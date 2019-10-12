Армия и оружие
РИА НовостиВ Сирии американские военные попали под обстрел с турецких позиций
Американский спецназ попал под обстрел турецких военных в ходе операции "Источник мира" в Сирии, сообщил Newsweek.
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Здоровье
Минздрав нашел в работе онкоцентра им. Блохина серьезные нарушения
Внеплановая проверка работы Научно-исследовательского института (НИИ) детской онкологии и гематологии имени Николая Блохина показала, что лечение детей проводилось с нарушениями.
Кино
Фею в новой «Золушке» сыграет темнокожий гей
Американский темнокожий актер, открытый гомосексуалист Билли Портер сыграет фею-крестную в новом мюзикле «Золушка».
Экономика
В Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Саратове
Общество
Умер Алексей Леонов, первым вышедший в открытый космос
В Москве на 86-м году жизни скончался Алексей Леонов – первый человек, который вышел в открытый космос, сообщает телеканал "Россия 24".
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора
Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, сообщил сегодня, 11 октября, Mash.
Спорт
Российский гимнаст Нагорный стал чемпионом мира в личном многоборье
На чемпионате мира по спортивной гимнастике в Штутгарте первое место в индивидуальном многоборье занял 22-летний российский спортсмен Никита Нагорный.
Политика
В Госдуме поддержали слова Крамп-Карренбауэр о «Северном потоке — 2»
Ранее Крамп-Карренбауэр выступила против попыток остановить «Северный поток — 2».
Происшествия
В Саратове задержали подозреваемого в убийстве девятилетней девочки
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве девятилетней девочки, которая пропала в Саратове ранним утром 9 октября.
Авто
Новый Volkswagen Golf показали внутри и снаружи
Происшествия
Заключенные ИК-9 ответили на вопросы журналистов о пытках
После опубликованной в ряде СМИ информации о якобы имевших место нарушениях прав человека в местах лишения свободы, УФСИН России по Республике Карелия организовало посещение ИК-9 журналистами региональных СМИ, а также предоставило возможность побеседовать с заключенными, которые упоминаются в публикации.
Фигурное катание
Туктамышева стала второй в короткой программе на Finlandia Trophy
Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на турнире Finlandia Trophy в Эспоо.
Экономика
Власти США подали иск о приостановке ICO Telegram
Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск о приостановке ICO мессенджера Telegram.
Единоборства
Усик и Уизерспун прошли процедуру взвешивания
Сегодня состоялась официальная церемония взвешивания боксеров: Усик показал на весах 97,5 кг, а его соперник оказался значительно тяжелее — 109,8 кг.
Космос
Экс-глава Ми-6 Джон Соэрс верит в существование инопланетян
В ходе интервью журналистам Daily Star экс-глава службы отметил, что верит в реальность инопланетных существ.
Кино
Добронравов отреагировал на уход Добрынина из «Сватов»
Актера Федора Добронравова спросили об уходе из сериала "Сваты" снимавшегося в проекте вместе с ним артиста Николая Добрынина.
Шоу-бизнес
Диана Шурыгина разводится с мужем
Диана Шурыгина, прославившаяся на всю страну после истории с изнасилованием, разводится с мужем.
Политика
Рыбаки потеряли 150 млрд рублей из-за морской границы с США
Речь идет о соглашении о морской границе между Чукоткой и Камчаткой с американским штатом Аляска, которое было подписано 1 июля 1990 года министром внутренних дел СССР Эдуардом Шеварднадзе и госсекретарем США Джеймсом Бейкером.
Политика
Трамп объявил об отставке и.о. министра внутренней безопасности США
Исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Кевин Макэлинэн уходит в отставку, сообщил в Twitter американский президент Дональд Трамп.
Футбол
Сборная России по футболу обыграла команду Шотландии
Футболисты сборной России по футболу победили со счетом 4:0 команду Шотландии в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 г. Команда Станислава Черчесова одержала шестую победу подряд.
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян опубликовала фото с крещения в Армении
Звезда успела принять крещение, а в Инстаграме поделилась фотографиями с таинства. Поездка Ким Кардашьян с детьми в Армению закончилась.
Происшествия
Экс-губернатор Челябинской области скрылся от следствия в Швейцарии
В настоящее время бывший чиновник скрывается от следствия в Швейцарии. Борис Дубровский был главой Челябинской области с января 2014 года.
Политика
В Ашхабаде прошло заседание Совета глав МИД стран СНГ
В Ашхабаде прошел Совет министров иностранных дел СНГ.
Армия и оружие
Трамп подтвердил, что США вывезли из Сирии двух опаснейших боевиков
В четверг президент США Дональд Трамп подтвердил, что Соединенные Штаты вывезли из Сирии двух особо опасных боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство».
Армия и оружие
Боевики в Сирии взорвали две бомбы на пути российских военных
Двое сотрудников сирийских органов безопасности пострадали при подрыве боевиками двух бомб на пути следования патруля военной полиции Вооруженных сил РФ в провинции Деръа на юго-западе Сирии вечером в пятницу, 11 октября.
Политика
Трамп разрешил Минфину США ввести санкции против Турции
Президент США Дональд Трамп подписал указ, который дает министру финансов новые и "весьма значительные полномочия в вопросе введения санкций" в отношении турецкого правительства.
Происшествия
В Москве задержан сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов
Полиция задержала сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального (ФБК) Руслана Шаведдинова, сообщил директор ФБК Иван Жданов в твиттере.
Футбол