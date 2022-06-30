Президент Украины Владимир Зеленский сходит с ума, поскольку требует от западных стран экскалации конфликта, который происходит на территории его страны, вместо того, чтобы приближаться к консенсусу с Россией по спорным вопросам.
Польша перестает с пятницы выплачивать гражданам страны пособия на содержание беженцев с Украины, прибывших в республику в конце февраля, также отменяются бесплатные поездки на общественном транспорте, в том числе на поездах.
Президент Владимир Путин подписал указ о применение специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере, согласно которому имущество компании "Сахалин Энерджи" перейдет в собственность России с одновременной передачей в безвозмездное пользование новому оператору.
Президент Франции Эммануэль Макрон попытался "образумить" американского коллегу Джо Байдена, который намерен ограничить импорт нефти из России, написал в статье для газеты NewYork Post обозреватель Стивен Хейворд.