШЭ объявила выговор профессору и политологу Олегу Матвейчеву, порассуждавшему в Facebook о «либеральной сволоте».
Lenta.ru 22:30
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Общество

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой, сообщает РБК со ссылкой на его знакомых. По данным издания, это произошло в ночь на 6 мая.
Ведомости 11:18
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Политика

Помпео заявил премьеру Чехии о «враждебном влиянии» Китая и России

В ходе телефонного разговора между госсекретарем США Майком Помпео и премьер-министром Чехии Андреем Бабишем глава Госдепа США заявил об обеспокоенности Вашингтона «враждебным влиянием» со стороны России и Китая на Чехию.
Известия 22:09
Общество

МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала

МИД Белоруссии лишил аккредитации, необходимой для работы в стране, съёмочную группу российского Первого канала.
RT на русском 16:30
1,5K
Общество

В Челябинской области ввели масочный режим

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о введении масочного режима в регионе.
ТАСС 03:10
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Политика

Пентагон вкратце изложил свою версию Второй мировой войны

Об американской версии Второй мировой войны рассказало агентство РИА "Новости".
Газета.Ru 23:33
Общество

Как выглядит девушка с самыми большими губами в мире

Очень хочется верить, что это все же обман, и на самом деле Андреа виртуозно использует какие-то фильтры, но сама Иванова уверяет, что все настоящее.
Woman.ru 20:04
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Политика

США хотят опубликовать 53 документа о российском «вмешательстве»

В письме говорится, что 53 интервью изложены на шести тысячах страниц.
Газета.Ru 22:37
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Общество

Дмитрий Азаров обсудил снятие режима ограничений в Самарской области

В Самарской области на состоявшемся очередном заседании регионального оперативного штаба по предупреждению коронавируса обсуждался план по выходу региона из режима ограничений и самоизоляции.
Ugpressa.ru 15:37
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Культура

Скончалась актриса Татьяна Паркина

Союз кинематографистов России сообщил о том, что актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни.
Pravda.Ru 08:10
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Общество

В Госдуме рассказали о «выдыхающемся» коронавирусе

В Государственной думе заявили, что коронавирус уже начал "выдыхаться".
Газета.Ru 20:56
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Фигурное катание

Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала уход российской фигуристки Александры Трусовой в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
Lenta.ru 12:59
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Общество

Спевшую про АУЕ студентку из Новосибирска отчислили из университета

Причиной стал не скандальный клип про прелести воровской жизни, а банальная неуспеваемость 19-летняя Арина Миронова из Маслянино, до недавнего времени учившаяся на юрфаке Сибирского института управления из Новосибирска, внезапно прославилась после своего дебютного клипа о прелестях воровской жизни.
Прецедент-Новосибирск 06:14
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Происшествия

Бывший офицер СКР Ламонов вышел из колонии по УДО

Бывший заместитель главы управления собственной безопасности Следственного комитета России (СКР) Александр Ламонов условно-досрочно освобожден (УДО) из колонии.
Коммерсантъ вчера в 16:52
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Энергетика

Российская нефть Urals подорожала почти до $25

Цена российской нефти Urals в северо-западной Европе на фоне сделки ОПЕК+ выросла на $4,59 за баррель.
Профиль 12:28
1
Общество

Власти объяснили рыбалку чиновников Мурманской области в самоизоляции

В Мурманской области до 11 мая действует режим обязательной самоизоляции для граждан.
РБК 10:30
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Экономика

Головной офис «Почты России» переедет на стадион ЦСКА

Изначально стадион именовался «ЦСКА Арена», но в 2017 году его переименовали в «ВЭБ Арену».
Коммерсантъ 03:49
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Общество

Чехия усилит охрану своих дипломатов в России

После протестов россиян, недовольных демонтажем памятника маршалу Ивану Коневу в Праге, в Москву будут направлены сотрудники службы безопасности чешского МИДа.
Эхо Москвы 19:09
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Шоу-бизнес

Утяшева и Воля показали подросшую дочку

Из-за коронавирусной пандемии не удалось отметить день рождения в парке или кафе, но Воля и Утяшева подготовили праздничную домашнюю атмосферу с воздушными шариками и подарками.
RuNews24.ru 10:08
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Общество

Как лето повлияет на эпидемию коронавируса, рассказал вирусолог

К наступлению летнего периода количество зараженных коронавирусом снизится, заявил в интервью Пятому каналу вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.
Live24 14:33
4
Общество

По всему Китаю снижен уровень эпидугрозы до минимального

Во всех регионах Китая накануне был снижен уровень эпидемиологической опасности до минимального, сообщает Центральное телевидение Китая.
Хакасия-Информ 23:11
Общество

Дмитрий Киселев назвал россиян «не заслужившими» послаблений

Известный российский телеведущий Дмитрий Киселев написал в своем Telegram-канале, что россияне «не заслужили» послабления ограничительных мер из-за своего поведения.
Live24 13:58
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Экономика

Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК вчера в 21:07
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Армия и оружие

США смоделировали сброс 100-мегатонной термоядерной бомбы на Москву

Lenta.ru 17:12
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Политика

Журналисту RT угрожали после заявлений об американских наемниках

Угрозы после публикаций о вторжении экс-спецназовцев из США в Венесуэлу получила корреспондент RT Эрика Ортега.
ИА Красная Весна 19:45
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Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук показала редкое фото особенной дочери

Бывшая жена режиссера Федора Бондарчука опубликовала в соцсети фотографию их совместной дочери, которую пара долгое время старалась не превращать в публичную личность.
Московский Комсомолец вчера в 06:38
10
Происшествия

Число зараженных коронавирусом в Бурятии перевалило за 500

По информации Управления Роспотребнадзора по Бурятии на 8.00 часов 07.05.2020, в республике зарегистрировано 518 (+19) лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19.
Ариг Ус 21:19
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Наука

3D-печать на основе керамики поможет изготавливать детали для самолетов и ракет

Ученые из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого разработали новую технологию 3D-печати изделий на основе материалов из карбида кремния SiC и исследовали свойства изготовленных деталей.
Газета.Ru 10:19
Как работают Яндекс.Новости?
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