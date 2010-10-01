Букмекерская контора «Олимп» запустила специальную линию на восьмой тур английской Премьер-лиги. Аналитики компании предлагают клиентам угадать, будет ли забит автогол хотя бы в одном из матчей. Стоит отметить, что с начала сезона автоголов не было только во втором и третьем туре.

Спецлиния БК «Олимп» на 8-й тур АПЛ: будет ли забит автогол?

Политика Медведев назвал любопытными наблюдения за импичментом Трампа Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что любопытно наблюдать за процессом импичмента президента США Дональда Трампа.

Кино Фестиваль Comic Con Russia начинается в Москве Международный развлекательный фестиваль поп-культуры Comic Con Russia 3 октября стартует на территории Москвы.

Экономика Стоимость выброшенных россиянами продуктов оценили в 1,6 трлн рублей Выброшенной еды хватило бы, чтобы прокормить 30 млн человек в течение года — больше, чем россиян, живущих за чертой бедности.

Политика Белых заявил, что Медведев «ни за кого в жизни не пытался заступиться» Белых был назначен губернатором Кировской области в декабре 2008 года, в 2014 году его избрали на второй срок.

Технологии PayPal выходит из проекта Facebook по выпуску криптовалюты Libra Американский оператор электронной платежной системы компания PayPal приняла решение отказаться от участия в проекте криптовалюты Libra компании Facebook.

Происшествия Сторонников Вячеслава Мальцева осудили по делу о массовых беспорядках Ростовской областной суд признал трех человек виновными в покушении на подготовку и участие в массовых беспорядках, сообщается на сайте суда.

Армия и оружие В ВКС назвали сроки ответного ядерного удара в случае атаки на Россию ВКС предлагают продолжить строительство радиолокационных станций (РЛС) систем предупреждения о ракетном нападении в новой госпрограмме вооружения после 2025 года, добавил Нестечук.

Фигурное катание Российские фигуристки помогли сборной Европы выиграть Japan Open Российские фигуристки Алина Загитова и Александра Трусова в составе сборной Европы стали победительницами прошедшего в Сайтаме турнира Japan Open.

Футбол Рибалта: будущие трансферные кампании могут быть такими же громкими для «Зенита» Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта заявил, что приобретения клуба в следующие трансферные окна могут быть такими же громкими, как этим летом.

Транспорт Стали известны детали новых поправок в ПДД в России В России в правила дорожного движения могут внести поправки, которые предусматривают введение нового термина — «средства индивидуальной мобильности» (СИМ).

Политика В Госдуме оценили желание Грузии восстановить авиасообщение с Россией Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов считает очень важным заявление министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани о поддержке возобновления авиасообщения между республикой и Россией.

Общество Маргарита Грачева выходит замуж Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.

Армия и оружие Обнародован сценарий ядерной войны в 2025 году Модель авторов основана на прогнозе роста ядерных вооружений Индии и Пакистана, согласно которому к 2025 году страны будут обладать 400-500 единицами такого оружия мощностью от десятков до сотен килотонн каждая.

Общество Жители России рассказали, какая зарплата нужна для счастья Заработная плата в размере 161 тыс. рублей обеспечит среднестатистическому жителю России счастливую жизнь.

Экономика Доходы среднего класса в России падают Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Происшествия Число погибших в ходе протестов в Ираке возросло до 100 Число погибших в результате народных протестов, начавшихся 1 октября в Ираке, возросло до 100.

Армия и оружие Построенный военными мост через реку Осетр открыли в Тульской области «Все мостовые сооружения построены с опережением графика строительства, и сейчас мы торжественно открываем один из них в Веневском районе области через реку Осетр», — отметил Булгаков.