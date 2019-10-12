Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиВ Сирии американские военные попали под обстрел с турецких позиций

Американский спецназ попал под обстрел турецких военных в ходе операции "Источник мира" в Сирии, сообщил Newsweek.
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Пентагон: военные США не пострадали под обстрелом турецких войск

РЕН ТВ20:01

Позиции сил США в Сирии оказались под обстрелом со стороны Турции

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Турция объяснила обстрел позиций около поста США в Сирии

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Минобороны Турции опровергло данные об обстреле позиций США в Сирии

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Пентагон подтвердил, что ВС Турции обстреляли американские войска в Сирии

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Пентагон: огонь, под который попали военнослужащие США в Сирии, велся с турецких позиций

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Спецназ США попал под обстрел Турции в Сирии

Газета.Ru17:16
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Минздрав нашел в работе онкоцентра им. Блохина серьезные нарушения

Внеплановая проверка работы Научно-исследовательского института (НИИ) детской онкологии и гематологии имени Николая Блохина показала, что лечение детей проводилось с нарушениями.
REGNUM вчера в 05:06
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Подросток 2 года прикован к постели из-за вросшего волоса в его теле

Ugpressa.ru 13:05
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Фею в новой «Золушке» сыграет темнокожий гей

Американский темнокожий актер, открытый гомосексуалист Билли Портер сыграет фею-крестную в новом мюзикле «Золушка».
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В Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Саратове

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Умер Алексей Леонов, первым вышедший в открытый космос

В Москве на 86-м году жизни скончался Алексей Леонов – первый человек, который вышел в открытый космос, сообщает телеканал "Россия 24".
Вести.Ru 07:32
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Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора

Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, сообщил сегодня, 11 октября, Mash.
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На чемпионате мира по спортивной гимнастике в Штутгарте первое место в индивидуальном многоборье занял 22-летний российский спортсмен Никита Нагорный.
Ридус 13:38
Политика

В Госдуме поддержали слова Крамп-Карренбауэр о «Северном потоке — 2»

Ранее Крамп-Карренбауэр выступила против попыток остановить «Северный поток — 2».
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Познер отказался считать Соловьева коллегой и товарищем

Газета.Ru 14:00
Происшествия

В Саратове задержали подозреваемого в убийстве девятилетней девочки

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве девятилетней девочки, которая пропала в Саратове ранним утром 9 октября.
Известия вчера в 18:52
Авто

Новый Volkswagen Golf показали внутри и снаружи

SpeedMe вчера в 02:17
Происшествия

Заключенные ИК-9 ответили на вопросы журналистов о пытках

После опубликованной в ряде СМИ информации о якобы имевших место нарушениях прав человека в местах лишения свободы, УФСИН России по Республике Карелия организовало посещение ИК-9 журналистами региональных СМИ, а также предоставило возможность побеседовать с заключенными, которые упоминаются в публикации.
Столица на Онего вчера в 06:23
Фигурное катание

Туктамышева стала второй в короткой программе на Finlandia Trophy

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на турнире Finlandia Trophy в Эспоо.
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Экономика

Власти США подали иск о приостановке ICO Telegram

Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск о приостановке ICO мессенджера Telegram.
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Единоборства

Усик и Уизерспун прошли процедуру взвешивания

Сегодня состоялась официальная церемония взвешивания боксеров: Усик показал на весах 97,5 кг, а его соперник оказался значительно тяжелее — 109,8 кг.
Allboxing.ru 16:09
Космос

Экс-глава Ми-6 Джон Соэрс верит в существование инопланетян

В ходе интервью журналистам Daily Star экс-глава службы отметил, что верит в реальность инопланетных существ.
OAnews 19:00
Армия и оружие

В Японии усомнились в способности систем ПРО страны сбить «Искандеры»

Известия 08:21
Кино

Добронравов отреагировал на уход Добрынина из «Сватов»

Актера Федора Добронравова спросили об уходе из сериала "Сваты" снимавшегося в проекте вместе с ним артиста Николая Добрынина.
Газета.Ru 06:39
Шоу-бизнес

Диана Шурыгина разводится с мужем

Диана Шурыгина, прославившаяся на всю страну после истории с изнасилованием, разводится с мужем.
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Политика

Рыбаки потеряли 150 млрд рублей из-за морской границы с США

Речь идет о соглашении о морской границе между Чукоткой и Камчаткой с американским штатом Аляска, которое было подписано 1 июля 1990 года министром внутренних дел СССР Эдуардом Шеварднадзе и госсекретарем США Джеймсом Бейкером.
RuNews24.ru 00:03
Политика

Трамп объявил об отставке и.о. министра внутренней безопасности США

Исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Кевин Макэлинэн уходит в отставку, сообщил в Twitter американский президент Дональд Трамп.
РБК 20:11
Футбол

Сборная России по футболу обыграла команду Шотландии

Футболисты сборной России по футболу победили со счетом 4:0 команду Шотландии в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 г. Команда Станислава Черчесова одержала шестую победу подряд.
Ведомости вчера в 16:45
Шоу-бизнес

Ким Кардашьян опубликовала фото с крещения в Армении

Звезда успела принять крещение, а в Инстаграме поделилась фотографиями с таинства. Поездка Ким Кардашьян с детьми в Армению закончилась.
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Происшествия

Экс-губернатор Челябинской области скрылся от следствия в Швейцарии

В настоящее время бывший чиновник скрывается от следствия в Швейцарии. Борис Дубровский был главой Челябинской области с января 2014 года.
Вести.Ru 15:25
Политика

В Ашхабаде прошло заседание Совета глав МИД стран СНГ

В Ашхабаде прошел Совет министров иностранных дел СНГ.
Вести.Ru вчера в 18:52
Армия и оружие

Трамп подтвердил, что США вывезли из Сирии двух опаснейших боевиков

В четверг президент США Дональд Трамп подтвердил, что Соединенные Штаты вывезли из Сирии двух особо опасных боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство».
Военное дело вчера в 05:46
Армия и оружие

Боевики в Сирии взорвали две бомбы на пути российских военных

Двое сотрудников сирийских органов безопасности пострадали при подрыве боевиками двух бомб на пути следования патруля военной полиции Вооруженных сил РФ в провинции Деръа на юго-западе Сирии вечером в пятницу, 11 октября.
Газета.Ru 16:41
Политика

Трамп разрешил Минфину США ввести санкции против Турции

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который дает министру финансов новые и "весьма значительные полномочия в вопросе введения санкций" в отношении турецкого правительства.
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В Москве задержан сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов

Полиция задержала сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального (ФБК) Руслана Шаведдинова, сообщил директор ФБК Иван Жданов в твиттере.
Интерфакс 18:29
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Футболист Дмитрий Комбаров дебютировал в кино

Комсомольская правда 11:48
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