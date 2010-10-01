Футбол
Bookmaker-ratings.ruСпецлиния БК «Олимп» на 8-й тур АПЛ: будет ли забит автогол?
Букмекерская контора «Олимп» запустила специальную линию на восьмой тур английской Премьер-лиги. Аналитики компании предлагают клиентам угадать, будет ли забит автогол хотя бы в одном из матчей. Стоит отметить, что с начала сезона автоголов не было только во втором и третьем туре.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 10:50, Ашберн
Происшествия
На Кубани ребенка заперли в камере хранения в ТЦ
РИА Новости 07:28
Происшествия
Студентку из Подмосковья убили на «Поле чудес»
Российская газета 10:18
Политика
Медведев назвал любопытными наблюдения за импичментом Трампа
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что любопытно наблюдать за процессом импичмента президента США Дональда Трампа.
РБК 09:43
Кино
Фестиваль Comic Con Russia начинается в Москве
Международный развлекательный фестиваль поп-культуры Comic Con Russia 3 октября стартует на территории Москвы.
News.ru 03 октября в 02:25
Происшествия
В УрГПУ после смерти студентки занялись профилактикой суицида
Екатеринбург Онлайн 08:18
Экономика
Стоимость выброшенных россиянами продуктов оценили в 1,6 трлн рублей
Выброшенной еды хватило бы, чтобы прокормить 30 млн человек в течение года — больше, чем россиян, живущих за чертой бедности.
BFM.ru вчера в 06:51
Футбол
«Динамо» отправило Хохлова в отставку
Газета.Ru 10:01
Политика
Белых заявил, что Медведев «ни за кого в жизни не пытался заступиться»
Белых был назначен губернатором Кировской области в декабре 2008 года, в 2014 году его избрали на второй срок.
РБК 03:00
Технологии
PayPal выходит из проекта Facebook по выпуску криптовалюты Libra
Американский оператор электронной платежной системы компания PayPal приняла решение отказаться от участия в проекте криптовалюты Libra компании Facebook.
REGNUM вчера в 19:03
Общество
Покрас Лампас приехал восстанавливать свою работу в Екатеринбург
Радио Комсомольская правда 09:21
Происшествия
Сторонников Вячеслава Мальцева осудили по делу о массовых беспорядках
Ростовской областной суд признал трех человек виновными в покушении на подготовку и участие в массовых беспорядках, сообщается на сайте суда.
РБК вчера в 12:13
Армия и оружие
В ВКС назвали сроки ответного ядерного удара в случае атаки на Россию
ВКС предлагают продолжить строительство радиолокационных станций (РЛС) систем предупреждения о ракетном нападении в новой госпрограмме вооружения после 2025 года, добавил Нестечук.
Известия 08:10
Общество
Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве
Газета.Ru 02:05
Фигурное катание
Российские фигуристки помогли сборной Европы выиграть Japan Open
Российские фигуристки Алина Загитова и Александра Трусова в составе сборной Европы стали победительницами прошедшего в Сайтаме турнира Japan Open.
RT на русском 10:07
Футбол
Рибалта: будущие трансферные кампании могут быть такими же громкими для «Зенита»
Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта заявил, что приобретения клуба в следующие трансферные окна могут быть такими же громкими, как этим летом.
Чемпионат 10:35
Транспорт
Стали известны детали новых поправок в ПДД в России
В России в правила дорожного движения могут внести поправки, которые предусматривают введение нового термина — «средства индивидуальной мобильности» (СИМ).
Lenta.ru 02:42
Политика
В Госдуме оценили желание Грузии восстановить авиасообщение с Россией
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов считает очень важным заявление министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани о поддержке возобновления авиасообщения между республикой и Россией.
Газета.Ru 05:12
Общество
Маргарита Грачева выходит замуж
Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Российская газета вчера в 10:22
Политика
Скабеева оценила оговорку Лукашенко о России на встрече с Зеленским
РИА Новости вчера в 21:35
Армия и оружие
Обнародован сценарий ядерной войны в 2025 году
Модель авторов основана на прогнозе роста ядерных вооружений Индии и Пакистана, согласно которому к 2025 году страны будут обладать 400-500 единицами такого оружия мощностью от десятков до сотен килотонн каждая.
Lenta.ru 07:02
Общество
Жители России рассказали, какая зарплата нужна для счастья
Заработная плата в размере 161 тыс. рублей обеспечит среднестатистическому жителю России счастливую жизнь.
REGNUM вчера в 01:40
Здоровье
Главврач саратовской больницы уволен за перевозку пациентов с овощами
Российская газета 01:55
Экономика
Доходы среднего класса в России падают
Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 01:58
Происшествия
Число погибших в ходе протестов в Ираке возросло до 100
Число погибших в результате народных протестов, начавшихся 1 октября в Ираке, возросло до 100.
Газета.Ru 06:03
Армия и оружие
Построенный военными мост через реку Осетр открыли в Тульской области
«Все мостовые сооружения построены с опережением графика строительства, и сейчас мы торжественно открываем один из них в Веневском районе области через реку Осетр», — отметил Булгаков.
ФАН 08:02
Общество
Россиянку оштрафовали за оскорбление сыном Путина
Жительница села Бердюжье Олеся Фадеева сняла на телефон малолетнего сына своей знакомой, который произнес ругательство в адрес главы государства.
Рамблер 07:04