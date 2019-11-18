В грузинской столице полиция частично разогнала протестующих, оттеснив их от здания парламента. Стражи порядка использовали водомёты, дубинки и слезоточивый газ.

Спецназ Грузии оттеснил протестующих от здания парламента в Тбилиси

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