Американский спецназ попал под обстрел турецких военных в ходе операции "Источник мира" в Сирии, сообщил Newsweek.

В Сирии американские военные попали под обстрел с турецких позиций

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