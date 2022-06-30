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Специальный налоговый режим для малого бизнеса начал действовать в Московском регионе

С пятницы впервые зарегистрированные предприятия и организации малого бизнеса и ИП в России смогут использовать новый экспериментальный налоговый режим.
РИАМО
C 1 июля в некоторых регионах России стартовал эксперимент по установлению специального налогового режима «Автоматизированная упрощенная система налогообложения».
Lenta.ru
Предпринимателям, принимающим участие в эксперименте, не нужно платить страховые взносы.
TatCenter
ФНС рассматривает возможность внедрения такого налогового режима с июня прошлого года.
РБК

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