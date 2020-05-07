Экономика

EastRussiaEastRussiaСпециальный налоговый режим для самозанятых ввели в Бурятии

Специальный налоговый режим для самозанятых ввели в Бурятии. Ранее регион не входил в число территорий, где можно было применять такой режим. По информации пресс-службы правительства республики, инициативу властей Бурятии о распространении режима приняли депутаты Народного Хурал.
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В Бурятии официально появились самозанятые

Ариг Усвчера в 02:08

Зампред по экономике Алексей Мишенин прокомментировал недовольство Геннадия Доржиева

Московский Комсомолец Улан-Удэвчера в 21:30

В Бурятии с 1 июля вводится налоговый режим для самозанятых

Номер одинвчера в 11:31

Алексей Мишенин рассказал о создании антикризисных решений для бизнеса

Информ Полис onlineвчера в 09:31

В Бурятии ввели специальный налоговый режим для самозанятых

REGNUMвчера в 23:31

В Бурятии, возможно, ослабят ограничения для бизнеса

Первое альтернативное телевидение05 мая в 07:32

В Бурятии введут специальный налоговый режим для самозанятых

Байкал-Daily05 мая в 06:48
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Происшествия

Вывозной рейс с россиянами прибыл в Петербург из Шанхая

RT на русском вчера в 20:41
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Политика

Путин соберет всех губернаторов на совещание по коронавирусу

Владимир Путин сегодня в ближайшее время соберет совещание с участием глав регионов, представителей правительства и администрации президента, на котором будет обсуждаться поддержка экономики во время пандемии коронавируса и поэтапный выход из режима ограничений.
Вести ФМ вчера в 09:43
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Происшествия

Миллиардер Дмитрий Босов совершил самоубийство

Погибший мог покончить с собой. Ранее РБК также писал, что Босов совершил суицид.
РИА Новости вчера в 13:07
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Общество

Работу строительных предприятий в Москве могут разрешить с 12 мая

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в столице из-за ситуации с распространением коронавируса строительные и ремонтные работы приостанавливаются с 13 апреля, действие ограничений продлено до 12 мая.
Интерфакс вчера в 09:38
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Экономика

В помощь бизнесу в регионах выделены дополнительные средства

На предоставление субсидий малому и среднему бизнесу в регионах из федерального бюджета выделено 2 млрд. рублей.
Российская газета 04 мая в 05:44
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Политика

МИД Чехии решил усилить безопасность сотрудников дипмиссии в Москве

МИД Чехии собирается направить сотрудников службы безопасности в Москву для защиты своих дипломатов.
Коммерсантъ вчера в 21:59
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Армия и оружие

Отчет ООН: ЧВК «Вагнер» разместила в Ливии около 1 тыс. бойцов

«Группа установила присутствие частных военных оперативников из ЧВК Вагнера в Ливии с октября 2018 года»,— говорится в докладе ООН, по словам нескольких дипломатов, которые говорили с AFP на условиях анонимности, поскольку документ еще не был обнародован.
Коммерсантъ 00:10
Происшествия

В Краснодарском крае коронавирус обнаружили у семимесячного ребенка

Заражение коронавирусом подтвердилось у семимесячного ребенка в Краснодарском крае.
ТАСС вчера в 04:22
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Политика

В Кремле заявили о недоверии опросам «Левады» о рейтинге Путина

Песков отметил, что «существуют и другие опросы, которые дают иную картину».
РБК вчера в 08:34
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Армия и оружие

В воздушном параде 9 мая в Москве задействуют 75 летательных аппаратов

ТАСС 05 мая в 17:13
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Шоу-бизнес

Инсайдеры: королева запретила Кейт Миддлтон иметь еще детей, чтобы без перерывов работать за двоих в отсутствие Сассексов

Инсайдер пообщался с изданием National Enquirer и рассказал о том, что Кейт больше не сможет иметь детей.
Woman.ru вчера в 20:04
Экономика

