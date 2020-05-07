Специальный налоговый режим для самозанятых ввели в Бурятии. Ранее регион не входил в число территорий, где можно было применять такой режим. По информации пресс-службы правительства республики, инициативу властей Бурятии о распространении режима приняли депутаты Народного Хурал.

Специальный налоговый режим для самозанятых ввели в Бурятии

Политика Путин соберет всех губернаторов на совещание по коронавирусу Владимир Путин сегодня в ближайшее время соберет совещание с участием глав регионов, представителей правительства и администрации президента, на котором будет обсуждаться поддержка экономики во время пандемии коронавируса и поэтапный выход из режима ограничений. 724

Происшествия Миллиардер Дмитрий Босов совершил самоубийство Погибший мог покончить с собой. Ранее РБК также писал, что Босов совершил суицид. 23

Общество Работу строительных предприятий в Москве могут разрешить с 12 мая Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в столице из-за ситуации с распространением коронавируса строительные и ремонтные работы приостанавливаются с 13 апреля, действие ограничений продлено до 12 мая. 1,2K

Армия и оружие Отчет ООН: ЧВК «Вагнер» разместила в Ливии около 1 тыс. бойцов «Группа установила присутствие частных военных оперативников из ЧВК Вагнера в Ливии с октября 2018 года»,— говорится в докладе ООН, по словам нескольких дипломатов, которые говорили с AFP на условиях анонимности, поскольку документ еще не был обнародован.

Экономика X5 Retail Group объявил о результатах онлайн-продаж в апреле Пятёрочка составили 1,7 миллиарда рублей (с учетом НДС) в апреле, показав рост в 4,7 раза год-к-году, что обеспечило Х5 лидерство в сегменте онлайн доставки продуктов питания в России.

Шоу-бизнес Скончалась актриса Татьяна Паркина Союз кинематографистов России сообщил о том, что актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни. 36

Общество Раскрыто влияние лета на распространение коронавируса Вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн заявил о вероятности того, что с наступлением лета количество зараженных коронавирусом снизится. 5

Здоровье Онищенко призвал не делать из самоизоляции безумный фетиш Депутат подчеркнул, что самоизоляция оказывает негативное влияние на здоровье граждан, особенно на психическое, поэтому необходимо постепенно отказываться от ограничений с требованием соблюдать гигиену и дистанцию, передаёт ФАН. 79

Происшествия Водителя нашли мертвым в багажнике своей машины на Алтае В окрестностях села Еланда Чемальского района в багажнике машины было найдено тело мужчины. Об этом пишет портал «Горно-Алтайск Инфо».

Армия и оружие СМИ описали устройство украинской бесшумной системы миномётной стрельбы СМИ описали устройство украинской бесшумной системы миномётной стрельбы. Её запатентовало конструкторское бюро «Южное».

Политика Пентагон вкратце изложил свою версию Второй мировой войны Минобороны США в преддверии 75-й годовщины победы над нацистской Германией опубликовало викторину и презентацию с кратким содержанием событий Второй мировой войны. 2

Общество Дмитрий Азаров обсудил снятие режима ограничений в Самарской области В Самарской области на состоявшемся очередном заседании регионального оперативного штаба по предупреждению коронавируса обсуждался план по выходу региона из режима ограничений и самоизоляции. 40