X5 Retail Group объявил о результатах онлайн-продаж в апреле

Пятёрочка составили 1,7 миллиарда рублей (с учетом НДС) в апреле, показав рост в 4,7 раза год-к-году, что обеспечило Х5 лидерство в сегменте онлайн доставки продуктов питания в России.
Retail & Loyalty вчера в 11:53
Шоу-бизнес

Скончалась актриса Татьяна Паркина

Союз кинематографистов России сообщил о том, что актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни.
Pravda.Ru вчера в 08:10
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Общество

Раскрыто влияние лета на распространение коронавируса

Вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн заявил о вероятности того, что с наступлением лета количество зараженных коронавирусом снизится.
Lenta.ru вчера в 10:22
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Наука

Самая быстрая в мире камера снимает 70 трлн кадров в секунду

Planet Today вчера в 03:52
Здоровье

Онищенко призвал не делать из самоизоляции безумный фетиш

Депутат подчеркнул, что самоизоляция оказывает негативное влияние на здоровье граждан, особенно на психическое, поэтому необходимо постепенно отказываться от ограничений с требованием соблюдать гигиену и дистанцию, передаёт ФАН.
News.ru вчера в 09:36
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Происшествия

Водителя нашли мертвым в багажнике своей машины на Алтае

В окрестностях села Еланда Чемальского района в багажнике машины было найдено тело мужчины. Об этом пишет портал «Горно-Алтайск Инфо».
7 новостей 00:11
Экономика

Силуанов оценил возможность заморозок и конвертаций депозитов в России

Министр финансов Антон Силуанов в интервью газете "Ведомости" заверил, что заморозок и конвертаций депозитов в России не планируется.
Газета.Ru вчера в 13:54
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Армия и оружие

СМИ описали устройство украинской бесшумной системы миномётной стрельбы

СМИ описали устройство украинской бесшумной системы миномётной стрельбы. Её запатентовало конструкторское бюро «Южное».
Ferra вчера в 12:05
Здоровье

Врач «красной зоны» назвал самую «страшную» особенность COVID-19

Отсутствие реально действующего лечения является самой "страшной" особенностью COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:03
13
Общество

Отели Турции введут ограничения для туристов

ToDay News Ufa вчера в 14:27
8
Общество

В Новой Москве снесены павильоны реалити-шоу «Дом-2»

Для строительства автодороги полностью снесены павильоны реалити-шоу "Дом-2".
Российская газета вчера в 09:09
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Политика

Пентагон вкратце изложил свою версию Второй мировой войны

Минобороны США в преддверии 75-й годовщины победы над нацистской Германией опубликовало викторину и презентацию с кратким содержанием событий Второй мировой войны.
Газета.Ru вчера в 23:33
2
Общество

В Подмосковье возобновится строительство детских садов и школ

Первыми в Подмосковье возобновят работу строительные объекты, заявил губернатор Андрей Воробьев, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:35
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Здоровье

Число случаев коронавируса в Приамурье перевалило за сотню

Число случаев коронавируса в Приамурье перевалило за сотню.
ИА Порт Амур вчера в 03:20
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Общество

Дмитрий Азаров обсудил снятие режима ограничений в Самарской области

В Самарской области на состоявшемся очередном заседании регионального оперативного штаба по предупреждению коронавируса обсуждался план по выходу региона из режима ограничений и самоизоляции.
Ugpressa.ru вчера в 15:37
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Фигурное катание

Тутберидзе отреагировала на уход Трусовой

Известный тренер Этери Тутберидзе прокомментировала уход из своей группы бронзовой призёрки чемпионата Европы Александры Трусовой.
RT на русском вчера в 11:46
5
Шоу-бизнес

Разведенная Адель показала результат похудения на 45 килограмм

По информации издания Daily Mail, певица сбросила 45 килограммов.
Народные новости вчера в 14:00
5
Общество

В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России

В России удалось уберечь самую уязвимую для коронавируса группу населения, что объясняет низкую смертность от COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:46
12
Общество

МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала

МИД Белоруссии лишил аккредитации, необходимой для работы в стране, съёмочную группу российского Первого канала.
RT на русском вчера в 16:30
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